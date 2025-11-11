रणजी ट्रॉफी के इतिहास में पहली बार J&K ने दिल्ली को हराया, 2 ने जड़े शतक और 2 ने खोला पंजा
संक्षेप: रणजी ट्रॉफी के इतिहास में पहली बार जम्मू एंड कश्मीर की टीम ने दिल्ली को हराया है। जे एंड के की टीम के लिए 2 बल्लेबाजों ने शतक जड़ा और दो गेंदबाजों ने पंजा खोला। पारस डोगरा ने पहली बार में शतक जड़ा था।
जम्मू-कश्मीर की टीम ने नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए रणजी ट्रॉफी 2025-26 के मैच में दिल्ली की टीम को हरा दिया। रणजी ट्रॉफी के इतिहास में पहली बार दिल्ली की टीम को जम्मू-कश्मीर की टीम के हाथों हार झेलनी पड़ी है। रणजी ट्रॉफी के इस सीजन में दिल्ली की ये पहली हार है। अभी तक टीम चार मुकाबले खेली थी और चारों मैच ड्रॉ रहे थे। इस हार से टीम के एलीट ग्रुप से रेलीगेट होने का भी खतरा हो गया है। जम्मू-कश्मीर की टीम ने मैच के आखिरी दिन के पहले सेशन में दिल्ली को 7 विकेट से हरा दिया और सीजन की दूसरी जीत दर्ज की।
इस मुकाबले की बात करें तो पारस डोगरा की कप्तानी वाली टीम जम्मू-कश्मीर ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी थी। ऐसे में दिल्ली की टीम ने पहली पारी में बल्लेबाजी की और सिर्फ 211 रन ही बनाए। 65 रन आयुष डोसेजा, 64 रन कप्तान आयुष बडोनी और 55 रन सुमित माथुर ने बनाए थे। जेएंडके के लिए आकिब नबी ने 5 विकेट निकाले थे, जबकि 2-2 विकेट आबिद मुश्ताक और वंशज शर्मा ने निकाले थे। इसके बाद जम्मू-कश्मीर की टीम बल्लेबाजी के लिए उतरी और 310 रन बनाने में सफल हुई। कप्तान पारस डोगरा ने 106 और अब्दुल समद ने 85 रन बनाए। सिमरजीत सिंह ने 6 विकेट निकाले।
इस तरह 99 रनों की बढ़त जम्मू-कश्मीर को मिली। इसके बाद दिल्ली की टीम बल्लेबाजी करने उतरी और 277 रन बनाकर ढेर हो गई। एक समय स्कोर 244/3 था। इसी स्कोर पर चौथा विकेट गिरा और अगले कुछ रनों के भीतर बाकी के सभी विकेट गिर गए। दिल्ली के लिए इस पारी में आयुष बडोनी ने 72, आयुष डोसेजा ने 62 और ओपनर अर्पित राणा ने 43 रन बनाए थे। 34-34 रनों की पारी सनत सांगवान और यश ढुल ने खेली। इस पारी में वंशज शर्मा ने 5 विकेट निकाले। अब जम्मू-कश्मीर के सामने जीत के लिए 179 रनों का लक्ष्य था। अकेले 133 रनों की पारी ओपनर कामरान इकबाल ने खेली और टीम को जीत दिलाकर ही लौटे। 3 विकेट जम्मू कश्मीर के जरूर गिरे, लेकिन दिल्ली कभी भी मैच में वापसी करती नजर नहीं आई।
बता दें कि अब तक तीन ही मैच दिल्ली और जम्मू-कश्मीर के बीच खेले गए हैं। 1999 में पहली बार दिल्ली और जम्मू-कश्मीर का आमना-सामना हुआ था। उस रणजी मैच में दिल्ली की टीम ने जीत दर्ज की थी, जबकि पिछले साल जनवरी में दोनों टीमों के बीच मुकाबला ड्रॉ रहा था। इस बार दिल्ली की टीम को हार मिली है, जो जम्मू-कश्मीर के खिलाफ पहली हार है। जम्मू-कश्मीर की टीम ने पिछली बार मुंबई को भी हराया था, जिसके पास सबसे ज्यादा रणजी ट्रॉफी हैं। इस बार महज 35 रनों के अंतर से जम्मू को मुंबई के खिलाफ हार मिली थी।