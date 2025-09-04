जसप्रीत बुमराह या शोएब अख्तर? आकाश चोपड़ा ने बताया कौन है ज्यादा खतरनाक

हाल में आकाश चोपड़ा के सामने ये सवाल आया कि जसप्रीत बुमराह या शोएब अख्तर, दोनों में ज्यादा खतरनाक कौन है। इसके अलावा एक सवाल ये भी पूछा गया कि किस बल्लेबाज को खेलते हुए देखने के लिए आप पैसे भी दे सकते हैं। पहले सवाल के जवाब में चोपड़ा ने बुमराह तो दूसरे के जवाब में विराट कोहली का नाम लिया।

जसप्रीत बुमराह और शोएब अख्तर में ज्यादा खतरनाक कौन है? हाल ही में यही सवाल पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा से पूछा गया। सवाल तो वाकई मुश्किल था। दोनों ही आखिर खतरनाक जो हैं। जसप्रीत बुमराह यानी मौजूदा दौर का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज। जो अपनी खतरनाक गेंदों से बड़े से बड़े बल्लेबाजों के छक्के उड़ा देते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान का पूर्व तूफानी गेंदबाज, रावलपिंडी एक्सप्रेस। जिसकी तूफानी गेंदें बल्लेबाजों के दिल-जिगर में खौफ पैदा कर देती थीं। चोपड़ा से पूछा गया कि शोएब अख्तर के जमाने में उनका सामना करना ज्यादा खतरनाक था या आज के दौर में जसप्रीत बुमराह का।

आकाश चोपड़ा से CREX के यूट्यूब चैनल पर जब ये सवाल हुआ तब उनका जवाब था- जसप्रीत बुमराह। इस दौरान चोपड़ा से यह भी पूछा गया कि आप किस बल्लेबाज की बल्लेबाजी देखने के लिए पैसा तक देने के लिए तैयार हो जाएंगे। इस पर उनका जवाब था- विराट कोहली। किंग कोहली ने इस साल आईपीएल के बीच में ही अचानक टेस्ट क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया था।

जसप्रीत बुमराह की बात करें तो भारत के इस स्टार पेसर ने अब तक 48 टेस्ट में 219 विकेट झटके हैं। इसके अलावा ओडीआई में उनके नाम 89 मैच में 149 और टी20 इंटरनेशनल में 70 मैच में 89 विकेट दर्ज हैं।

शोएब अख्तर की बात करें तो उन्होंने अपने करियर में 46 टेस्ट खेले जिनमें उनके नाम 178 विकेट दर्ज हैं। इसी तरह ओडीआई में उनके नाम 163 मैच में 247 विकेट और T20I में 15 मैच में 19 विकेट दर्ज हैं।

इससे पहले आकाश चोपड़ा ने विकेटकीपर बल्लेबाज के लिए जीतेश शर्मा का समर्थन करते हुए उन्हें एशिया कप में प्लेइंग इलेवन में शामिल किए जाने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि जितेश शर्मा एशिया कप में प्लेइंग इलेवन में खेलेंगे। हमें पहले से लेकर तीसरे क्रम के बारे में बहुत सोचना नहीं चाहिए क्योंकि वह वहां तो चांस नहीं पाएंगे। हालांकि, नंबर से 7 तक पर वह काफी बेहतर होंगे।'