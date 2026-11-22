जसप्रीत बुमराह ने टेस्ट क्रिकेट में किया कमाल, दोनों पारियों में पहले ओवर में विकेट लेने वाले तीसरे भारतीय बने
जसप्रीत बुमराह ने वेलिंगटन टेस्ट की दोनों पारियों में अपने पहले ही ओवर में विकेट चटकाया। उन्होंने दोनों बार टॉम लेथम को आउट किया। इसी के साथ एक ही टेस्ट मैच की दोनों पारियों में पहले ओवर में विकेट लेने वाले वे तीसरे भारतीय गेंदबाज बन गए हैं।
भारत और न्यूजीलैंड के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला वेलिंगटन में खेला जा रहा है। इस मैच में भारत काफी मजबूत स्थिति में है। 19 नवंबर से शुरू हुए इस मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 368 रनों का स्कोर बनाया था, जिसके जवाब में भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी 720/9 रनों पर घोषित की। भारत ने पहली पारी के आधार पर न्यूजीलैंड की टीम पर विशाल बढ़त हासिल की।
खेल के चौथे दिन भारत की पारी घोषित करने के बाद गेंदबाजी करने आए जसप्रीत बुमराह ने कमाल कर दिया। उन्होंने अपना नाम रिकॉर्ड बुक के एक खास पन्ने में दर्ज कर लिया। पिछली पारी की तरह इस पारी के पहले ओवर में ही दिग्गज गेंदबाज ने न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लेथम को पहले ही ओवर में शून्य के निजी स्कोर पर आउट कर दिया। उन्होंने 2 गेंदों का सामना किया। पहली पारी में भी टॉम लेथम जसप्रीत बुमराह की सिर्फ 2 ही गेंदों का सामना कर पाए थे और बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए थे।
टेस्ट क्रिकेट में दोनों पारियों के पहले ओवर में विकेट लेकर जसप्रीत बुमराह ने कमाल कर दिया है। वे ऐसा करने वाले सिर्फ तीसरे भारतीय गेंदबाज हैं। उनसे पहले श्रीसंत और जहीर खान ने यह कारनामा किया था। श्रीसंत ने भारत के लिए पहली बार टेस्ट की दोनों पारियों के पहले ओवर में विकेट चटकाए थे। उन्होंने यह खास कारनामा साल 2006 मं किंग्सटन में वेस्टइंडीज के खिलाफ किया था। इस सूची में जहीर खान दूसरे स्थान पर हैं। भारत के दिग्गज गेंदबाज ने साल 2007 में मीरपुर में बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट की दोनों पारियों के पहले ओवर में गेंदबाजी की थी।
टेस्ट मैच की दोनों पारियों के पहले ओवर में विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज
एस. श्रीसंत बनाम वेस्टइंडीज, किंग्स्टन, 2006
जहीर खान बनाम बांग्लादेश, मीरपुर, 2007
जसप्रीत बुमराह बनाम न्यूजीलैंड, वेलिंगटन, 2026
वेलिंगटन टेस्ट मैच में जसप्रीत बुमराह ने अपनी गेंदबाजी से कीवी बल्लेबाजों को काफी परेशान किया है। उन्होंने पहली पारी में 29 ओवर की गेंदबादी की थी, जिसमें 8 मेडन डालते हुए 91 रन देकर चार विकेट हासिल किए थे। दूसरी पारी में बुमराह 8 ओवर की गेंदबाजी कर चुके हैं, जिसमें उन्होंने 31 रन खर्च किए हैं और 1 विकेट हासिल किया है। भारत को मुकाबला जीतने के दूसरी पारी में बुमराह के अच्छे प्रदर्शन की जरूरत होगी।
भारत बनाम न्यूजीलैंड मैच खबर लिखे जाने तक संक्षिप्त स्कोर
न्यूजीलैंड पहली पारी- 368/10
भारत पहली पारी- 720/9 d
न्यूजीलैंड दूसरी पारी- 87/2
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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