न्यूजीलैंड की T20 टीम को मिला नया कप्तान, ये ऑलराउंडर संभालेगा टीम की कमान
न्यूजीलैंड की T20 टीम को एक नया कप्तान मिला है, लेकिन ये रेगुलर कैप्टन नहीं है। ऑलराउंडर जेम्स नीशम टीम की कमान संभालते हुए नजर आएंगे। पहली बार वे टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में टीम के कप्तान होंगे।
न्यूजीलैंड की T20 टीम को एक और नया कप्तान मिला है। हालांकि, ये रेगुलर कैप्टन नहीं है। एक स्टैंड-इन कैप्टन के तौर पर उनके नाम की पुष्टि हुई है। ये कोई और नहीं, बल्कि ऑलराउंडर जेम्स नीशम हैं, जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज के चौथे मुकाबले के दौरान टीम की कमान संभालते हुए नजर आएंगे। पहली बार वे टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में टीम के कप्तान होंगे। जेम्स नीशम को लेकर न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने आधिकारिक ऐलान कर दिया है।
जेम्स नीशम को लेकर न्यूजीलैंड क्रिकेट ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर इस बात की जानकारी दी है कि वे चौथे टी20 मैच में कमान संभालेंगे। बोर्ड ने लिखा है, "ऑलराउंडर जेम्स नीशम आज शाम साउथ अफ्रीका के खिलाफ चौथे T20I में अपने करियर में पहली बार BLACKCAPS (न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम) की कप्तानी करेंगे। नीशम T20I में BLACKCAPS की कप्तानी करने वाले 12वें खिलाड़ी बन गए हैं।"
न्यूजीलैंड के लिए अब तक 11 कप्तानों ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में कप्तानी की है। सबसे पहले कप्तान स्टीफन फ्लेमिंग थे, जिन्होंने 2005 से 2006 तक 5 मैचों में टीम की कप्तानी की थी। डेनिल विटोरी इसके बाद कप्तान बने और 28 मैचों में वे कप्तान रहे। इतने ही मैचों में ब्रैंडन मैकुलम ने भी टीम की कमान संभाली। 13 मैचों में रोस टेलर कप्तान रहे, जबकि 75 मैचों में कप्तानी केन विलियमसन ने की।
काइल मिल्स 2 मैचों में कप्तान रहे थे, जबकि टिम साउदी ने 29 मैचों में कप्तानी की है। मिचेल सैंटनर 56 मैचों में कप्तानी कर चुके हैं। 13 मैचों में टॉम लैथम भी कीवी टीम की कप्तानी कर चुके हैं। माइकल ब्रेववेल भी 13 मैचों में अब तक कप्तानी कर चुके हैं। 1 मैच में डेरिल मिचेल इस साल कप्तानी कर रहे हैं और अब नए कप्तान जेम्स नीशम होंगे। वे पहली बार किसी फॉर्मेट में कप्तानी करेंगे।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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