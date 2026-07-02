ऐसे ही 44 साल के युवा नहीं हैं जेम्स एंडरसन, T20 मैच में दिखाई अपनी करामात; टीम को दिलाई जीत
इसी महीने 44 साल के होने जा रहे जेम्स एंडरसन ने टी20 मैच में सेकेंड लास्ट ओवर में सिर्फ 3 रन खर्च किए और अपनी टीम को मैच जिताने में अहम भूमिक निभाई। हालांकि, आखिरी ओवर जैक ब्लेथरविक ने फेंका।
इसी महीने की 30 तारीख को 44 साल के होने जा रहे इंग्लैंड के पूर्व महान गेंदबाज जेम्स एंडरसन भले ही इंटरनेशनल क्रिकेट को छोड़ चुके हैं, लेकिन अभी भी प्रोफेशनल क्रिकेट में एक्टिव हैं। इस समय वह लंकाशायर के लिए डोमेस्टिक टी20 टूर्नामेंट टी20 ब्लास्ट में खेल रहे हैं, जहां उन्होंने दिखा दिया है कि उम्र भले ही उनके बहुत ज्यादा है, लेकिन आज भी उनके पास दमदार गेंदबाजी करके अपनी टीम को जीत दिलाने की कला है। यहां तक कि टी20 मैच में आखिरी के ओवरों में गेंदबाज खूब रन लुटाते हैं, लेकिन जेम्स एंडरसन ने सेकेंड लास्ट ओवर में 3 रन दिए और मैच पलट दिया।
दरअसल, टी20 ब्लास्ट में एक जुलाई को लंकाशायर और डर्बीशायर के बीच मुकाबला खेला गया, जिसमें लंकाशायर ने बेन मैकडरमॉट के 68 और शादाब खान की 58 रनों की पारी के दम पर 205 रन बनाए थे, जबकि डर्बीशायर की टीम 19वें ओवर में ही लक्ष्य के करीब पहुंचने वाली थी, लेकिन जेम्स एंडरसन ने डर्बीशायर की टीम के जबड़े से जीत छीन ली। डोनाल्ड ने 88 रन जरूर बनाए, लेकिन शादाब खान ने 19 रन देकर 3 विकेट और एंडरसन ने 19 रन देकर 2 विकेट निकाले।
एंडरसन ने टीम को दिलाई जीत
जेम्स एंडरसन की क्लास ने लंकाशायर लाइटनिंग टीम को आवरकूप काउंटी ग्राउंड पर डर्बीशायर फालकन्स पर ब्लास्ट के नॉर्थ ग्रुप में चार रन से रोमांचक जीत दिलाई। एंडरसन ने एक शानदार सेकंड लास्ट ओवर फेंका, जिसमें सिर्फ तीन रन दिए और 19 रन देकर अपने 4 ओवर के कोटे में खर्च किए और 2 विकेट लिए, जिससे मेजबान टीम 205 रन के टारगेट का पीछा करते हुए 201 रन पर आउट हो गई। एन्यूरिन डोनाल्ड ने 37 गेंदों में 88 रन की पारी में छह छक्के मारे, जो उनका सबसे बड़ा निजी T20 स्कोर था और रॉस व्हाइटली ने 29 गेंदों में 46 रन बनाए, लेकिन एंडरसन की सूझबूझ इस मैच में अहम साबित हुई।
जेम्स एंडरसन ने अपनी स्किलफुल गेंदबाजी से टीम को जिताया, क्योंकि टी20 मैच में बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि 19वां ओवर 20वें ओवर से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। चेज करने वाली टीम उसी ओवर को निशाना बनाती है, क्योंकि आखिरी के ओवर में ज्यादा दबाव होता है, लेकिन जेम्स एंडरसन के आगे किसी की नहीं चलती। वे ऐसे ही इंग्लैंड के महान गेंदबाज नहीं है और उन्हें 44 साल का युवा भी कहा जाता है, क्योंकि इस उम्र में किसी पेसर का खेलना अपने आप में बड़ी बात है।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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