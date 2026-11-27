जसप्रीत बुमराह न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट के दौरान एक अलग अवतार में नजर आए। उनके बॉलिंग रनअप में कुछ नया था, जिसे हर किसी ने नोटिस किया। अब सीथी तेज गेंदबाज आकाशदीप ने इसपर चुप्पी तोड़ी है।

जसप्रीत बुमराह न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट के दौरान बदले-बदले नजर आए। उनके बॉलिंग रनअप में कुछ बदलाव दिखा, जिसे क्रिकेट पंडित समेत फैंस ने भी नोटिस किया। उनके इस बदले रनअप का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और एक्सपर्ट्स इस पर लगातार चर्चा कर रहे हैं। एक अच्छे खिलाड़ी की निशानी होती है कि वह कभी नई चीज सीखना नहीं छोड़ता। बुमराह को भी इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किए 10 साल हो गए हैं, वह भी इस मंच पर बने रहने के लिए नई-नई चीजें सीखते रहते हैं। कभी बॉलिंग वेरिएशन तो कभी एक्शन में बदलाव। हालांकि इस बार उन्होंने अपने रनअप में बदलाव किया है। उनका रनअप पूर्व भारतीय क्रिकेटर और मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर से मिलता-जुलता है।

क्राइस्टचर्च में जारी दूसरे टेस्ट के पहले दिन बुमराह के इस नए रनअप ने खूब सुर्खियां बटौरी। जब दिन का खेल खत्म होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में साथी तेज गेंदबाज आकाश चोपड़ा से इसको लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि बुमराह इस रनअप की प्रैक्टिस करके आए हैं, उन्होंने डायरेक्ट ही इसे मैच में नहीं आजमाया।

आकाशदीप ने कहा, “जसप्रीत बुमराह प्रैक्टिस सेशन में भी उस रन-अप की प्रैक्टिस कर रहे थे। जसप्रीत बुमराह हैं वो, कुछ सोच के ही कर रहे होंगे।”

हालांकि बुमराह को पहले दिन किसी भी तरह से कोई सफलता नहीं मिली। पहले ही ओवर में उन्होंने न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लैथम को जरूर फंसाया था, मगर DRS की मदद से कीवी बल्लेबाज फैसले को पलटने में कामयाब रहा था।

बुमराह ने पहले दिन 19 ओवर गेंदबाज की, जिसमें 4 मेडन शामिल थे। उन्होंने इस दौरान मात्र 37 रन खर्च किए। हालांकि उन्हें एक भी विकेट नहीं मिला। दिन का अंत होते-होते भारत ने दूसरी नई गेंद ली, मगर उससे भी बुमराह कोई विकेट नहीं निकाल पाए।

कैसा रहा इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड दूसरे टेस्ट का पहला दिन? तेज गेंदबाज आकाश दीप भारतीय गेंदबाजों में सबसे प्रभावशाली रहे जबकि जसप्रीत बुमराह ने भी दबाव बनाया लेकिन अन्य गेंदबाजों के औसत प्रदर्शन के कारण न्यूजीलैंड दूसरे और अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच के पहले दिन शुक्रवार को अपनी पहली पारी में पांच विकेट पर 246 रन बनाने में सफल रहा। पहले दिन 85 ओवर का खेल हुआ जिसमें पहला और तीसरा सत्र न्यूजीलैंड के नाम रहा जबकि भारत ने दूसरे सत्र में दबदबा बनाया।

डेवोन कॉनवे (79 गेंद पर 31 रन) पहले सत्र में आउट होने वाले एकमात्र बल्लेबाज थे। न्यूजीलैंड ने दूसरे सत्र में कप्तान टॉम लैथम (128 गेंद पर 59), हेनरी निकोल्स (46 गेंदों में 16) और रचिन रविंद्र (00) के विकेट गंवाए। डेरिल मिचेल (74 गेंद में 31) तीसरे सत्र में पवेलियन लौटने वाले एकमात्र बल्लेबाज रहे। स्टंप उखड़ने के समय विकेटकीपर बल्लेबाज टॉम ब्लंडेल (117 गेंद पर नाबाद 53) और ग्लेन फिलिप्स (64 गेंद पर नाबाद 36) क्रीज पर डटे हुए थे। यह दोनों अभी तक छठे विकेट के लिए 62 रन जोड़ चुके हैं।