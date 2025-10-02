Jasprit Bumrah became the first Indian to join this list of legends Best Bowling Averages at Home Min 50 Test Wickets दिग्गजों की इस लिस्ट में शामिल होने वाले पहले भारतीय बने जसप्रीत बुमराह, घर पर पूरे किए 50 टेस्ट विकेट, Cricket Hindi News - Hindustan
Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Jasprit Bumrah became the first Indian to join this list of legends Best Bowling Averages at Home Min 50 Test Wickets

दिग्गजों की इस लिस्ट में शामिल होने वाले पहले भारतीय बने जसप्रीत बुमराह, घर पर पूरे किए 50 टेस्ट विकेट

यह लिस्ट है कम से कम 50 टेस्ट विकेट लेने वाले गेंदबाजों की जिनका घर पर सबसे कम औसत रहा है। जसप्रीत बुमराह ने विकेटों का अर्धशतक मात्र 17 की औसत के साथ पूरा किया है। उन्होंने इस लिस्ट में न्यूजीलैंड के हरफनमौला काइल जैमीसन को पछाड़ा है।

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 2 Oct 2025 03:07 PM
share Share
Follow Us on
दिग्गजों की इस लिस्ट में शामिल होने वाले पहले भारतीय बने जसप्रीत बुमराह, घर पर पूरे किए 50 टेस्ट विकेट

भारत-वेस्टइंडीज दो मैच की टेस्ट सीरीज का आगाज आज यानी गुरुवार, 2 अक्टूबर से हो गया है। पहला टेस्ट अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस मैच के पहले ही दिन जसप्रीत बुमराह ने दिग्गजों की लिस्ट में अपना नाम दर्ज करा लिया है। टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने उतरी वेस्टइंडीज की टीम मात्र 162 के स्कोर पर ढेर हो गई। वेस्टइंडीज को घुटने टेकने पर मजबूत मोहम्मद सिराज ने 4 विकेट लेकर किया, वहीं इस दौरान जसप्रीत बुमराह ने भी 3 विकेट निकाले। इन 3 विकेट के साथ बुमराह ने घर पर विकेटों का अर्धशतक पूरा किया। इसी के साथ उनका नाम दिग्गजों की लिस्ट में शुमार हो गया है।

ये भी पढ़ें:घर पर सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले भारतीय तेज गेंदबाज; जसप्रीत बुमराह बने नंबर-1

यह लिस्ट है कम से कम 50 टेस्ट विकेट लेने वाले गेंदबाजों की जिनका घर पर सबसे कम औसत रहा है। जसप्रीत बुमराह ने विकेटों का अर्धशतक मात्र 17 की औसत के साथ पूरा किया है। उन्होंने इस लिस्ट में न्यूजीलैंड के हरफनमौला काइल जैमीसन को पछाड़ा है।

वहीं बात घर पर कम से कम 50 विकेट लेने वाले गेंदबाजों के बेस्ट औसत की करें तो इस लिस्ट में सबसे ऊपर ऑस्ट्रेलिया के सिडनी बार्न्स का नाम है, जिनका घर पर बॉलिंग औसत 13.38 का रहा था।

ये भी पढ़ें:वैभव सूर्यवंशी का शतक बना AUS के लिए काल, भारत ने पारी और 58 रनों से रौंदा

घर पर बेस्ट बॉलिंग औसत (कम से कम 50 टेस्ट विकेट)

13.38 - सिडनी बार्न्स

13.62 - जॉनी ब्रिग्

14.84 - चार्ली टर्नर

17.00 - जसप्रीत बुमराह*

17.37 - काइल जैमीसन

जसप्रीत बुमराह ने इसी के साथ घर पर सबसे कम पारियों में 50 विकेट लेने वाले संयुक्त रूप से नंबर-1 तेज गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने पूर्व तेज गेंदबाज जवागल श्रीनाथ की बराबरी की है। इन दोनों तेज गेंदबाजों ने 24-24 पारियों में यह कारनामा किया था।

घर पर सबसे कम पारियों में 50 टेस्ट विकेट

जसप्रीत बुमराह- 24

जवागल श्रीनाथ- 24

कपिल देव- 25

इशांत शर्मा- 27

मोहम्मद शमी- 27

India Vs West Indies Jasprit Bumrah
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |