एक विकेट की वजह से 2 रिकॉर्ड बनाने से चूके जसप्रीत बुमराह, पहले टेस्ट में की धमाकेदार गेंदबाजी
जसप्रीत बुमराह अगर न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच की पहली पारी में एक विकेट और ले लेते तो वे दो कमाल के रिकॉर्ड अपने नाम कर लेते। फिर भी बुमराह ने शानदार गेंदबाज इस मैच की पहली पारी में की।
जसप्रीत बुमराह अगर न्यूजीलैंड के खिलाफ वेलिंगटन में जारी पहले टेस्ट मैच की पहली पारी में एक और विकेट चटका देते तो दो बड़े रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज कर लेते। भले ही जसप्रीत बुमराह इतिहास रचने से चूक गए, लेकिन फिर भी शानदार गेंदबाजी उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहली पारी में की। जसप्रीत बुमराह ने 4 विकेट अपने नाम किए और वे भारत के लिए इस पारी में बेस्ट बॉलर रहे। न्यूजीलैंड की टीम ने 368 रन बनाए, जिसमें हेनरी निकोल्स ने नाबाद 175 और ग्लेन फिलिप्स ने 118 रनों की पारी खेली।
बुमराह की बात करें तो उन्होंने 29 ओवर गेंदबाजी की। 8 ओवर इसमें उन्होंने मेडेन फेंकी, जबकि 92 रन खर्च किए। 4 सफलताएं उनको मिलीं। इकॉनमी रेट उनका इस पारी में 3.20 का रहा। पहले ही ओवर की तीसरी गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने भारतीय टीम को सफलता दिला दी थी। इसके अलावा दिन के पहले सेशन में एक और विकेट उन्होंने चटकाकर न्यूजीलैंड के टॉप ऑर्डर को ध्वस्त कर दिया था, लेकिन हेनरी निकोल्स की काट उनके पास भी नहीं थे, जिन्होंने पहले ओवर में आकर आखिरी तक बल्लेबाजी की और 175 रन बनाकर नाबाद लौटे। इस मैच में जसप्रीत बुमराह ने टॉम लैथम के अलावा डेरिल मिचेल, टॉम ब्लंडेल और मैट हेनरी को आउट किया था।
भारतीय पेसर जसप्रीत बुमराह ने इस पारी में 4 विकेट निकाले। अगर एक और विकेट उनको मिल जाता तो वे SENA देशों यानी साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा बार 5 विकेट हॉल लेने वाले पहले एशियाई गेंदबाज बन जाते। उनके पास पाकिस्तान के महान गेंदबाज वसीम अकरम के रिकॉर्ड को तोड़ने का मौका था। अगर वे पांच विकेट निकाल लेते तो भारत के पहले ऐसे गेंदबाज बन जाते, जिन्होंने हर एक SENA देश में कम से कम एक फाइफर टेस्ट क्रिकेट में लिया है।
हालांकि, वे आखिरी विकेट नहीं निकाल सके। कप्तान शुभमन गिल ने उन्हें मौका भी दिया था, लेकिन अंशुल कंबोज ने न्यूजीलैंड के ताबूत में आखिरी कील ठोका और उनकी पारी को समाप्त कर दिया। हालांकि, जसप्रीत बुमराह के पास अभी भी इन रिकॉर्ड्स को अपने नाम करने का मौका है। वे इस मैच की दूसरी पारी या फिर अगले टेस्ट मैच में भी इस उपलब्धि तक पहुंच सकते हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ रिकॉर्ड बुमराह का अच्छा नहीं है, लेकिन इस मैच में उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन पहले दिन के दूसरे और तीसरे सेशन में वे इतने ज्यादा घातक नजर नहीं आए थे।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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