Jasprit Bumrah breaks his silence gives BCCI a big update on his availability for Asia Cup 2025 India squad selection जसप्रीत बुमराह ने तोड़ी चुप्पी...BCCI को दिया एशिया कप 2025 के लिए अपनी उपलब्धता पर बड़ा अपडेट
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Jasprit Bumrah breaks his silence gives BCCI a big update on his availability for Asia Cup 2025 India squad selection

बुमराह ने चयनकर्ताओं को सूचित कर दिया है कि वह एशिया कप चयन के लिए उपलब्ध रहेंगे। चयन समिति अगले हफ्ते बैठक करेगी और इस पर चर्चा करेगी। एशिया कप 2025 टीम इंडिया सिलेक्शन के लिए बैठक 19 अगस्त को हो सकती है।

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, जसप्रीत बुमराहSun, 17 Aug 2025 06:19 AM
अजीत अगरकर की अगुवाई वाली चयन समिति 19 अगस्त को एशिया कप 2025 के स्क्वॉड के चयन के लिए बैठक करने वाली है। इस बैठक में कई खिलाड़ियों की किस्मत का फैसला होगा और अंत में सिर्फ 15 प्लेयर्स को ही इस टूर्नामेंट में मौका मिलेगा। यह 15 खिलाड़ी आगामी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के भी प्रमुख दावेदार होंगे। इस मीटिंग से ठीक पहले भारत के नंबर-1 तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने बीसीसीआई समेत चयनकर्ताओं को अपनी उपलब्धता पर अपडेट दिया है। जसप्रीत बुमराह आखिरी बार एक्शन में इंग्लैंड दौरे पर दिखाई दिए थे जहां वर्कलोड के चलते उन्होंने सिर्फ तीन ही टेस्ट खेले थे।

बुमराह ने पहले ही चयनकर्ताओं को टूर्नामेंट खेलने की अपनी इच्छा से अवगत करा दिया है। इसलिए, उनका टीम में शामिल होना लगभग तय है।

इंडियन एक्सप्रेस ने एक सूत्र के हवाले से बताया, "बुमराह ने चयनकर्ताओं को सूचित कर दिया है कि वह एशिया कप चयन के लिए उपलब्ध रहेंगे। चयन समिति अगले हफ्ते बैठक करेगी और इस पर चर्चा करेगी।"

जसप्रीत बुमराह ने आखिरी T20I जून 2024 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला था। यह टी20 वर्ल्ड कप 2024 का फाइनल था, जिसमें टीम इंडिया ने करीबी मुकाबले में अफ्रीकी टीम को हराया था। इसके बाद से बुमराह ने एक भी T20I मैच नहीं खेला है, अब वह सीधा एशिया कप में एक्शन में नजर आ सकते हैं।

भारत एशिया कप में अपना पहला मैच 10 सितंबर को संयुक्त अरब अमीरात के खिलाफ खेलेगा। 14 सितंबर को दुबई में पाकिस्तान के खिलाफ हाई वोल्टेज मैच होगा, टीम इंडिया यह मैच खेलेगी या नहीं यह तो समय आने पर ही पता चलेगा। ओमान के खिलाफ 19 सितंबर को आखिरी मैच खेल भारत ग्रुप स्टेज का अंत करेगा।

बता दें, भारत, संयुक्त अरब अमीरात, पाकिस्तान और ओमान को ग्रुप ए में रखा गया है, जबकि ग्रुप बी में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और हांगकांग शामिल हैं।