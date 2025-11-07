Cricket Logo
जसप्रीत बुमराह आखिरी मैच में करेंगे कमाल, तीनों फॉर्मेट में ऐसा करने वाले बनेंगे पहले भारतीय

संक्षेप: तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह तीनों प्रारूपों (टेस्ट, वनडे और T20I) में 100 या उससे अधिक विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बनने के करीब हैं। बुमराह ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में 4 मैच में तीन विकेट लिए हैं।

Fri, 7 Nov 2025 09:10 PMHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
भारत के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह इंटरनेशनल क्रिकेट में एक बड़ी उपलब्धि हासिल करने के काफी करीब हैं। जसप्रीत बुमराह टी20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने से सिर्फ एक विकेट दूर हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शनिवार को होने वाले मुकाबले में अगर बुमराह एक विकेट ले लेते हैं तो वह टी20 इंटरनेशनल में अर्शदीप सिंह के बाद 100 विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय बन जाएंगे। बुमराह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जारी टी20 सीरीज में उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सके हैं। उन्होंने 4 मैचों में सिर्फ तीन विकेट लिए हैं।

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का आखिरी मुकाबला शनिवार को ब्रिसबेन में खेला जाएगा। इस मैच में अगर वह एक विकेट लेते हैं, तो वह सभी फॉर्मेट में 100 या उससे ज्यादा विकेट लेने वाले पहले भारतीय बन जाएंगे। बुमराह की फॉर्म हाल ही में बेहतरीन रही है। उन्होंने इसी सीरीज के चौथे टी20 में एक विकेट लेते हुए टी20 इंटरनेशनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे ज्यादा (20) विकेट लेने का पाकिस्तानी दिग्गज सईद अजमल का रिकॉर्ड भी तोड़ा था।

जसप्रीत बुमराह ने 79 टी20 मैचों की 77 पारियों में 99 विकेट लिए हैं। वह टी20 में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज हैं। अर्शदीप सिंह ने 67 मैचों में 105 विकेट चटकाए हैं। 50 टेस्ट में बुमराह ने 226 विकेट झटके हैं। उन्होंने 15 बार पांच विकेट हॉल लिया है। वह टेस्ट में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 12वें गेंदबाज हैं। वनडे में बुमराह ने 89 मैचों में 149 विकेट लिए हैं। उनके नाम दो पांच विकेट हॉल है।

भारत ने पांच मैचों की श्रृंखला में 2-1 की अजेय बढ़त के साथ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 17 साल से टी20 सीरीज नहीं गंवाने का अपना रिकॉर्ड बरकरार रखा है। सूर्यकुमार यादव की अगुवाई में टीम इस दौरे का अंत जीत के साथ करने के लिए पूरा जोर लगायेगी।

