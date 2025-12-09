IND vs SA: इतिहास रचने की दहलीज पर जसप्रीत बुमराह, ऐसा करने वाले बनेंगे पहले भारतीय
भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका टी20 सीरीज के साथ ही रफ्तार की दुनिया के शहंशाह जसप्रीत बुमराह इतिहास रचने की दहलीज पर खड़े हैं। वह टी20 इंटरनेशनल में 100 विकेट से सिर्फ एक विकेट दूर हैं। ऐसा करते ही वह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में हर फॉर्मेट में 100 या उससे ज्यादा विकेट वाले पहले भारतीय हो जाएंगे।
भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका टी20 सीरीज के साथ ही रफ्तार की दुनिया के शहंशाह जसप्रीत बुमराह इतिहास रचने की दहलीज पर खड़े हैं। दोनों देशों के बीच 5 टी20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला मंगलवार को ओडिशा के कटक में खेला जाना है। इस मैच में बुमराह के पास ऐसी उपलब्धि हासिल करने का मौका होगा जो आज तक किसी भी भारतीय गेंदबाज ने नहीं हासिल किया है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के हर फॉर्मेट में 100 विकेट की उपलब्धि।
जसप्रीत बुमराह के 80 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 99 विकेट हैं। 1 विकेट लेते ही वह इस फॉर्मेट में 100 अंतरराष्ट्रीय विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय बन जाएंगे। टी20 में सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय विकेट लेने वाले भारतीयों में अर्शदीप सिंह टॉप पर हैं। उन्होंने 68 मैच में 105 विकेट झटके हैं।
जसप्रीत बुमराह मौजूदा सीरीज में एक और बड़ी उपलब्धि के करीब हैं। वह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 500 विकेट लेने से सिर्फ 18 विकेट दूर हैं। फिलहाल उनके नाम सभी फॉर्मेट को मिलाकर 221 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 482 विकेट दर्ज हैं। उन्होंने अपने करियर में अब तक 18 बार 5 या उससे ज्यादा विकेट लिए हैं। 13 बार 4 विकेट लिए हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 19 रन देकर 6 विकेट रहा है। अब तक 7 भारतीय गेंदबाजों ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 500 से ज्यादा विकेट लिए हैं।
भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच टी20 सीरीज 3 महीने बाद होने वाले वर्ल्ड कप के लिहाज से काफी अहम है। टी20 वर्ल्ड कप से पहले भारत को अभी 10 टी20 मैच खेलने हैं। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 5 टी20 मैच की मौजूदा सीरीज के बाद भारतीय टीम अगले महीने न्यूजीलैंड के साथ भी 5 टी20 मैच की सीरीज खेलेगी।
दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज का पहला मैच 9 दिसंबर को कटक में, दूसरा मैच 11 दिसंबर को न्यू चंडीगढ़ में, तीसरा 14 दिसंबर को धर्मशाला में, चौथा 17 दिसंबर को लखनऊ में और पांचवां मैच 19 दिसंबर को अहमदाबाद में खेला जाएगा।