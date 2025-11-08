शाहीन अफरीदी का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाएंगे जसप्रीत बुमराह, हासिल करेंगे बड़ी उपलब्धि

संक्षेप: जसप्रीत बुमराह के नाम T20I में 99 विकेट दर्ज है। अगर आज वह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक और विकेट चटकाते हैं तो वह इस फॉर्मेट में अपने 100 विकेट पूरे कर लेंगे। इसी के साथ बुमराह तीनों फॉर्मेट में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय बनेंगे।

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैच की टी20 सीरीज का पांचवां और आखिरी टी20 आज ब्रिसबेन के गाबा मैदान पर खेला जाना है। इस मैच में टीम इंडिया के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की नजरें बड़ी उपलब्धि हासिल करने पर होगी। जसप्रीत बुमराह ने अभी तक T20I क्रिकेट में 99 विकेट चटकाए हैं, अगर आज वह एक और विकेट चटकाते हैं तो वह इस फॉर्मेट में अपने 100 विकेट पूरे कर लेंगे। बुमराह 100 T20I विकेट लेने वाले अर्शदीप सिंह के बाद दूसरे भारतीय बनेंगे। वहीं वह सभी तीन फॉर्मेट यानी टेस्ट, वनडे और T20I में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय बनेंगे।

जसप्रीत बुमराह से पहले 4 और गेंदबाज हैं, जिन्होंने तीनों फॉर्मेट में 100-100 विकेट लिए हैं। बुमराह इनमें से तीन को तो पछाड़ सकते हैं, मगर पाकिस्तान के शाहीन अफरीदी का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना उनके लिए भी नामुमकिन है।

शाहीन अफरीदी के नाम तीनों फॉर्मेट में सबसे कम उम्र और सबसे कम मैचों में 100-100 विकेट लेने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है।

अफरीदी ने यह उपलब्धि 24 साल 248 दिन की उम्र में कुल 161 मैचों में हासिल की थी। वहीं जसप्रीत बुमराह अब 31 साल 337 दिन के हो गए हैं और उन्होंने अभी तक तीनों फॉर्मेट में 218 मैच खेल लिए हैं।

अभी तक तीनों फॉर्मेट में 100 विकेट लेने वाले गेंदबाजों की बात करें तो इस लिस्ट में शाहीन अफरीदी के अलावा न्यूजीलैंड के टिम साउथी, श्रीलंका के लासिथ मलिंगा और बांग्लादेश के शाकिब अल हसन शामिल हैं।

शाहीन शाह अफरीदी (पाकिस्तान)- 161 मैचों में 24 साल और 248 दिन की उम्र में यह उपलब्धि हासिल की।

टिम साउथी (न्यूजीलैंड)- 306 मैचों में 32 साल और 319 दिन की उम्र में यह उपलब्धि हासिल की।

शाकिब अल हसन (बांग्लादेश)- 357 मैचों में 34 साल और 138 दिन की उम्र में यह उपलब्धि हासिल की।