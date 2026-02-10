Cricket Logo
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Jasprit Bumrah and Washington Sundar are back but Abhishek Sharma not in the practice session of Team India in Delhi
दिल्ली में टीम इंडिया के प्रैक्टिस सेशन से मिलीं 2 गुड न्यूज, लेकिन साथ में आई है एक बैड न्यूज

संक्षेप:

दिल्ली में टीम इंडिया के प्रैक्टिस सेशन से 2 गुड न्यूज सामने आईं, लेकिन साथ में एक बैड न्यूज भी देखने को मिली। दिल्ली में भारत और नामीबिया के बीच टी20 विश्व कप का मुकाबला गुरुवार 12 फरवरी को खेला जाना है।

Feb 10, 2026 07:28 pm ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में भारतीय टीम मंगलवार 10 फरवरी की शाम को प्रैक्टिस के लिए उतरी, क्योंकि इस मैदान पर भारत को 12 फरवरी को नामीबिया के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप 2026 का मुकाबला खेलना है। इस मुकाबले से पहले दिल्ली में प्रैक्टिस के दौरान भारतीय खेमे से दो खुशखबरी आईं, लेकिन एक बुरी खबर भी सामने आई। इसके बारे में आप जान लीजिए कि भारत के लिए अगले मैच से पहले कौन सी गुड न्यूज और कौन सी बैड न्यूज है।

दरअसल, जब भारतीय टीम दिल्ली में मंगलवार की शाम को करीब 6 बजे प्रैक्टिस के लिए उतरी तो मैदान पर जसप्रीत बुमराह नजर आए, जिन्होंने नेट्स में काफी देर गेंदबाजी की। वे बीमार होने की वजह से मुंबई में खेले गए मैच के लिए उपलब्ध नहीं थे। इसके अलावा न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज से बाहर होने वाले वॉशिंगटन सुंदर भी दिल्ली में टीम के साथ जुड़ गए। वे पहले मैच में नहीं खेले थे। उनके दिल्ली में टीम से जुड़ने की संभावना थी और वह प्रैक्टिस सेशन के दौरान टीम के साथ नजर आए।

वहीं, अगर बात बैड न्यूज यानी बुरी खबर की करें तो यह खबर ओपनर अभिषेक शर्मा से जुड़ी हुई है। अभिषेक शर्मा बीमार हैं और उनके खेलने पर संशय बना हुआ है। यहां तक कि टीम इंडिया के असिस्टेंट कोच रेयान टेन डोएशे ने भी कहा है कि अभी मुकाबले में दो दिन का समय है, देखते हैं कि उनकी हालत कैसी होती है। कहा जा रहा है कि अगर वे बुधवार को होने वाले प्रैक्टिस सेशन में नजर नहीं आए तो फिर वे नामीबिया के खिलाफ मैच को मिस कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ 15 फरवरी को होने वाले मैच तक फिट हो सकते हैं।

आपको बता दें, भारतीय टीम पहला मुकाबला जीतकर आई है। टीम इंडिया ने मुंबई के मैदान पर यूएसए को हराया था। दूसरी ओर नामीबिया को नीदरलैंड के हाथों मंगलवार 10 फरवरी की सुबह 11 बजे से खेले गए मैच में हार का सामना करना पड़ा है। भारतीय टीम की बात करें तो सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली टीम ऐसी फॉर्म है कि नामीबिया जैसी कमजोर टीमों के परखच्चे उड़ा देगी।

