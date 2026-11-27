न्यूजीलैंड के सामने कुंद पड़ जाती है जसप्रीत बुमराह की धार, बड़े ही बेबस नजर आते हैं 'बूम-बूम'
जसप्रीत बुमराह शानदार गेंदबाज हैं, लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में उनकी हेकड़ी निकल जाती है। ऐसा लगता है, जैसे न्यूजीलैंड को उनका तोड़ पता है। उन्होंने कुछ खास गेंदबाजी टेस्ट क्रिकेट में न्यूजीलैंड के खिलाफ नहीं की है।
जसप्रीत बुमराह जिस भी टीम के खिलाफ खेलते हैं, उस टीम में उनके नाम का खौफ होता है, लेकिन न्यूजीलैंड के साथ ऐसा कुछ नजर नहीं आता। ऐसा लगता है कि शायद न्यूजीलैंड को उनका तोड़ पता है। ऐसा एक या दो बार नहीं, बल्कि कई बार हो चुका है, जब बुमराह कीवी टीम के सामने बेबस नजर आते हैं। खासकर टेस्ट क्रिकेट में, जहां उनके आंकड़े बाकी टीमों के खिलाफ बेहतरीन हैं, मगर न्यूजीलैंड के खिलाफ वे फुस्स हो जाते हैं। 7 मैचों में सिर्फ 14 विकेट वे निकाल सके हैं।
भारतीय तेज गेंदबाज बुमराह का करियर औसत बॉलिंग में टेस्ट क्रिकेट में 20.09 का है, लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ यही औसत 41.42 का हो जाता है, जो कि दो गुने से भी ज्यादा है। इसके अलावा करियर स्ट्राइक रेट की बात करें तो वे लगभग हर 44वीं गेंद पर विकेट चटका देते हैं, लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ आते ही टेस्ट क्रिकेट में वे बेबस नजर आते हैं और एक विकेट निकालने के लिए उन्हें करीब 89 गेंदें फेंकनी पड़ती हैं। यहां भी वे दो गुने के अंतर से पिछड़ रहे हैं।
बुमराह 6 बार अब तक रहे हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ खाली हाथ
जसप्रीत बुमराह के साथ 6 बार ऐसा हो चुका है, जब वे न्यूजीलैंड के खिलाफ एक विकेट तक पारी में नहीं निकाल सके। हालांकि, इसमें इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड दूसरे टेस्ट के पहले दिन के आंकड़े भी शामिल हैं। वे एक बार भी 5 विकेट हॉल इस टीम के खिलाफ नहीं निकाल पाए हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के खिलाफ वे पंजा खोल चुके हैं, लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ उनका बेस्ट परफॉर्मेंस पिछले मैच में देखने को मिला था, जब 4 विकेट उन्होंने चटकाए थे। इस दौरे पर अब तक 68 ओवर उन्होंने फेंके हैं और कुल 4 विकेट निकाले हैं।
आपको बता दें, न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान टिम साउदी ने इस दौरे से पहले जसप्रीत बुमराह को लेकर बताया था कि न्यूजीलैंड को बुमराह का तोड़ पता है। साउदी ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 के फाइनल का भी जिक्र किया था, जहां वे एक भी सफलता हासिल नहीं कर पाए थे। उस मैच में न्यूजीलैंड ने जीत हासिल की थी। साउदी ने मोहम्मद सिराज का जिक्र किया था कि वे न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को परेशान कर सकते हैं, लेकिन मैनेजमेंट उनका छठा गेंदबाज समझ रहा है। यही कारण है कि वे दोनों टेस्ट मैचों से बाहर रहे। उनसे आगे अंशुल कंबोज, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बराड़ और आकाश दीप को रखा गया है।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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