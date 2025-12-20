जसप्रीत बुमराह की ‘जादुई’ गेंद ने एक झटके में पलट दिया मैच, क्विंटन डी कॉक भी थे हैरान; VIDEO

संक्षेप: IND vs SA पांचवें टी20 के दौरान एक समय था जब ऐसा लग रहा था कि साउथ अफ्रीका आसानी से 232 रनों के टारगेट को चेज कर जाएगा, मगर फिर एंट्री होती है जसप्रीत बुमराह की जो एक गेंद में ही मैच को पलट देते हैं। आप भी जानें-

IND vs SA 5 मैच की टी20 सीरीज का पांचवां और आखिरी मुकाबला शुक्रवार, 19 दिसंबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया। इस मैच में टीम इंडिया के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने अपनी एक जादुई गेंद से बाजी ही पटल दी। भारत ने पहले बैटिंग करते हुए मेहमानों के सामने 232 रनों का मुश्किल टारगेट रखा था, इस स्कोर का पीछा करते हुए एक समय 10.1 ओवर में साउथ अफ्रीका का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 120 रन था, तब जसप्रीत बुमराह ने अपनी वो खास गेंद डाली जिसे देखने के बाद साउथ अफ्रीका के सलामी बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक भी हैरान दिखे। इस पल का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।

232 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए साउथ अफ्रीका पहला विकेट 6.3 ओवर में 69 के स्कोर पर गिरा था। विकेट गिरने पर पारी पर लगाम लग जाता है, मगर साउथ अफ्रीका की पारी को उड़ान मिली। क्विंटन डी कॉक और डेवाल्ड ब्रेविस तेजी से टारगेट की और बढ़ रहे थे। इस दौरान जो भारतीय गेंदबाज अटैक पर आ रहा, उसे वह बिना भेदभाव के कूट रहे थे।

10वें ओवर के बाद जब ड्रिंक्स ब्रेक हुआ तो भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव को सोचविचार करने का मौका मिला, ऐसे में उन्होंने अगली चाल अपने स्पेशलिस्ट तेज विकेट टेकर जसप्रीत बुमराह को अटैक पर लगाकर चली। बुमराह ने इससे पहले 1 ही ओवर डाला था, जिसमें उन्होंने मात्र 8 ही रन दिए थे।

11वें ओवर की पहली फुलटॉस गेंद पर डेवाल्ड ब्रेविस ने एक रन लेकर छोर बदला। दूसरी गेंद बुमराह ने डिकॉक को बाउंसर डाली, जिसे अंपायर ने हाईट से ज्यादा ऊंचा होने के चलते वाइड करार दिया। डिकॉक को बुमराह ने इस गेंद से पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया था।

जसप्रीत बुमराह ने अगली गेंद आगे की तरफ स्लोअर डाली, जिस डिकॉक बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। गेंद उनके बल्ले पर लगकर सीधा जसप्रीत बुमराह की झोली में जा गिरी। डिकॉक इस तरह आउट होकर काफी हैरान दिखे। आप भी देखें VIDEO-

इस विकेट के बाद साउथ अफ्रीका की साझेदारी टूटी। 120 के स्कोर पर उनका दूसरा विकेट गिरा और यहां से टीम ताश के पत्तों की तरह बिखरना शुरू हुई। अगले 5 ओवर में देखते ही देखते साउथ अफ्रीका का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 156 रन हो गया। साउथ अफ्रीका निर्धारित 20 ओवर में 201 ही रन बना पाई और टीम इंडिया ने 30 रनों से इस मैच को अपने नाम किया।