जसप्रीत बुमराह न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट की पहली पारी में बिना कोई विकेट लिए लौटे। इस दौरान उन्होंने 26 ओवर गेंदबाजी की। उनके करियर में यह मात्र दूसरा मौका है जब उन्होंने इतने ओवर के बाद भी एक विकेट ना लिया हो।

भारतीय स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट की पहली पारी में एक भी विकेट नहीं निकाल पाए, जबकि अन्य सभी गेंदबाजों को कम से कम 1 विकेट मिला। आकााशदीप यहां अपने टेस्ट करियर का दूसरा 5 विकेट हॉल लेने में कामयाब रहे, वहीं अंशुल कंबोज और डेब्यूटेंट गुरनूर बराड़ ने 2-2 विकेट चटकाए। क्राइस्टचर्च की हरी पिच पर जहां स्पिन गेंदबाजों के लिए कोई मदद नहीं है, वहीं वॉशिंगटन सुंदर ने भी एक विकेट चटकाया, मगर बुमराह खाली हाथ लौटे। बुमराह ने न्यूजीलैंड के खिलाफ इस दौरान 26 ओवर गेंदबाजी की जिसमें महज 57 ही रन खर्च किए। उन्होंने अपनी कसी हुई गेंदबाजी के दम पर कई विकेट के मौके भी बनाए, मगर किस्मत ने हर बार उन्हें धोखा दिया। इसी के साथ दूसरी बार जसप्रीत बुमराह के करियर पर दाग लग गया है।

26 ओवर डालने के बावजूद जसप्रीत बुमराह को नहीं मिला कोई विकेट जसप्रीत बुमराह के करियर में यह दूसरा मौका है जब उन्होंने बिना कोई विकेट लिए इतने ओवर डाले हो। न्यूजीलैंड के खिलाफ क्राइस्टचर्च टेस्ट की पहली पारी में उन्हें 26 ओवर में एक भी विकेट नहीं मिला। इससे पहले उनके साथ ऐसी ही घटना न्यूजीलैंड के खिलाफ ही WTC 2021 फाइनल में घटी थी। तब कीवी टीम के खिलाफ उन्होंने 26 ओवर में 79 रन खर्च किए थे, मगर विकेट का कॉलम खाली रहा था।

जसप्रीत बुमराह के विकेट का सूखा वेलिंगटन टेस्ट से ही पड़ा हुआ है। वेलिंगटन टेस्ट के आखिरी दिन जब भारत को जीत के लिए 8 विकेट की दरकार थी, उस दिन भी बुमराह को एक भी विकेट नहीं नसीब हुआ था।

ऐसे कई मौके हैं जब बुमराह एक इनिंग में 10 से ज्यादा ओवर फेंके और कोई विकेट नहीं लिया।