रणजी ट्रॉफी के इतिहास में पहली बार J&amp;K ने दिल्ली को हराया, 2 ने जड़े शतक और 2 ने खोला पंजा

संक्षेप: रणजी ट्रॉफी के इतिहास में पहली बार जम्मू एंड कश्मीर की टीम ने दिल्ली को हराया है। जे एंड के की टीम के लिए 2 बल्लेबाजों ने शतक जड़ा और दो गेंदबाजों ने पंजा खोला। पारस डोगरा ने पहली बार में शतक जड़ा था। 

Tue, 11 Nov 2025 12:14 PMVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
जम्मू-कश्मीर की टीम ने नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए रणजी ट्रॉफी 2025-26 के मैच में दिल्ली की टीम को हरा दिया। रणजी ट्रॉफी के इतिहास में पहली बार दिल्ली की टीम को जम्मू-कश्मीर की टीम के हाथों हार झेलनी पड़ी है। रणजी ट्रॉफी के इस सीजन में दिल्ली की ये पहली हार है। अभी तक टीम चार मुकाबले खेली थी और चारों मैच ड्रॉ रहे थे। इस हार से टीम के एलीट ग्रुप से रेलीगेट होने का भी खतरा हो गया है। जम्मू-कश्मीर की टीम ने मैच के आखिरी दिन के पहले सेशन में दिल्ली को 7 विकेट से हरा दिया और सीजन की दूसरी जीत दर्ज की।

इस मुकाबले की बात करें तो पारस डोगरा की कप्तानी वाली टीम जम्मू-कश्मीर ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी थी। ऐसे में दिल्ली की टीम ने पहली पारी में बल्लेबाजी की और सिर्फ 211 रन ही बनाए। 65 रन आयुष डोसेजा, 64 रन कप्तान आयुष बडोनी और 55 रन सुमित माथुर ने बनाए थे। जेएंडके के लिए आकिब नबी ने 5 विकेट निकाले थे, जबकि 2-2 विकेट आबिद मुश्ताक और वंशज शर्मा ने निकाले थे। इसके बाद जम्मू-कश्मीर की टीम बल्लेबाजी के लिए उतरी और 310 रन बनाने में सफल हुई। कप्तान पारस डोगरा ने 106 और अब्दुल समद ने 85 रन बनाए। सिमरजीत सिंह ने 6 विकेट निकाले।

इस तरह 99 रनों की बढ़त जम्मू-कश्मीर को मिली। इसके बाद दिल्ली की टीम बल्लेबाजी करने उतरी और 277 रन बनाकर ढेर हो गई। एक समय स्कोर 244/3 था। इसी स्कोर पर चौथा विकेट गिरा और अगले कुछ रनों के भीतर बाकी के सभी विकेट गिर गए। दिल्ली के लिए इस पारी में आयुष बडोनी ने 72, आयुष डोसेजा ने 62 और ओपनर अर्पित राणा ने 43 रन बनाए थे। 34-34 रनों की पारी सनत सांगवान और यश ढुल ने खेली। इस पारी में वंशज शर्मा ने 5 विकेट निकाले। अब जम्मू-कश्मीर के सामने जीत के लिए 179 रनों का लक्ष्य था। अकेले 133 रनों की पारी ओपनर कामरान इकबाल ने खेली और टीम को जीत दिलाकर ही लौटे। 3 विकेट जम्मू कश्मीर के जरूर गिरे, लेकिन दिल्ली कभी भी मैच में वापसी करती नजर नहीं आई।

बता दें कि अब तक तीन ही मैच दिल्ली और जम्मू-कश्मीर के बीच खेले गए हैं। 1999 में पहली बार दिल्ली और जम्मू-कश्मीर का आमना-सामना हुआ था। उस रणजी मैच में दिल्ली की टीम ने जीत दर्ज की थी, जबकि पिछले साल जनवरी में दोनों टीमों के बीच मुकाबला ड्रॉ रहा था। इस बार दिल्ली की टीम को हार मिली है, जो जम्मू-कश्मीर के खिलाफ पहली हार है। जम्मू-कश्मीर की टीम ने पिछली बार मुंबई को भी हराया था, जिसके पास सबसे ज्यादा रणजी ट्रॉफी हैं। इस बार महज 35 रनों के अंतर से जम्मू को मुंबई के खिलाफ हार मिली थी।

विकाश गौड़, लाइव हिन्दुस्तान के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में कार्यरत हैं। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में इनको करीब 8 साल का अनुभव है। करियर की शुरुआत से ही ये डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं। 2016 में इन्होंने अपने पत्रकारिता के सफर का शुभारंभ किया। खबर नॉन स्टॉप से शुरुआत करते हुए, वे पत्रिका समूह की प्रमुख वेबसाइट कैच न्यूज से जुड़े, जहां इन्होंने खेल से जुड़ी खबरों की बारीकियों को सीखा। इसके बाद, इन्होंने डेली हंट में थोड़े समय के लिए वीडियो प्रोड्यूसर के रूप में काम किया और फिर दैनिक जागरण की वेबसाइट से जुड़कर पूरी तरह से खेल समाचारों की दुनिया में प्रवेश कर लिया। यहां इन्होंने लगभग ढाई साल तक कार्य किया और जनवरी 2021 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। अपने करीब साढ़े छह साल के अनुभव में विकाश ने सभी प्रमुख खेल आयोजनों को कवर किया है, जिनमें क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल, ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल और कई अन्य बड़े खेल आयोजन शामिल हैं। और पढ़ें
