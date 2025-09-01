Jasprit Bumrah is a modern day great what did Wasim Akram say on comparison with himself 'जसप्रीत बुमराह आधुनिक युग के महान गेंदबाज…', वसीम अकरम ने खुद से तुलना पर क्या कहा?, Cricket Hindi News - Hindustan
'जसप्रीत बुमराह आधुनिक युग के महान गेंदबाज…', वसीम अकरम ने खुद से तुलना पर क्या कहा?

महान गेंदबाज वसीम अकरम ने जसप्रीत बुमराह को आधुनिक युग का महान गेंदबाज बताया है। क्या वह सर्वकालिक महान गेंदबाज हैं, इसके जवाब में उन्होंने कहा कि अलग-अलग दौर की आपस में तुलना ठीक नहीं है। उन्होंने बुमराह के वर्कलोड को सफलता से मैनेज करने का पूरा श्रेय भारतीय टीम मैनेजमेंट को दिया है।

Chandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 1 Sep 2025 12:12 PM
'जसप्रीत बुमराह आधुनिक युग के महान गेंदबाज…', वसीम अकरम ने खुद से तुलना पर क्या कहा?

पाकिस्तान के महान तेज गेंदबाज वसीम अकरम ने भारत के स्टार पेसर जसप्रीत बुमराह की तारीफ की है। उन्होंने भारतीय गेंदबाज को मॉडर्न डे ग्रेट बताते हुए उनके वर्कलोड को सफलता से मैनेज करने के लिए भारतीय टीम मैनेजमेंट की भी खास तौर पर तारीफ की है। हंसना मना है शो पर अकरम ने कहा कि बुमराह वर्ल्ड-क्लास बोलर हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है।

अपने दौर के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजों में शुमार रहे पाकिस्तानी लीजेंड ने बुमराह को लेकर कहा, 'उनका ऐक्शन बहुत ही अलग हटकर है। उनके पास गति है और जिस तरह से भारत उन्हें मैनेज कर रहा है, वो अविश्वसनीय है। इसका पूरा श्रेय मैनेजमेंट और उनके माइंडसेट को है।'

वसीम अकरम से जब यह पूछा गया कि क्या बुमराह ऑल-टाइम ग्रेट हैं तब उनका जवाब था, 'किसी को अलग-अलग दौर की तुलना नहीं करनी चाहिए। वह दाहिने हाथ के तेज गेंदबाज हैं, मैं बाएं हाथ का गेंदबाज था। मैंने सोशल मीडिया पर बहस देखी हैं लेकिन उनकी न तो वह परवाह करते हैं और न ही मैं करता हूं। वह आधुनिक दौर के महान हैं। मैंने अपने समय में अपना योगदान दिया, लेकिन वह बहुत ही प्रभावशाली हैं।'

आज के दौर के क्रिकेट में आए बदलाव का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि गेंदबाजों को विकेट मिलने के अवसर ज्यादा हैं क्योंकि बैटर हर वक्त शॉट खेलना चाहते हैं। उन्होंने कहा, '90 के दशक में टी20 नहीं था। वनडे में बल्लेबाज अकसर खराब गेंदों को छोड़ दिया करते थे लेकिन अब तो टेस्ट में अच्छी गेंदों तक पर शॉट लग रहे हैं। इन दिनों गेंदबाजों पर दबाव बहुत है। जसप्रीत के पास विकेट लेने के अवसर ज्यादा हैं क्यों बल्लेबाज की नजर हमेशा शॉट पर रहती है। गेंदबाज के तौर पर हम उस आक्रामकता का आनंद लेते हैं।'

टेस्ट क्रिकेट को कुछ टीमों के लिए 5 दिन के बजाय 4 दिन तक का करने यानी टू-टियर सिस्टम के प्रस्ताव को लेकर उन्होंने अपनी असहमति जताई। उन्होंने कहा, 'अगर पाकिस्तान, वेस्टइंडीज और बांग्लादेश उनके बीच खेलेंगे तो उनमें सुधार कैसे होगा। मैं टू-टियर सिस्टम से सहमत नहीं हूं। टेस्ट क्रिकेट में गुणवत्ता वाली टीमों की जरूरत होती है। एसोसिएट टीमों को अपने फर्स्ट-क्लास क्रिकेट के इन्फ्रास्ट्रक्चर को विकसित किए बिना टेस्ट खेलने देने का कोई मतलब नहीं है।'

