रुतुराज गायकवाड़ का टूटा वर्ल्ड रिकॉर्ड, इंग्लैंड का प्लेयर बना नंबर-1; लिस्ट-ए में सबसे ज्यादा औसत
इंग्लैंड के जेक लिब्बी ने लिस्ट ए क्रिकेट में रुतुराज गायकवाड़ का सबसे ज्यादा औसत से रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस लिस्ट में विराट कोहली भी टॉप-5 में मौजूद हैं। देखें लिस्ट
वॉर्सेस्टरशायर के कप्तान जेक लिब्बी ने भारत के रुतुराज गायकवाड़ का लिस्ट ए में सबसे ज्यादा औसत से रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है। गायकवाड़ अब लिस्ट में दूसरे पायदान पर खिसक गए हैं। जेक लिब्बी ने ससेक्स के खिलाफ 109 रनों की नाबाद पारी खेल नंबर-1 की पोजिशन हासिल की। यह उनकी इस फॉर्मेट में लगातार तीसरी सेंचुरी है। इस शतक के साथ उनका औसत अब 61.4 का हो गया है, जबकि गायकवाड़ का औसत 58.61 का है। बता दें, टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली भी टॉप-5 बल्लेबाजों की इस लिस्ट में मौजूद हैं।
लिब्बी ने 56 मैचों में किया कमाल
लिब्बी ने लिस्ट ए क्रिकेट में अभी तक खेले 56 मैचों में 61.4 की औसत के साथ 2456 रन बनाए हैं, जिसमें छह सेंचुरी और 18 फिफ्टी शामिल हैं। जेक लिब्बी ने लिस्ट A क्रिकेट में इतिहास रच दिया है, जब उन्होंने मौजूदा वन-डे कप में अपनी लगातार तीसरी सेंचुरी की मदद से भारत के बैटर रुतुराज गायकवाड़ को पीछे छोड़कर इस फॉर्मेट में अब तक का सबसे ज्यादा बैटिंग एवरेज रिकॉर्ड किया।
तीन पारियों में लगातार 109 रन
वॉर्सेस्टरशायर के कप्तान ने ससेक्स के खिलाफ मैच जिताने वाली पारी खेली, जिसमें उन्होंने 96 गेंदों पर 109 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि उनकी टीम ने 334 रन का मुश्किल टारगेट हासिल किया। उनके हालिया फॉर्म को और भी खास बनाने वाली बात यह है कि लिब्बी ने इस कॉम्पिटिशन में अपनी पिछली तीन पारियों में ठीक 109 रन बनाए हैं।
उनका शानदार सिलसिला मिडलसेक्स के खिलाफ नाबाद 109 रन से शुरू हुआ, जिससे वॉर्सेस्टरशायर को 294 रन का टारगेट हासिल करने में मदद मिली। इसके बाद उन्होंने एसेक्स के खिलाफ भी 109 रन बनाए, हालांकि उनकी टीम 377 रन का टारगेट पूरा नहीं कर पाई। हालांकि, ससेक्स के खिलाफ, लिब्बी ने एक बार फिर तब अच्छा प्रदर्शन किया जब उनकी टीम को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी।
विराट कोहली भी टॉप-5 में
लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे ज्यादा औसत से रन बनाने वाले टॉप-5 बल्लेबाजों की लिस्ट में विराट कोहली 5वें पायदान पर हैं। 350 मुकाबलों में 16591 रन बनाने वाले किंग कोहली का लिस्ट ए में औसत 57.8 का है। उन्होंने इस फॉर्मेट में अभी तक सबसे अधिक 59 सेंचुरी जमाई है। ऑस्ट्रेलिया के माइकल बेवन और इंग्लैंड के सैम हेन भी लिस्ट में हैं।
|जेक लिब्बी
|61.4
|रुतुराज गायकवाड़
|58.61
|सैम हेन
|58.18
|माइकल बेवन
|57.86
|विराट कोहली
|57.8
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें