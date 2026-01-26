सबसे ज्यादा POTM अवॉर्ड जीतने वाले भारतीय, जसप्रीत बुमराह ने की गौतम गंभीर की बराबरी
जसप्रीत बुमराह ने न्यूजीलैंड के खिलाफ गुवाहटी टी20 में प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड जीता। इसी के साथ भारत के लिए सबसे ज्यादा POTM का अवॉर्ड जीतने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में उन्होंने गौतम गंभीर की बराबरी कर ली है।
इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड तीसरे टी20 में जसप्रीत बुमराह प्लेयर ऑफ द मैच बने। लगातार तीसरे टी20 में भारत के अलग-अलग खिलाड़ियों ने मैच विजेता की भूमिका निभाई है। पहले टी20 में अभिषेक शर्मा तो दूसरे में ईशान किशन को POTM का अवॉर्ड मिला था। गुवाहटी में खेले गए तीसरे टी20 में भी बल्लेबाजों ने खूब तबाही मचाई, मगर जसप्रीत बुमराह का प्रदर्शन सबसे खास रहा, जिस वजह से उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच के अवॉर्ड से नवाजा गया। बुमराह ने अपने 4 ओवर के कोटे में मात्र 17 रन खर्च कर 3 विकेट हासिल किए। बुमराह ने इसी के साथ पूर्व सलामी बल्लेबाज और मौजूदा हेड कोच गौतम गंभीर की बराबरी कर ली है।
भारत के लिए सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड जीतने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में जसप्रीत बुमराह गौतम गंभीर की बराबरी पर पहुंच गए हैं। इन दोनों ने अपने करियर में 15-15 बार टीम की जीत में अहम भूमिका निभाकर यह अवॉर्ड जीता। इनके साथ-साथ नवजोत सिंह सिद्धु और सुरेश रैना का भी नाम मौजूद हैं।
जसप्रीत बुमराह के आगे अब 15 खिलाड़ी और हैं जिन्होंने उनसे अधिक प्लेयर ऑफ द मैच के अवॉर्ड जीते हैं।
‘क्रिकेट के भगवान’ कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर के नाम सबसे ज्यादा 76 प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड जीतने का वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है। वहीं विराट कोहली ठीक उनके पीछे हैं। रोहित शर्मा और कोहली के बीच बड़ा अंतर है। कोहली ने 71 बार तो रोहित ने 45 बार POTM का अवॉर्ड जीता है।
सबसे अधिक प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड जीतने वाले भारतीय
76 - सचिन तेंदुलकर
71-विराट कोहली
45 - रोहित शर्मा
37 - सौरव गांगुली
34- युवराज सिंह
31 - वीरेंद्र सहवाग
26- रविंद्र जड़ेजा
25 - राहुल द्रविड़
23- मोहम्मद अजहरुद्दीन
23 - एमएस धोनी
19- शिखर धवन
19 - कपिल देव
17- रवि अश्विन
16 - अनिल कुंबले
16- सूर्यकुमार यादव
15 - जसप्रीत बुमराह*
15- गौतम गंभीर
15 - सुरेश रैना
15- नवजोत सिद्धू
14-कुलदीप यादव
14- रवि शास्त्री
13 - इरफ़ान पठान
13- के श्रीकांत
12- जहीर खान
12- केएल राहुल
12 - जवागल श्रीनाथ
11- हार्दिक पंड्या
11 - हरभजन सिंह
11-भुवनेश्वर कुमार
10- अक्षर पटेल
10 - सुनील गावस्कर
10 - मोहिंदर अमरनाथ
10- वीवीएस लक्ष्मण
10-अजय जड़ेजा