अर्शदीप से आगे निकले जसप्रीत बुमराह, विश्व कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बने
भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह टी20 विश्व कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने रविवार को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अफ्रीका के खिलाफ मुकाबले में चार विकेट लिए।
भारतीय टीम के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने रविवार को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मुकाबले में बेहतरीन प्रदर्शन किया। जहां ज्यादातर भारतीय गेंदबाजों की जमकर धुनाई हुई तो वहीं दूसरी तरफ जसप्रीत बुमराह ने किफायती गेंदबाजी की और भारत के लिए टी20 विश्व कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। दक्षिण अफ्रीका ने नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 187 रन बनाए। भारत की ओर से जसप्रीत बुमराह ने तीन जबकि अर्शदीप सिंह ने दो विकेट चटकाए।
जसप्रीत बुमराह ने रविवार को अफ्रीका के खिलाफ 4 ओवर में 15 रन देकर तीन विकेट लिए। इस दौरान उन्होंने 12 डॉट गेंदें डाली। उनके ओवर में अफ्रीकी बल्लेबाज रन बनाने के लिए जूझते हुए नजर आए। तीन विकेट लेने के साथ ही जसप्रीत बुमराह टी20 विश्व कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने 33 विकेट लिए हैं, जबकि तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह के नाम 32 विकेट हैं। पूर्व क्रिकेटर आर अश्विन ने टी20 विश्व कप में भारत के लिए 32 विकेट लिए हैं। स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या के नाम 29 विकेट हैं। टी20 इंटरनेशनल से संन्यास ले चुके रविंद्र जडेजा के नाम 22 विकेट हैं।
मिलर ने 35 गेंद में तीन छक्कों और सात चौकों से 63 रन की पारी खेलने के अलावा डेवाल्ड ब्रेविस (45रन, 29 गेंद, तीन छक्के, तीन चौके) के साथ चौथे विकेट के लिए 51 गेंद में 97 रन की साझेदारी करके पारी को उस समय संवारा जब टीम 20 रन पर तीन विकेट गंवाने के बाद संकट में थी। ट्रिस्टन स्टब्स ने भी 24 गेंद में तीन छक्कों और एक चौके से नाबाद 44 रन की पारी खेली।
जसप्रीत बुमराह ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 15 रन पर तीन विकेट चटकाए जबकि अर्शदीप सिंह ने 28 रन देकर दो विकेट हासिल किए। चक्रवर्ती को एक विकेट मिला लेकिन उन्होंने चार ओवर में 47 रन लुटाए। हार्दिक पंड्या ने भी चार ओवर में 45 रन खर्च किए और उन्हें कोई विकेट नहीं मिला।
