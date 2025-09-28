Jasprit Bumrah brutally trolled Haris Rauf Did a fighter jet crash landing Celebration During IND vs PAK Final VIDEO जसप्रीत बुमराह ने करवाई हारिस रऊफ के फाइटर जेट की क्रैश लैंडिंग, बीच मैदान में किया ट्रोल- VIDEO, Cricket Hindi News - Hindustan
जसप्रीत बुमराह ने हारिस रऊफ का शिकार पाकिस्तान की पारी के 18वें ओवर में किया। ओवर की पांचवीं गेंद पर उन्होंने रऊफ को बोल्ड कर ये जेस्चर कर विकेट का जश्न मनाया।

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSun, 28 Sep 2025 10:03 PM
भारत बनाम पाकिस्तान एशिया कप 2025 फाइनल के दौरान टीम इंडिया के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने पाकिस्तान के हारिस रऊफ को जमकर ट्रोल किया। हारिस रऊफ ने भारत के खिलाफ सुपर-4 के मुकाबले के दौरान फाइटर जेट की क्रैश लैंडिंग का जेस्टर कर भारतीयों को ट्रोल करने की कोशिश की थी, अब बुमराह ने IND vs PAK फाइनल में उन्हें उन्हीं की भाषा में जवाब दिया है। खिताबी मुकाबले में बुमराह ने जैसे ही रऊफ को बोल्ड किया तो उन्होंने फाइटर जेट की क्रैश लैंडिंग का जेस्चर कर उन्हें ट्रोल किया। हालांकि जसप्रीत बुमराह पर इस हरकत के लिए फाइन लग सकता है।

जसप्रीत बुमराह ने हारिस रऊफ का शिकार पाकिस्तान की पारी के 18वें ओवर में किया। ओवर की पांचवीं गेंद पर उन्होंने रऊफ को बोल्ड कर ये जेस्चर कर विकेट का जश्न मनाया।

दरअसल, हारिस रऊफ के खिलाफ आईसीसी ने इस जेस्चर के चलते एक्शन लिया था और रिपोर्ट है कि उन पर 30 प्रतिशत मैच फीस का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अब बुमराह पर भी आईसीसी की तलवार चल सकती है।

भारतीय स्पिनर के जाल में फंसा पाकिस्तान

IND vs PAK फाइनल में टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी पाकिस्तान की टीम को साहिबजादा फरहान और फखर जमन ने शानदार शुरुआत दी थी। दोनों ने पहले विकेट के लिए 84 रन जोड़े थे, इस दौरान फरहान (57) अर्धशतक जड़ने में कामयाब रहे थे। मगर जैसे ही फरहान के रूप में पाकिस्तान को पहला झटका लगा तो टीम ताश के पत्ता की तरह ढह गई। भारतीय स्पिनर्स ने पाकिस्तानी बल्लेबाजों को अपने जाल में बखूबी फंसाया। पूरी पाकिस्तानी टीम 20 ओवर भी नहीं टिक पाई और 146 के स्कोर पर सिमट गई। कुलदीप यादव ने इस दौरान सबसे अधिक 4 विकेट चटकाए, वहीं बुमराह चक्रवर्ती और अक्षर को 2-2 सफलताएं मिली।

