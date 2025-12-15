Mon, Dec 15, 2025Cricket Logo
James Neesham on Impact Player rule says It is a crap rule I hope it has gone soon
इम्पैक्ट प्लेयर रूल जल्द खत्म हो जाएगा, ये बेकार नियम है…ऑलराउंडर ने की भविष्यवाणी

इम्पैक्ट प्लेयर रूल जल्द खत्म हो जाएगा, ये बेकार नियम है…ऑलराउंडर ने की भविष्यवाणी

संक्षेप:

न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर जेम्स नीशम इम्पैक्ट प्लेयर रूल के खिलाफ नजर आए। उन्होंने साफ कहा है कि इस नियम से खिलाड़ियों को नुकसान हो रहा है और इस बेवकूफी भरे नियम को जल्द से जल्द टी20 लीग से हटा देना चाहिए।

Dec 15, 2025 10:02 am IST
share

न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर जेम्स नीशम ने साफ शब्दों में कहा है कि आईपीएल और कुछ टी20 लीग में जारी इम्पैक्ट प्लेयर रूल को खत्म कर देना चाहिए। आईएलटी20 में दुबई कैपिटल्स के लिए खेल रहे जेम्स नीशम इस लीग के मैच में इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में खेलने उतरे और 16 रन बना सके, जबकि पहले ओवर में 22 रन उन्होंने खर्च कर दिए। वह चाहते हैं कि खिलाड़ियों को तैयारी के लिए समय देने के लिए T20 लीग से यह नियम हटा दिया जाए।

आईपीएल में 2023 से इम्पैक्ट प्लेयर रूल लागू है, जिस पर क्रिकेट एक्सपर्ट का मिला-जुला रिऐक्शन रहा है। टीम इंडिया के पूर्व कोच राहुल द्रविड़, पूर्व कैप्टन रोहित शर्मा और विराट कोहली इम्पैक्ट प्लेयर रूल के खिलाफ नजर आए हैं। उन्होंने कहा था कि इससे ऑलराउंडर्स नहीं पनप रहे, जबकि यह खेल के संतुलन को भी बिगाड़ रहा है। अब जेम्स नीशम ने इस नियम को बकवास बताया है। नीशम का मानना है कि खिलाड़ी इस चीज के लिए तैयार ही नहीं होते हैं, क्योंकि कभी किसी को तो कभी किसी को मौका दे दिया जाता है।

दुबई कैपिटल्स द्वारा आयोजित एक बातचीत में टाइम्स ऑफ इंडिया को जेम्स नीशम ने बताया, “यह एक बेवकूफी भरा नियम है। यह IPL में काम नहीं करता। सच कहूं तो, मुझे नहीं पता कि यह अभी भी क्यों है। यह खिलाड़ियों को गेम के लिए ठीक से तैयारी करने से रोकता है। अगर आपको लगता है कि आप नहीं खेल रहे हैं, तो आप गेम से पहले कभी भी ठीक से ट्रेनिंग नहीं कर सकते, क्योंकि इस बात का चांस रहता है कि आपको आखिरी मिनट में प्लेइंग XI में शामिल किया जा सकता है। इसलिए, आप सच में अपने गेम को डेवलप नहीं कर सकते।”

उन्होंने आगे कहा, "यह खिलाड़ियों को गेम के उन हिस्सों पर काम करने से रोकता है जिनमें वे अच्छे नहीं हैं। इसका मतलब है कि आप एक खराब फील्डर हो सकते हैं और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए, मुझे लगता है कि कुल मिलाकर, यह एक बेकार नियम है। उम्मीद है, यह जल्द ही खत्म हो जाएगा। उदाहरण के लिए, अगर आप एक युवा क्रिकेटर हैं, तो आप अपनी फील्डिंग पर काम क्यों करेंगे? क्योंकि अगर आप एक खराब फील्डर हैं, तो आप बस फील्डिंग नहीं करेंगे। आप बस मैदान से बाहर चले जाएंगे। यह बेवकूफी भरा नियम है।"

100 टी20 इंटरनेशनल मैच खेलने के करीब पहुंच चुके जेम्स नीशम दुनिया की तमाम टी20 लीग्स में खेलते हैं और करीब 30 टीमों के लिए वे अलग-अलग लीग्स में खेल चुके हैं। उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट को लेकर कहा, "ठीक है, अब मैं 35 साल का हो गया हूं, तो एक तरह से अपने करियर के आखिरी दौर में हूं। फरवरी में T20 वर्ल्ड कप आने वाला है, जो शायद मेरा आखिरी इंटरनेशनल असाइनमेंट होगा और उसके बाद, बस शेड्यूल मैनेज करना है, अपनी बॉडी को मैनेज करना है, आखिरी समय में ज्यादा से ज्यादा मैच खेलने की कोशिश करनी है और ज्यादा से ज्यादा टीमों के लिए योगदान देने की कोशिश करनी है।"

