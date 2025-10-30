Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़jagmohan dalmiya had offered to reduce ganguly suspension claims greg chappell while supporting chris broad claim
गांगुली का निलंबन कम करने को कहा था; अब ग्रेग चैपल ने BCCI पर सुनाई कहानी

गांगुली का निलंबन कम करने को कहा था; अब ग्रेग चैपल ने BCCI पर सुनाई कहानी

संक्षेप: आईसीसी के पूर्व मैच रेफरी क्रिस ब्रॉड ने भारत पर अपनी ताकत के दम पर क्रिकेट से जुड़े फैसलों को प्रभावित करने का आरोप लगाया है। अब भारत के पूर्व कोच और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान ग्रेग चैपल ने भी उनकी हां में हां मिलाया है।

Thu, 30 Oct 2025 03:55 PMChandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

आईसीसी के पूर्व मैच रेफरी क्रिस ब्रॉड ने भारत पर अपनी ताकत के दम पर क्रिकेट से जुड़े फैसलों को प्रभावित करने का आरोप लगाया है। अब भारत के पूर्व कोच और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान ग्रेग चैपल ने भी उनकी हां में हां मिलाया है। इस तरह विश्व क्रिकेट में बीसीसीआई के प्रभाव को लेकर छिड़ी बहस और तेज हो सकती है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सिडनी मॉर्निग हेराल्ड से बातचीत में ग्रेग चैपल ने दावा किया है कि 2005 में जब वह भारत के कोच थे तब बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष और आईसीसी के तत्कालीन चेयरमैन जगमोहन डालमिया ने सौरव गांगुली के निलंबन को कम करने की पेशकश की थी।

चैपल ने कहा, 'डालमिया ने पेशकश की थी कि उनके (सौरव गांगुली) निलंबन को कम कर दिया जाए ताकि वह श्रीलंका दौरे पर जा सकें जब मेरा कार्यकाल शुरू हो रहा था।' ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कोच ने आगे बताया, ‘मैं कहा- ना, मैं नहीं चाहता कि सिस्टम सड़े; उसे अपना समय पूरा करना होगा। डालमिया भी इसके लिए तैयार लग रहे थे।’

ये भी पढ़ें:‘मुझसे कहा गया था कि टीम इंडिया को स्लो ओवर रेट के लिए सजा नहीं देनी है’

चैपल के मुताबिक ये घटना 2005 में श्रीलंका में हुई त्रिपक्षीय सीरीज से ठीक पहले हुई थी। तब गांगुली को टीम से भी निकाल दिया गया था जिसके बाद उनके और चैपल में सार्वजनिक तौर पर अनबन दिखी थी।

इससे पहले क्रिस ब्रॉड ने द टेलिग्राफ को दिए इंटरव्यू में आरोप लगाया था कि एक बार उन्हें फोन पर गांगुली की अगुआई वाली भारतीय टीम पर स्लो-ओवर रेट मामले में नरमी बरतने को कहा गया था। उन्होंने बताया, 'मुझे फोन आया। मुझसे कहा गया कि नरमी बरतो, थोड़ा समय ले ले क्योंकि यह भारत है। अगले मैच में फिर ऐसा ही हुआ और मुझे फिर से वैसा ही कहा गया। शुरुआत से ही राजनीति शामिल रही है।'

इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर ब्रॉड ने आरोप लगाया कि भारत ने आईसीसी पर कब्जा कर लिया है और अब राजनीति बहुत ज्यादा है।

Chandra Prakash Pandey

लेखक के बारे में

Chandra Prakash Pandey
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय टीवी पत्रकारिता से शुरुआत। न्यूज24, हमार टीवी, श्री न्यूज, फोकस न्यूज और न्यूज वर्ल्ड इंडिया में अलग-अलग भूमिकाओं के बाद 2016 में नवभारत टाइम्स.कॉम के साथ डिजिटल पारी का आगाज। देश, दुनिया, राजनीति, खेल, अदालत, अपराध से जुड़ीं खबरों पर लेखन। एनबीटी में करीब 9 साल की शानदार पारी के बाद मार्च 2025 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा और स्पोर्ट्स डेस्क इंचार्ज। मूल रूप से यूपी के देवरिया के निवासी। सीखने और समझने के सतत क्रम में भरोसा। और पढ़ें
BCCI Sourav Ganguly ICC
लेटेस्ट IND vs AUS, Ind vs Aus Live Score, क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |