जेम्स एंडरसन को अब लेना ही होगा क्रिकेट से रिटायरमेंट, जानिए क्या है उनकी मजबूरी?
इंग्लैंड के महान तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने के बावजूद काउंटी क्रिकेट में खेल रहे थे, लेकिन अब उन्हें रिटायरमेंट के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, क्योंकि उन्हें नया कॉन्ट्रैक्ट मिलने की संभावना कम है।
जेम्स एंडरसन को अब प्रोफेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। ठीक उसी तरह, जिस तरह उन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेना पड़ा था। 44 साल के हो चुके जेम्स एंडरसन अभी भी प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में एक्टिव हैं, लेकिन 2026 का साल उनका एक्टिव क्रिकेट में आखिरी साल होने की संभावना है। 2027 से पहले ही उन्हें इस खेल से आधिकारिक तौर पर विदाई लेने होगी। इसके पीछे की वजह भी सामने आ गई है।
इंग्लैंड के महान तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन का क्रिकेट करियर अब आखिरकार खत्म होने वाला है, क्योंकि ऐसी खबरें हैं कि लंकाशायर इंग्लैंड के इस लेजेंड प्लेयर को नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं देने का फैसला किया है। बर्नले में जन्मे तेज गेंदबाज, जो इंग्लैंड के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं, कथित तौर पर एक और शानदार काउंटी चैंपियनशिप कैंपेन के बावजूद, सीजन के आखिर में ओल्ड ट्रैफर्ड छोड़ने वाले हैं। 44 साल के एंडरसन ने 2024 में इंटरनेशनल रिटायरमेंट लेने के बाद भी काउंटी क्रिकेट खेलना जारी रखा था।
द टाइम्स के मुताबिक, एंडरसन को 2027 तक अपने शानदार ओल्ड ट्रैफर्ड करियर को आगे बढ़ाने का मौका नहीं दिया जाएगा। हालांकि, यह अभी साफ नहीं है कि एंडरसन रिटायर होंगे या कहीं और खेलना जारी रखेंगे, लेकिन लंकाशायर से उन्हें कॉन्ट्रैक्ट मिलने की संभावना लगभग खत्म हो गई है। उन्होंने इस सीजन में काउंटी चैंपियनशिप में लंकाशायर की कप्तानी भी की थी, लेकिन रेड रोज डिवीजन टू में नीचे से दूसरे स्थान पर रही। एंडरसन का प्रदर्शन भी अच्छा था, लेकिन उतना अच्छा नहीं, जिसकी उम्मीद एक पीक बॉलर से की जाए। 50 विकेट उन्होंने डिविजन टू में चटकाए और वे सीजन के प्लेयर ऑफ द ईयर लंकाशायर के रहे, लेकिन फिर भी उन्हें नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल रहा।
एंडरसन का लंकाशायर के लिए बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने काउंटी क्रिकेट में 443 फर्स्ट-क्लास विकेट लिए हैं, साथ ही लिस्ट A क्रिकेट में 83 और T20 में 50 विकेट अपने नाम किए हुए हैं। उन्होंने 2000 में 17 साल की उम्र में लंकाशायर क्रिकेट बोर्ड को रिप्रेजेंट किया था। इसके बाद अगले ही समर सीजन में लंकाशायर के लिए डेब्यू किया था। इंटरनेशनल लेवल पर उनकी कामयाबियां उन्हें क्रिकेट के ऑल-टाइम ग्रेट खिलाड़ियों में शामिल करती हैं। 23 साल तक वे इंग्लैंड के लिए खेले, जहां सभी फॉर्मेट में 991 विकेट उन्होंने अपने नाम किए थे। वे मुथैया मुरलीधरन और शेन वॉर्न के बाद तीसरे सबसे ज्यादा इंटरनेशनल विकेट चटकाने वाले गेंदबाज थे।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
संक्षिप्त विवरण:
विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
विस्तृत बायो:
परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।
करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।
खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:
क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।
ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल
पत्रकारिता का दृष्टिकोण:
विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।
विशेषज्ञता:
क्रिकेट विश्लेषण एवं लाइव कवरेज
ओलंपिक एवं ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स
इंटरव्यू एवं मीडिया इंटरैक्शन
स्पोर्ट्स डेटा एंड स्टेटिस्टिक्स
डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी एंड टीम मैनेजमेंट