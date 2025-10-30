गांगुली का निलंबन कम करने को कहा था; अब ग्रेग चैपल ने BCCI पर सुनाई कहानी

संक्षेप: आईसीसी के पूर्व मैच रेफरी क्रिस ब्रॉड ने भारत पर अपनी ताकत के दम पर क्रिकेट से जुड़े फैसलों को प्रभावित करने का आरोप लगाया है। अब भारत के पूर्व कोच और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान ग्रेग चैपल ने भी उनकी हां में हां मिलाया है।

आईसीसी के पूर्व मैच रेफरी क्रिस ब्रॉड ने भारत पर अपनी ताकत के दम पर क्रिकेट से जुड़े फैसलों को प्रभावित करने का आरोप लगाया है। अब भारत के पूर्व कोच और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान ग्रेग चैपल ने भी उनकी हां में हां मिलाया है। इस तरह विश्व क्रिकेट में बीसीसीआई के प्रभाव को लेकर छिड़ी बहस और तेज हो सकती है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सिडनी मॉर्निग हेराल्ड से बातचीत में ग्रेग चैपल ने दावा किया है कि 2005 में जब वह भारत के कोच थे तब बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष और आईसीसी के तत्कालीन चेयरमैन जगमोहन डालमिया ने सौरव गांगुली के निलंबन को कम करने की पेशकश की थी।

चैपल ने कहा, 'डालमिया ने पेशकश की थी कि उनके (सौरव गांगुली) निलंबन को कम कर दिया जाए ताकि वह श्रीलंका दौरे पर जा सकें जब मेरा कार्यकाल शुरू हो रहा था।' ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कोच ने आगे बताया, ‘मैं कहा- ना, मैं नहीं चाहता कि सिस्टम सड़े; उसे अपना समय पूरा करना होगा। डालमिया भी इसके लिए तैयार लग रहे थे।’

चैपल के मुताबिक ये घटना 2005 में श्रीलंका में हुई त्रिपक्षीय सीरीज से ठीक पहले हुई थी। तब गांगुली को टीम से भी निकाल दिया गया था जिसके बाद उनके और चैपल में सार्वजनिक तौर पर अनबन दिखी थी।

इससे पहले क्रिस ब्रॉड ने द टेलिग्राफ को दिए इंटरव्यू में आरोप लगाया था कि एक बार उन्हें फोन पर गांगुली की अगुआई वाली भारतीय टीम पर स्लो-ओवर रेट मामले में नरमी बरतने को कहा गया था। उन्होंने बताया, 'मुझे फोन आया। मुझसे कहा गया कि नरमी बरतो, थोड़ा समय ले ले क्योंकि यह भारत है। अगले मैच में फिर ऐसा ही हुआ और मुझे फिर से वैसा ही कहा गया। शुरुआत से ही राजनीति शामिल रही है।'