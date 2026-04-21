जसप्रीत बुमराह को 325 दिन बाद IPL में मिला विकेट 26 लाख का, तरस गईं थी आंखें

जसप्रीत बुमराह का आखिरकार आईपीएल 2026 में विकेट का खाता खुल गया है। गुजरात टाइटंस के सलामी बल्लेबाज साई सुदर्शन को उन्होंने अपना शिकार बनाया। आईपीएल में 325 दिन बाद बुमराह ने पहला विकेट लिया है।

जसप्रीत बुमराह ने जब GT vs MI मैच में पहली गेंद पर गुजरात टाइटंस के सलामी बल्लेबाज साई सुदर्शन को आउट किया तो पूरी मुंबई की टीम खुशी से झूम उठी थी। बुमराह को आईपीएल में विकेट लेता देख हर किसी की आंखें तरस गईं थी। बुमराह को 325 दिन के लंबे इंतजार के बाद आईपीएल में पहली सफलता मिली है। जी हां, उन्होंने आईपीएल में अपना आखिरी विकेट 2025 क्वालीफायर के दौरान लिया था, इससे पहले इस सीजन पिछले 5 मैचों में विकेट लेस रहे थे। मगर क्या आप जानते हैं कि उनके इस विकेट की कीमत लगभग 26 लाख रुपए थी?

साई सुदर्शन गुजरात के खास बैट्समैन में से एक हैं। वह ऐसे प्लेयर हैं जो मुंबई इंडियंस के खिलाफ 200 रनों की चेज में अपनी टीम को धाकड़ शुरुआत दे सकते थे। हालांकि बुमराह ने स्कोरबोर्ड हिलने से पहले उन्हें आउट कर दिया।

Hindustan Times के मॉडल में विकेट की अच्छी मॉनेटरी वैल्यू है। बॉल-लेवल डेटा से, डिलीवरी का बॉलर-बॉल इम्पैक्ट 15.449 है। मॉनेटरी लेयर में उसी मैच कन्वर्जन रेट का इस्तेमाल करने पर, यह लगभग ₹25.60 लाख की वैल्यू बनती है।

विकेट की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है यह आंकड़ा HT के मौजूदा मैच-बेस्ड इम्पैक्ट फ्रेमवर्क पर आधारित है। बॉल लेवल पर, गुजरात की इनिंग्स में बुमराह की पहली डिलीवरी का बॉलर-बॉल इम्पैक्ट 15.449 है। यह इम्पैक्ट बॉल पर हुई घटना और उसके आस-पास के कॉन्टेक्स्ट से तय होता है। इस मामले में, मुख्य वजहें खुद विकेट, डॉट-बॉल इफेक्ट, इनिंग्स का फेज और हाई-प्रेशर चेज की शुरुआत में एक अहम बैट्समैन को आउट करने का महत्व हैं।

उस इम्पैक्ट स्कोर को फिर मॉनेटरी लेयर में मैच-स्पेसिफिक इम्पैक्ट-टू-मनी रेट का इस्तेमाल करके पैसे में बदला जाता है। एक बार जब यह कन्वर्जन लागू हो जाता है, तो डिलीवरी वैल्यू लगभग ₹25.60 लाख हो जाती है।

कैसा रहा GT vs MI मैच? तिलक वर्मा के नाबाद तूफानी शतक के बाद अश्वनी कुमार की अगुआई में गेंदबाजों के उम्दा प्रदर्शन से मुंबई इंडियंस ने सोमवार को लगातार चार हार के क्रम को तोड़ते हुए गुजरात टाइटंस को 99 रन से हराया जो मौजूदा सत्र में रनों के लिहाज से किसी भी टीम की सबसे बड़ी जीत है। तिलक ने आईपीएल के अपने पहले शतक के दौरान 45 गेंद में आठ चौकों और सात छक्कों से नाबाद 101 रन की पारी खेलने के अलावा कप्तान हार्दिक पंड्या (15 रन, 16 गेंद, एक चौका) के साथ पांचवें विकेट के लिए 81 और नमन धीर (45) के साथ चौथे विकेट के लिए 52 रन की साझेदारी भी की जिससे मुंबई इंडियन्स ने पांच विकेट पर 199 रन बनाए।

इसके जवाब में टाइटंस की टीम अश्वनी कुमार (24 रन पर चार विकेट), अल्लाह गजनफर (17 रन पर दो विकेट) और मिचेल सेंटनर (16 रन पर दो विकेट) की धारदार गेंदबाजी के सामने 15.5 ओवर में 100 रन पर सिमट गई और कभी लक्ष्य के करीब पहुंचने की स्थिति में भी नहीं दिखी।

टाइटंस की ओर से वॉशिंगटन सुंदर ने सर्वाधिक 26 रन बनाए जबकि उनके अलावा शाहरुख खान (17), कप्तान शुभमन गिल (14) और कागिसो रबाडा (12) ही दोहरे अंक में पहुंच पाए।

तिलक की पारी की बदौलत मुंबई की टीम अंतिम चार ओवर में 73 रन जोड़ने में सफल रही।