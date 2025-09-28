जसप्रीत बुमराह ने करवाई हारिस रऊफ के फाइटर जेट की क्रैश लैंडिंग, बीच मैदान में किया ट्रोल- VIDEO

जसप्रीत बुमराह ने हारिस रऊफ का शिकार पाकिस्तान की पारी के 18वें ओवर में किया। ओवर की पांचवीं गेंद पर उन्होंने रऊफ को बोल्ड कर ये जेस्चर कर विकेट का जश्न मनाया।

भारत बनाम पाकिस्तान एशिया कप 2025 फाइनल के दौरान टीम इंडिया के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने पाकिस्तान के हारिस रऊफ को जमकर ट्रोल किया। हारिस रऊफ ने भारत के खिलाफ सुपर-4 के मुकाबले के दौरान फाइटर जेट की क्रैश लैंडिंग का जेस्टर कर भारतीयों को ट्रोल करने की कोशिश की थी, अब बुमराह ने IND vs PAK फाइनल में उन्हें उन्हीं की भाषा में जवाब दिया है। खिताबी मुकाबले में बुमराह ने जैसे ही रऊफ को बोल्ड किया तो उन्होंने फाइटर जेट की क्रैश लैंडिंग का जेस्चर कर उन्हें ट्रोल किया। हालांकि जसप्रीत बुमराह पर इस हरकत के लिए फाइन लग सकता है।

जसप्रीत बुमराह ने हारिस रऊफ का शिकार पाकिस्तान की पारी के 18वें ओवर में किया। ओवर की पांचवीं गेंद पर उन्होंने रऊफ को बोल्ड कर ये जेस्चर कर विकेट का जश्न मनाया।