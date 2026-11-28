जसप्रीत बुमराह के करियर पर फिर लगा 'दाग', 26 ओवर डाले मगर फिर भी नहीं मिला एक भी विकेट
जसप्रीत बुमराह न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट की पहली पारी में बिना कोई विकेट लिए लौटे। इस दौरान उन्होंने 26 ओवर गेंदबाजी की। उनके करियर में यह मात्र दूसरा मौका है जब उन्होंने इतने ओवर के बाद भी एक विकेट ना लिया हो।
भारतीय स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट की पहली पारी में एक भी विकेट नहीं निकाल पाए, जबकि अन्य सभी गेंदबाजों को कम से कम 1 विकेट मिला। आकााशदीप यहां अपने टेस्ट करियर का दूसरा 5 विकेट हॉल लेने में कामयाब रहे, वहीं अंशुल कंबोज और डेब्यूटेंट गुरनूर बराड़ ने 2-2 विकेट चटकाए। क्राइस्टचर्च की हरी पिच पर जहां स्पिन गेंदबाजों के लिए कोई मदद नहीं है, वहीं वॉशिंगटन सुंदर ने भी एक विकेट चटकाया, मगर बुमराह खाली हाथ लौटे। बुमराह ने न्यूजीलैंड के खिलाफ इस दौरान 26 ओवर गेंदबाजी की जिसमें महज 57 ही रन खर्च किए। उन्होंने अपनी कसी हुई गेंदबाजी के दम पर कई विकेट के मौके भी बनाए, मगर किस्मत ने हर बार उन्हें धोखा दिया। इसी के साथ दूसरी बार जसप्रीत बुमराह के करियर पर दाग लग गया है।
26 ओवर डालने के बावजूद जसप्रीत बुमराह को नहीं मिला कोई विकेट
जसप्रीत बुमराह के करियर में यह दूसरा मौका है जब उन्होंने बिना कोई विकेट लिए इतने ओवर डाले हो। न्यूजीलैंड के खिलाफ क्राइस्टचर्च टेस्ट की पहली पारी में उन्हें 26 ओवर में एक भी विकेट नहीं मिला। इससे पहले उनके साथ ऐसी ही घटना न्यूजीलैंड के खिलाफ ही WTC 2021 फाइनल में घटी थी। तब कीवी टीम के खिलाफ उन्होंने 26 ओवर में 79 रन खर्च किए थे, मगर विकेट का कॉलम खाली रहा था।
जसप्रीत बुमराह के विकेट का सूखा वेलिंगटन टेस्ट से ही पड़ा हुआ है। वेलिंगटन टेस्ट के आखिरी दिन जब भारत को जीत के लिए 8 विकेट की दरकार थी, उस दिन भी बुमराह को एक भी विकेट नहीं नसीब हुआ था।
ऐसे कई मौके हैं जब बुमराह एक इनिंग में 10 से ज्यादा ओवर फेंके और कोई विकेट नहीं लिया।
- 2018 में सेंचुरियन में पहली इनिंग में बुमराह ने 22 ओवर में 0/60 का स्कोर किया। यह उनकी पहली टेस्ट सीरीज थी।
- बाद में उसी साल ओवल में इंग्लैंड के खिलाफ, उन्होंने दूसरी इनिंग में 23 ओवर में 61 रन खर्च किए, मगर विकेट का कॉलम खाली रहा।
- 2022 में जोहान्सबर्ग में, दूसरी इनिंग में 17 ओवर में उनके आंकड़े 0/70 थे।
- फिर 2024 में धर्मशाला में इंग्लैंड के खिलाफ, बुमराह ने पहली इनिंग में 13 ओवर फेंके और कोई विकेट नहीं लिया।
- पिछले साल लीड्स में इंग्लैंड के खिलाफ दूसरी इनिंग में 19 ओवर फेंके और अपनी मेहनत के बदले कोई विकेट नहीं लिया।
110/4 से न्यूजीलैंड पहुंचा 356 रन तक
क्राइस्टचर्ट टेस्ट में टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने उतरी शुभमन गिल की अगुवाई वाली टीम इंडिया ने एक समय पर न्यूजीलैंड के 4 विकेट 110 के स्कोर पर गिरा दिए थे, उस समय ऐसा लग रहा था कि भारतीय गेंदबाज मेजबानों को 200 या फिर 250 के अंदर समेट देंगे। मगर टॉम ब्लंडल की जुझारू पारी के दम पर न्यूजीलैंड ने 350 रन का आंकड़ा पार किया। हैरान करने वाली बात यह रही कि मेजबान टीम के लिए सिर्फ दो ही बल्लेबाजों ने फिफ्टी ठोकी, जबकि उनकी एक भी साझेदारी 100 रन की नहीं हुई। न्यूजीलैंड के लिए टॉम ब्लंडल ने सर्वाधिक 89 रनों की पारी खेली, वह 11 रन से अपने शतक से चूक गए। वहीं कप्तान टॉम लैथम जो पहले टेस्ट की दोनों पारियों में 0 पर आउट हुए थे उन्होंने 59 रन बनाए।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें