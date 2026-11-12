जेम्स एंडरसन ने बताए 7 देशों के फेवरेट क्रिकेटर के नाम, भारत और पाकिस्तान से किसे चुना?
जेम्स एंडरसन 21 साल से अधिक समय तक इंटरनेशनल क्रिकेट में एक्टिव रहे। उन्होंने 2024 में इंटरनेशनल रिटायरमेंट लिया। एंडरसन ने अब अलग-अलग देशों के अपने पसंदीदा क्रिकेटर के नाम बताए हैं।
इंग्लैंड के पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने अपने करियर में अनेक उपलब्धियां हासिल कीं। उनका शुमार टेस्ट इतिहास के सबसे बेहतरीन गेंदबाजों में होता है। वह टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज हैं। उनके खाते में 188 टेस्ट मैचों में 704 विकेट हैं। उन्होंने इंग्लैंड की ओर से 194 वनडे (269 विकेट) और 19 टी20 इंटरनेशनल मैच (18 विकेट) भी खेले। उन्होंने अपनी घातक स्विंग और सटीक लाइन-लेंथ से बेशुमार दिग्गज बल्लेबाजों को छकाया। जुलाई 2024 में इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कहने वाले एंडरसन ने अब सात अलग-अलग देशों के अपने फेवरेट क्रिकेटर के नाम बताए हैं। उन्होंने दो गेंदबाजों जबकि पांच बल्लेबाजों का जिक्र किया।
एंडरसन ने भारत से किसे चुना?
44 वर्षीय एंडरसन ने टीएनटी स्पोर्ट्स पर अपने पसंदीदा क्रिकेटर्स के नाम का खुलासा किया। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से महान स्पिनर शेन वॉर्न को चुना। वॉर्न ने 145 टेस्ट मैचों में 708 विकेट चटकाए। वह टेस्ट इतिहास में दूसरे सर्वाधिक विकेट लेने वाले बॉलर हैं। एंडरसन ने इंग्लैंड से जो रूट को फेवरेट बताया। रूट फिलहाल इंग्लैंड टेस्ट टीम के कप्तान हैं। वह सबसे लंबे फॉर्मेट में 169 मैचों में 14278 रन बना चुके हैं। 35 वर्षीय रूट टेस्ट में सचिन तेंदुलकर (15921) के बाद दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। एंडरसन ने भारत से सुपरस्टार बल्लेबाज विराट कोहली को चुना। कोहली टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल से संन्यास ले चुके हैं और सिर्फ वनडे में एक्टिव हैं। कोहली ने अब तक 320 वनडे मैचों में 15190 रन बटोरे हैं। वह वनडे फॉर्मेट में सचिन (18426) के बाद दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले प्लेयर हैं।
पाकिस्तान से ये फेवरेट क्रिकेटर
एंडरसन ने न्यूजीलैंड से पूर्व धाकड़ पेसर टिम साउदी का नाम लिया। साउदी इंटरनेशनल क्रिकेट (394 मैचों में 776) में न्यूजीलैंड के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बॉलर हैं। एंडरसन ने पाकिस्तान से स्टार बल्लेबाज बाबर आजम को चुना। बाबर पाकिस्तान टेस्ट टीम के कप्तान हैं। उन्होंने पाकिस्तान के लिए अब तक 360 इंटरनेसनल मैचों में 16161 रन जुटाए हैं। साउथ अफ्रीका से एंडरसन के फेवरेट क्रिकेट एबी डीविलियर्स हैं। 'मिस्टर 360 डिग्री' के नाम से मशहूर रहे डीविलियर्स ने 420 इंटरनेशनल मैचों में 20014 रन बनाए। वह साउथ अफ्रीका के लिए दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले प्लेयर हैं। एंडरसन ने श्रीलंका से पूर्व विस्फोटक ओपनर सनथ जयसूर्या को चुना। जयसूर्या ने 586 मैचों में 21032 रन जुटाए। वह श्रीलंका के लिए तीसरे सबसे ज्यादा इंटरनेशनल रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं।
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
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