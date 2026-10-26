जसप्रीत बुमराह-ऋषभ पंत की वापसी? खेल सकते हैं न्यूजीलैंड ए के खिलाफ तीसरा अनौपचारिक टेस्ट मैच
तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत न्यूजीलैंड ए के खिलाफ तीसरे अनौपचारिक टेस्ट मैच से भारतीय ए टीम में खेल सकते हैं और वापसी कर सकते हैं। बुमराह को आराम दिया गया था और पंत चोट से उबर रहे हैं। टेस्ट सीरीज से पहले अनौपचारिक मैच दोनों खिलाड़ियों के अभ्यास के लिए अहम होंगे।
तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत के लिंकन में 7 से 10 नवंबर तक निर्धारित इंडिया ए और न्यूजीलैंड ए के बीच अनौपचारिक टेस्ट सीरीज के तीसरे मैच में खेलने की उम्मीद है। ये दोनों खिलाड़ी अपनी वापसी कर सकते हैं।
ऐसी संभावना है कि इसी मैच में बुमराह के साथ ऋषभ पंत भी इंडिया ए टीम के साथ जुड़ेंगे, बशर्ते पंत को बीसीसीआई के मेडिकल स्टाफ से फिटनेस क्लीयरेंस मिल जाए। पंत और बुमराह दोनों न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ दो मैचों की टेस्ट सीरीज़ के लिए भारत के स्क्वॉड में शामिल हैं, जो वेलिंगटन (19-23 नवंबर) और क्राइस्टचर्च (27 नवंबर-1 दिसंबर) में खेली जाएगी।
सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में हैं बुमराह और पंत
बुमराह और पंत दोनों इस समय बेंगलुरु में बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीओई) में ट्रेनिंग कर रहे हैं। जहां पंत शुक्रवार को सीओई पहुंचे थे, वहीं बुमराह सोमवार को पहुंचे। बुमराह का सीओई दौरा किसी भी सीरीज से पहले सभी खिलाड़ियों के लिए 'रिटर्न-टू-प्ले' को पूरा करने के लिए है, जिसके बाद वे एक नवंबर को न्यूजीलैंड के लिए उड़ान भरेंगे। बुमराह ने आखिरी बार जापान में एशियाई खेलों के दौरान खेला था, जहां भारत ने अक्टूबर की शुरुआत में स्वर्ण पदक जीता था। हालांकि चयनकर्ताओं ने उन्हें घर में वेस्टइंडीज के खिलाफ सफेद गेंद सीरीज और चल रहे न्यूज़ीलैंड दौरे के टी-20 और वनडे मैचों से आराम दिया था, लेकिन माना जा रहा है कि बुमराह अहमदाबाद में अभ्यास कर रहे हैं, जहां वह रहते हैं।
पंत ने बैटिंग प्रैक्टिस कर दी है शुरू, विकेटकीपिंग का इंतजार
पंत ईरानी कप के दौरान लगी साइड स्ट्रेन की चोट से उबर रहे हैं, जहां उन्होंने अक्टूबर के पहले हफ़्ते में जम्मू और कश्मीर के खिलाफ शेष भारत को जीत दिलाई थी। इस चोट के कारण पंत रणजी ट्रॉफी के पहले दौर में दिल्ली के लिए खेलने के साथ-साथ न्यूजीलैंड ए के खिलाफ पहले दो अनौपचारिक टेस्ट मैचों से भी बाहर हो गए थे। पता चला है कि पंत ने सीओई में हल्का अभ्यास शुरू कर दिया है, जिसमें बल्लेबाजी का अभ्यास शामिल है। हालांकि उन्होंने अभी तक विकेटकीपिंग शुरू नहीं की है। चयनकर्ताओं ने न्यूजीलैंड ए के खिलाफ पहले दो चार दिवसीय मैचों के लिए झारखंड के कुमार कुशाग्र को पंत के रिप्लेसमेंट के तौर पर चुना है। कुशाग्र को पिछले हफ़्ते चल रही टी-20 सीरीज में इशान किशन के बैक-अप के रूप में भी शामिल किया गया था, जब उनके झारखंड के कप्तान किशन को दाहिनी जांघ की मांसपेशियों में खिंचाव आ गया था।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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