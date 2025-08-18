Jasprit Bumrah Gets the support of Chetan Sharma former chief selector Says if doctor tells that then I have to consume बुमराह ने जो किया, ठीक किया...पूर्व चीफ सेलेक्टर बोले- अगर डॉक्टर कहता है तो ऐसा करना होगा, Cricket Hindi News - Hindustan
Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Jasprit Bumrah Gets the support of Chetan Sharma former chief selector Says if doctor tells that then I have to consume

बुमराह ने जो किया, ठीक किया...पूर्व चीफ सेलेक्टर बोले- अगर डॉक्टर कहता है तो ऐसा करना होगा

जसप्रीत बुमराह ने इंग्लैंड दौरे पर पांच टेस्ट मैचों में से सिर्फ तीन खेले। पूर्व चीफ सेलेक्टर चेतन शर्मा ने कहा कि बुमराह ने इंग्लैंड में जो किया, ठीक किया। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को फिजियो की सलाह माननी चाहिए।

Md.Akram नई दिल्ली, भाषाMon, 18 Aug 2025 05:21 PM
share Share
Follow Us on
बुमराह ने जो किया, ठीक किया...पूर्व चीफ सेलेक्टर बोले- अगर डॉक्टर कहता है तो ऐसा करना होगा

भारत के तेज गेंदबाजी आक्रमण के अगुआ जसप्रीत बुमराह को भले ही काम के बोझ के प्रबंधन के कारण इंग्लैंड में सिर्फ तीन टेस्ट खेलने के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा हो लेकिन भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) की सीनियर चयन समिति के पूर्व प्रमुख चेतन शर्मा ने इस गेंदबाज का समर्थन करते हुए कहा है कि खिलाड़ियों को फिजियो की सलाह माननी चाहिए क्योंकि वे चीजों को बेहतर समझ सकते हैं। लगातार चोटों से जूझने वाले बुमराह पांच मैच की एंडरसन-तेंदुलरकर ट्रॉफी के दौरान पहले, तीसरे और चौथे टेस्ट में खेले थे। वह दो मैच में नहीं खेले और इस दौरान मोहम्मद सिराज ने भारत के तेज गेंदबाजी आक्रमण की अगुआई की।

स्वयं तेज गेंदबाज रहे चेतन शर्मा ने कहा कि यह मरीज के डॉक्टर की सलाह मानने की तरह है। चेतन शर्मा ने सोमवार को देश के सार्वजनिक सेवा प्रसारक प्रसार भारती द्वारा लंदन स्थित क्रिकेट विश्लेषक कंपनी क्रिकविज के साथ दूरदर्शन पर ‘द ग्रेट इंडियन क्रिकेट शो’ के 104 एपिसोड के प्रसारण के लिए किए गए समझौते के इतर कहा, ‘‘अगर मेडिकल टीम सलाह देती है, अगर डॉक्टर मुझे कहता है कि मुझे एंटीबायोटिक खाने होंगे तो मुझे ऐसा करना होगा। उन्होंने कहा, ‘‘यदि हमारे फिजियो किसी खिलाड़ी को काम के बोझ के प्रबंधन के लिए कह रहे हैं तो मुझे लगता है कि हमें उनकी बात सुननी चाहिए क्योंकि वे चीजों को बेहतर समझते हैं।’’

ये भी पढ़ें:आप ऐसा नहीं कर सकते बुमराह...पूर्व कप्तान ने टीम मैनेजमेंट को लिया आड़े हाथ

लगभग आधे दशक तक कपिल देव के साथ एक मजबूत तेज गेंदबाजी साझेदारी बनाने वाले चेतन शर्मा ने टेस्ट और वनडे में 125 से अधिक विकेट चटकाए। उन्होंने कहा कि इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में टीम के प्रदर्शन ने उन्हें विश्वास दिलाया है कि टीम अगले महीने यूएई में शुरू होने वाला एशिया कप 2025 जीतेगी चेतन शर्मा ने कहा, ‘‘मुझे पता है कि जो भी चुना जाएगा वह देश के लिए सर्वश्रेष्ठ होगा और मुझे भारत के इंग्लैंड में प्रदर्शन पर बेहद गर्व है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम एशिया कप (जो टी20 प्रारूप में खेला जाएगा) जरूर जीतेंगे क्योंकि उसके बाद हम भारत में टी20 विश्व कप (2026 में) खेलेंगे।’’

ये भी पढ़ें:जायसवाल या गिल; एशिया कप स्क्वॉड में किसे मिलेगा मौका? अश्विन ने रखी अपनी राय

उन्होंने कहा, ‘‘जब आप अपनी सरजमीं पर (विश्व कप) खेल रहे हों तो यह बहुत बड़ी बात होती है। अगर इरादा सही हो तो नतीजे भी अच्छे ही होंगे।’’ इस कार्यक्रम में 1983 विश्व कप विजेता टीम के सदस्य मदन लाल, पूर्व भारतीय खिलाड़ी मुरली कार्तिक, आकाश चोपड़ा और प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत कुमार सहगल भी मौजूद थे। यह पूछे जाने पर कि हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ ड्रॉ हुई टेस्ट सीरीज में चार शतक जड़ने वाले टेस्ट कप्तान शुभमन गिल को क्या सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली एशिया कप टीम में शामिल किया जाना चाहिए तो चेतन शर्मा ने कहा कि भारत को इस महाद्वीपीय प्रतियोगिता के लिए अपनी सर्वश्रेष्ठ 15 सदस्यीय टीम का चयन करना चाहिए।