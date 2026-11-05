जसप्रीत बुमराह और रवींद्र जडेजा इंडिया ए टीम में शामिल, ऋषभ पंत नहीं खेलेंगे तीसरा मैच
ऋषभ पंत इंडिया ए और न्यूजीलैंड ए के बीच तीसरे अनौपचारिक टेस्ट में नहीं खेलेंगे। जबकि जसप्रीत बुमराह और रवींद्र जडेजा टीम से जुड़ गए हैं।
विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत पसलियों के पास की मांसपेशियों में खिंचाव से उबर रहे हैं, जिसके कारण वह शनिवार से लिंकन में न्यूजीलैंड ए के खिलाफ होने वाले तीसरे मैच में नहीं खेल पाएंगे। पंत फिलहाल बेंगलुरु के 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' में रिहैब (पुनर्वास) प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। इससे न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली आगामी दो टेस्ट मैचों की सीरीज में उनके खेलने पर भी संशय पैदा हो गया है। यह सीरीज 19 नवंबर से वेलिंगटन के बेसिन रिजर्व में शुरू होगी।
चयनकर्ताओं ने पंत को न्यूजीलैंड के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज के साथ-साथ भारत ए की टीम के लिए भी चुना था, लेकिन उनकी उपलब्धता फिटनेस मंजूरी पर निर्भर बताई थी। इसके बाद उन्हें भारत ए और न्यूजीलैंड ए के बीच पहले दो मैचों से बाहर कर दिया गया था।
बुमराह-जडेजा और तिलक टीम से जुड़े
टेस्ट मैचों के विशेषज्ञ जसप्रीत बुमराह और रवींद्र जडेजा अपनी तैयारी के तहत इस मैच में खेलते नजर आएंगे। वहीं, टी-20 अंतरराष्ट्रीय के उप-कप्तान तिलक वर्मा, पंत की जगह लेने के लिए लिंकन में इंडिया ए टीम से जुड़ गए हैं। बुमराह ने भारत आने के बाद दो दिन तक टीम के साथ ट्रेनिंग की है। दूसरी ओर, रवींद्र जडेजा सौराष्ट्र के लिए दो रणजी ट्रॉफी मैच खेलकर इस सीरीज में आ रहे हैं। इन मैचों में उन्होंने कुल सात विकेट लिए और एक शतक भी जड़ा।
अक्टूबर की शुरुआत में एशियन गेम्स के फाइनल के बाद से बुमराह ने कोई मैच नहीं खेला है। रवाना होने से पहले वह पिछले हफ़्ते सीओई में थे। इससे पहले बुमराह अपने बेस अहमदाबाद में ट्रेनिंग कर रहे थे और गेंदबाजी भी कर रहे थे।
ध्रुव जुरेल इंडिया ए टीम की कप्तानी जारी रखेंगे। टीम में नीतीश कुमार रेड्डी भी शामिल हैं, जो एक तेज गेंदबाज ऑलराउंडर हैं और बुधवार तक भारत की वनडे टीम का हिस्सा थे। अगर पंत न्यूजीलैंड के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज से पहले ठीक नहीं हो पाते हैं, तो जुरेल विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं।
प्रसिद्ध भी हो सकते हैं हिस्सा
इस बीच, प्रसिद्ध कृष्णा के भी ए फिक्स्चर में शामिल होने की संभावना है क्योंकि वह हैमस्ट्रिंग खिंचाव के पुनर्वास के लिए पिछले तीन सप्ताह बिताने के बाद मैच फिटनेस हासिल कर ली है। प्रसिद्ध को सभी प्रारूपों में खेलने की मंजूरी दे दी गई थी, लेकिन टेस्ट के लिए फिट रखने के लिए उन्हें वनडे टीम में वापस नहीं लिया गया। उनकी जगह जम्मू-कश्मीर के तेज गेंदबाज आकीब नबी को एकदिवसीय टीम में शामिल किया गया, जो अन्यथा तीसरे भारत ए मैच में शामिल होते।
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हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
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