जसप्रीत बुमराह ने मुंबई इंडियंस का उपकप्तान बनने से इनकार किया। हालांकि इसके पीछे की वजह सामने नहीं आई है। रोहित को शुक्रवार को मुंबई का कप्तान चुना गया।

रोहित शर्मा को शुक्रवार को आईपीएल 2027 के लिए मुंबई इंडियंस की टीम का कप्तान नियुक्त किया गया। अनुभवी बल्लेबाज तीन साल बाद एक बार फिर से टीम की कमान संभालेंगे। हार्दिक पांड्या की कप्तानी में मुंबई इंडियंस की टीम तीन साल में ज्यादा कमाल नहीं दिखा सके, जिसके बाद आगामी सीजन से पहले ट्रेड डील के जरिए हार्दिक पंजाब किंग्स का हिस्सा बन गए हैं, जबकि अर्शदीप मुंबई में शामिल हो गए हैं। कीरोन पोलार्ड हाल ही में फ्रेंचाइजी के कोच बने हैं, ऐसे में उनकी देखरेख में मुंबई की टीम नए सिरे से शुरूआत कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक जसप्रीत बुमराह ने उपकप्तान बनने का ऑफर ठुकरा दिया था।

बुमराह ने ठुकराया ऑफर मुंबई इंडियंस के पास पूर्व कप्तान सूर्यकुमार यादव, जसप्रीत बुमराह और भारतीय टी20 अंतरराष्ट्रीय टीम के उपकप्तान तिलक वर्मा जैसे अन्य विकल्प भी थे। लेकिन टीम प्रबंधन ने आखिरकार रोहित को कप्तान बनाने का फैसला किया जो ड्रेसिंग रूम में लोकप्रिय और सम्मानित खिलाड़ी हैं। इंडिया टूडे की रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई इंडियंस ने अक्टूबर की शुरुआत में बुमराह को उपकप्तान बनने का ऑफर दिया था लेकिन गेंदबाज ने इनकार कर दिया। हालांकि ये नहीं पत चल सका कि तेज गेंदबाज के मना करने के पीछे की वजह क्या रही। बुमराह ने आईपीएल 2026 में पंजाब किंग्स के खिलाफ मुकाबले में मुंबई की कप्तानी की थी। क्योंकि हार्दिक पांड्या और सूर्यकुमार दोनों ही मैच नहीं खेल रहे थे।

मैच के दौरान बुमराह ने कहा था, ''मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं मुंबई इंडियंस का कप्तान बनने से पहले टेस्ट कप्तान बन जाऊंगा।''

रोहित ने जीते 5 खिताब रोहित 2013 में मुंबई इंडियंस के कप्तान बने थे, लेकिन आईपीएल 2023 के बाद उन्हें इस जिम्मेदारी से हटा दिया गया और पंड्या को टीम की कमान सौंपी गई थी। मुंबई इंडियंस ने रोहित की कप्तानी में 2013, 2015, 2017, 2019 और 2020 में आईपीएल खिताब जीते। इसके अलावा 2013 में चैंपियंस लीग टी20 का खिताब भी जीता था, अब यह प्रतियोगिता बंद हो चुकी है। लेकिन 2020 में आखिरी बार खिताब जीतने के बाद मुंबई की फ्रेंचाइजी का प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा।

टीम 2021 में पांचवें, 2022 में 10वें स्थान पर रही जबकि 2023 में क्वालीफायर 2 में हारकर बाहर हो गई। इसके बाद टीम प्रबंधन ने कप्तान बदलने का फैसला किया। हालांकि पंड्या की कप्तानी में भी मुंबई का प्रदर्शन बेहतर नहीं हुआ। टीम 2024 में 10वें और 2026 में नौवें स्थान पर रही। 2025 में टीम क्वालीफायर 2 तक पहुंची लेकिन इसके आगे नहीं बढ़ सकी। पांड्या की कप्तानी में लगातार तीसरे सत्र खिताब जीतने में नाकाम रहने के बाद यह साफ हो गया था कि मुंबई इंडियंस इस स्टार ऑलराउंडर को टीम से बाहर करने का फैसला कर सकती है।

टीम प्रबंधन ने गुजरात टाइटंस, कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग्स सहित कई फ्रेंचाइजी के साथ 'ट्रेड' को लेकर बातचीत शुरू की। आखिरकार पंजाब किंग्स के साथ आपसी सहमति से खिलाड़ियों की अदला-बदली का समझौता हुआ। रोहित की वापसी के साथ ही मुंबई इंडियंस की टीम प्रबंधन में बदलाव की प्रक्रिया भी पूरी हो गई है। इससे पहले महेला जयवर्धने की जगह कीरोन पोलार्ड को मुख्य कोच बनाया गया था। जयवर्धने महिला प्रीमियर लीग में दिल्ली कैपिटल्स की महिला टीम के निदेशक बन गए हैं।