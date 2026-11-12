रिटायरमेंट के बाद भी जेम्स एंडरसन चैन से बैठने को तैयार नहीं, 44 साल की उम्र में ढूंढी नई टीम
तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन इंटरनेशनल रिटायरमेंट के बाद भी चैन से बैठने को तैयार नहीं हैं। उन्होंने 44 साल की उम्र में नई टीम ढूंढ ली है। एंडरसन ने आगामी सत्र के लिए सरे से करार किया है।
इंग्लैंड के महान तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने गुरुवार को सरे के साथ पूरे सत्र का करार किया है, जिससे वह 44 साल की उम्र में भी काउंटी क्रिकेट में अपनी काबिलियत दिखाते रहेंगे। एंडरसन ने कुछ सप्ताह पहले ही लंकाशर के साथ अपने 25 साल लंबे जुड़ाव को अलविदा कहा था। एंडरसन ने सरे से जुड़ने पर खुशी जताते हुए कहा, ''मुझे अब भी लगता है कि मेरे अंदर क्रिकेट को देने के लिए बहुत कुछ बाकी है।'' उन्होंने कहा, '' मैं विकेट लेना चाहता हूं और टीम को मैच जिताने में मदद करना चाहता हूं। इसके अलावा मैदान के बाहर भी मैं टीम के लिए उपयोगी साबित हो सकता हूं। मैं युवा खिलाड़ियों को उनके कौशल को निखारने और भविष्य में अपने देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए तैयार करने में मदद करना चाहता हूं।''
जेम्स एंडरसन ने सरे में ही तोड़ा था ये दमदार रिकॉर्ड
एंडरसन ने पिछले महीने अपने बचपन की काउंटी टीम लंकाश से विदाई के तरीके पर निराशा जताई थी। लंकाशर के घरेलू मैदान ओल्ड ट्रैफर्ड के एक स्टैंड का नाम भी उनके नाम पर रखा गया है। एंडरसन 2027 के घरेलू सत्र के दौरान 45 साल के हो जाएंगे। वह इंग्लैंड की ओर से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट (401 मैचों में 991) लेने वाले गेंदबाज हैं। एंडरसन टेस्ट इतिहास में तीसरे सबसे ज्यादा विकेट (188 मैचों में 704) लेने वाले गेंदबाज हैं। उन्होंने जुलाई 2024 में इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट लिया था। एंडरसन ने सरे के घरेलू मैदान द ओवल पर ही टेस्ट क्रिकेट में तेज गेंदबाज के रूप में सर्वाधिक विकेट लेने का ग्लेन मैक्ग्रा का रिकॉर्ड तोड़ा था। उन्होंने मोहम्मद शमी को आउट कर टेस्ट क्रिकेट में अपना 564वां विकेट हासिल करने के साथ ही ऑस्ट्रेलिया के इस दिग्गज मैक्ग्रा के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा था।
'जिमी के आने से गेंदबाजों को सीखने का मौका मिलेगा'
सरे के क्रिकेट निदेशक एलेक स्टीवर्ट ने एंडरसन जैसे अनुभवी और प्रतिभाशाली गेंदबाज को टीम से जोड़ने पर खुशी जताई। उन्होंने कहा, ''पिछले सत्र में चैंपियनशिप में उनके 50 विकेट इस बात का प्रमाण हैं कि वह अब भी देश के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजों में से एक हैं।'' स्टीवर्ट ने कहा, ''जिमी अपने साथ आपार अनुभव लेकर आएंगे, जिससे हमारी टीम के सभी गेंदबाजों को सीखने का मौका मिलेगा। हमारे कई खिलाड़ियों का लक्ष्य अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में जगह बनाना हैं। उन्हें जिमी के साथ अभ्यास करने, खेलने और ड्रेसिंग रूम साझा करने से काफी कुछ सीखने को मिलेगा।''
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