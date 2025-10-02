दिग्गजों की इस लिस्ट में शामिल होने वाले पहले भारतीय बने जसप्रीत बुमराह, घर पर पूरे किए 50 टेस्ट विकेट

यह लिस्ट है कम से कम 50 टेस्ट विकेट लेने वाले गेंदबाजों की जिनका घर पर सबसे कम औसत रहा है। जसप्रीत बुमराह ने विकेटों का अर्धशतक मात्र 17 की औसत के साथ पूरा किया है। उन्होंने इस लिस्ट में न्यूजीलैंड के हरफनमौला काइल जैमीसन को पछाड़ा है।

भारत-वेस्टइंडीज दो मैच की टेस्ट सीरीज का आगाज आज यानी गुरुवार, 2 अक्टूबर से हो गया है। पहला टेस्ट अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस मैच के पहले ही दिन जसप्रीत बुमराह ने दिग्गजों की लिस्ट में अपना नाम दर्ज करा लिया है। टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने उतरी वेस्टइंडीज की टीम मात्र 162 के स्कोर पर ढेर हो गई। वेस्टइंडीज को घुटने टेकने पर मजबूत मोहम्मद सिराज ने 4 विकेट लेकर किया, वहीं इस दौरान जसप्रीत बुमराह ने भी 3 विकेट निकाले। इन 3 विकेट के साथ बुमराह ने घर पर विकेटों का अर्धशतक पूरा किया। इसी के साथ उनका नाम दिग्गजों की लिस्ट में शुमार हो गया है।

यह लिस्ट है कम से कम 50 टेस्ट विकेट लेने वाले गेंदबाजों की जिनका घर पर सबसे कम औसत रहा है। जसप्रीत बुमराह ने विकेटों का अर्धशतक मात्र 17 की औसत के साथ पूरा किया है। उन्होंने इस लिस्ट में न्यूजीलैंड के हरफनमौला काइल जैमीसन को पछाड़ा है।

वहीं बात घर पर कम से कम 50 विकेट लेने वाले गेंदबाजों के बेस्ट औसत की करें तो इस लिस्ट में सबसे ऊपर ऑस्ट्रेलिया के सिडनी बार्न्स का नाम है, जिनका घर पर बॉलिंग औसत 13.38 का रहा था।

घर पर बेस्ट बॉलिंग औसत (कम से कम 50 टेस्ट विकेट)

13.38 - सिडनी बार्न्स

13.62 - जॉनी ब्रिग्

14.84 - चार्ली टर्नर

17.00 - जसप्रीत बुमराह*

17.37 - काइल जैमीसन

जसप्रीत बुमराह ने इसी के साथ घर पर सबसे कम पारियों में 50 विकेट लेने वाले संयुक्त रूप से नंबर-1 तेज गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने पूर्व तेज गेंदबाज जवागल श्रीनाथ की बराबरी की है। इन दोनों तेज गेंदबाजों ने 24-24 पारियों में यह कारनामा किया था।

घर पर सबसे कम पारियों में 50 टेस्ट विकेट

जसप्रीत बुमराह- 24

जवागल श्रीनाथ- 24

कपिल देव- 25

इशांत शर्मा- 27