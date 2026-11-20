जसप्रीत बुमराह नं-1, वसीम अकरम दूसरे स्थान पर; SENA देशों में सर्वाधिक 3 विकेट हॉल लेने वाले टॉप-6 एशियन
जसप्रीत बुमराह ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहली पारी में चार विकेट लेकर अपने एक खास रिकॉर्ड को और मजबूत किया है। वे सेना देशों में सर्वाधिक तीन विकेट हॉल लेने वाले एशियन गेंदबाज हैं। वसीम अकरम से लिस्ट में आगे हैं। टॉप-6 में कौन-कौन हैं देखिए।
भारत और न्यूजीलैंड के बीच वेलिंगटन में दो टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला खेला जा रहा है। इस मैच में भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। न्यूजीलैंड ने अपनी पहली पारी में 368 रनों का बड़ा स्कोर बनाया। भारत की ओर से जसप्रीत बुमराह ने 29 ओवर की गेंदबाजी करते हुए 92 रन देकर चार विकेट हासिल किए। वे एक विकेट से अपना पांच विकेट हॉल पूरा करने से चूक गए। हालांकि, उन्होंने तीन और चार विकेट हॉल पूरा किया। इस तीन विकेट हॉल के साथ जसप्रीत बुमराह ने एक खास लिस्ट में अपने आपको टॉप पर और मजबूती से स्थापित किया है। उन्होंने बहुत पहले ही वसीम अकरम को इस मामले में पीछे छोड़ दिया था और अब उनसे और आगे बढ़ते जा रहे हैं।
जसप्रीत बुमराह सेना देशों में टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा तीन विकेट हॉल लेने वाले एशियन गेंदबाज हैं। उन्होंने अब तक न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड की परिस्थितियों में कुल 65 पारियां खेली हैं, जिसमें 31 बार तीन बार विकेट हॉल हासिल किया है। यह किसी भी एशियन गेंदबाज द्वारा सेना देशों की परिस्थितियों में लिए गए सर्वाधिक तीन विकेट हॉल हैं। इस सूची में दूसरे स्थान पर पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज वसीम अकरम हैं, जिन्होंने सेना देशों में कुल 55 पारियों में गेंदबाजी की है और 27 तीन विकेट हॉल लिए हैं। भारत के पूर्व स्पिनर अनिल कुंबले का नाम इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर है। उन्होंने 67 पारियों में सेना देशों में 23 पांच विकेट हॉल लिए हैं। श्रीलंका के पूर्व स्पिनर मुथैया मुरलीधरन इस लिस्ट में चौथे स्थान पर हैं। उन्होंने 23 बार तीन विकेट हॉल हासिल किया है। खास बात यह है कि उन्होंने सिर्फ 34 पारियों में यह कारनामा किया है। भारत के तेज गेंदबाज जहीर खान इस सूची में पांचवें स्थान पर हैं। उन्होंने 53 पारियों में 22 बार तीन विकेट हॉल लिया है। भारत के एक और तेज गेंदबाज ईशान शर्मा इस सूची में 6वें स्थान पर हैं। उन्होंने सेना देशों में 71 पारियों में गेंदबाजी की है, जिसमें 21 बार तीन विकेट हॉल हासिल किया है।
SENA देशों में टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा तीन विकेट हॉल लेने वाले टॉप-6 एशियन गेंदबाज
- 31: जसप्रीत बुमराह (65 पारियां)
- वसीम अकरम (55 पारियां)
- 25: अनिल कुंबले (67 पारियां
- 23: मुरलीधरन (34 पारियां)
- 22: जहीर खान (53 पारियां)
- 21: इशांत शर्मा (71 पारियां)
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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