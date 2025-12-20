Cricket Logo
जसप्रीत बुमराह की ‘जादुई’ गेंद ने एक झटके में पलट दिया मैच, क्विंटन डी कॉक भी थे हैरान; VIDEO

संक्षेप:

IND vs SA पांचवें टी20 के दौरान एक समय था जब ऐसा लग रहा था कि साउथ अफ्रीका आसानी से 232 रनों के टारगेट को चेज कर जाएगा, मगर फिर एंट्री होती है जसप्रीत बुमराह की जो एक गेंद में ही मैच को पलट देते हैं। आप भी जानें-

Dec 20, 2025 06:03 am ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
IND vs SA 5 मैच की टी20 सीरीज का पांचवां और आखिरी मुकाबला शुक्रवार, 19 दिसंबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया। इस मैच में टीम इंडिया के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने अपनी एक जादुई गेंद से बाजी ही पटल दी। भारत ने पहले बैटिंग करते हुए मेहमानों के सामने 232 रनों का मुश्किल टारगेट रखा था, इस स्कोर का पीछा करते हुए एक समय 10.1 ओवर में साउथ अफ्रीका का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 120 रन था, तब जसप्रीत बुमराह ने अपनी वो खास गेंद डाली जिसे देखने के बाद साउथ अफ्रीका के सलामी बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक भी हैरान दिखे। इस पल का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।

232 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए साउथ अफ्रीका पहला विकेट 6.3 ओवर में 69 के स्कोर पर गिरा था। विकेट गिरने पर पारी पर लगाम लग जाता है, मगर साउथ अफ्रीका की पारी को उड़ान मिली। क्विंटन डी कॉक और डेवाल्ड ब्रेविस तेजी से टारगेट की और बढ़ रहे थे। इस दौरान जो भारतीय गेंदबाज अटैक पर आ रहा, उसे वह बिना भेदभाव के कूट रहे थे।

10वें ओवर के बाद जब ड्रिंक्स ब्रेक हुआ तो भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव को सोचविचार करने का मौका मिला, ऐसे में उन्होंने अगली चाल अपने स्पेशलिस्ट तेज विकेट टेकर जसप्रीत बुमराह को अटैक पर लगाकर चली। बुमराह ने इससे पहले 1 ही ओवर डाला था, जिसमें उन्होंने मात्र 8 ही रन दिए थे।

11वें ओवर की पहली फुलटॉस गेंद पर डेवाल्ड ब्रेविस ने एक रन लेकर छोर बदला। दूसरी गेंद बुमराह ने डिकॉक को बाउंसर डाली, जिसे अंपायर ने हाईट से ज्यादा ऊंचा होने के चलते वाइड करार दिया। डिकॉक को बुमराह ने इस गेंद से पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया था।

जसप्रीत बुमराह ने अगली गेंद आगे की तरफ स्लोअर डाली, जिस डिकॉक बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। गेंद उनके बल्ले पर लगकर सीधा जसप्रीत बुमराह की झोली में जा गिरी। डिकॉक इस तरह आउट होकर काफी हैरान दिखे। आप भी देखें VIDEO-

इस विकेट के बाद साउथ अफ्रीका की साझेदारी टूटी। 120 के स्कोर पर उनका दूसरा विकेट गिरा और यहां से टीम ताश के पत्तों की तरह बिखरना शुरू हुई। अगले 5 ओवर में देखते ही देखते साउथ अफ्रीका का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 156 रन हो गया। साउथ अफ्रीका निर्धारित 20 ओवर में 201 ही रन बना पाई और टीम इंडिया ने 30 रनों से इस मैच को अपने नाम किया।

जिस पिच पर दोनों टीमों ने 200-200 रन का आंकड़ा पार किया, वहां जसप्रीत बुमराह पूरे मैच में एकमात्र ऐसे गेंदबाज थे जिनका इकॉनमी रेट 5 से कम का था। बुमराह ने 4 ओवर के कोटे में 17 रन खर्च कर 2 विकेट चटकाए। इस दौरान उनकी इकॉनमी 4.20 की थी।

लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें 9 साल का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि के अनुरूप 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू करने वाले लोकेश क्रिकेट टुडे से लेकर इंडिया टीवी जैसे संस्थान में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इस दौरान उन्होंने ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, आईपीएल जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह 2022 से हैं। और पढ़ें
