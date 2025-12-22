Cricket Logo
जैकब डफी ने न्यूजीलैंड के लिए रचा इतिहास, तोड़ डाला रिचर्ड हेडली का 40 साल पुराना रिकॉर्ड

संक्षेप:

जैकब डफी ने न्यूजीलैंड के खिलाफ उस समय इतिहास रचा, जब उन्होंने इस साल की अपनी 80वीं विकेट चटकाई। डफी इसी के साथ 40 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ते हुए न्यूजीलैंड के नंबर-1 गेंदबाज बने।

Dec 22, 2025 12:15 pm IST
न्यूजीलैंड ने 3 मैच की टेस्ट सीरीज में वेस्टइंडीज को 2-0 से हराया। तीसरा और आखिरी टेस्ट मेजबानों ने 323 रनों के अंतर से जीता। इस जीत में जितना योगदान डेवोन कॉनवे और टॉम लैथम का था, उतना है जैकब डफी का भी था। डफी ने सिर्फ इस मैच में ही तहलका नहीं मचाया, वह वेस्टइंडीज के खिलाफ इस सीरीज में सबसे अधिक 23 विकेट लेने वाले गेंदबाज बने। उन्हें इसका इनाम प्लेयर ऑफ द सीरीज के अवॉर्ड के रूप में मिला। जैकब ने इन 23 विकेट के साथ इस साल का अंत कुल 81 विकेटों के साथ किया। वह 2025 में न्यूजीलैंड के ही नहीं, बल्कि वर्ल्ड क्रिकेट में सबसे सफल गेंदबाज रहे। जैकब ने यह 81 विकेट टेस्ट, वनडे और टी20 में मिलाकर चटकाई है।

जैकब डफी इसी के साथ न्यूजीलैंड के लिए एक कैलेंडर ईयर में सबसे अधिक 81 विकेट चटकाने वाले गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने इस मामले में न्यूजीलैंड के पूर्व तेज गेंदबाज रिचर्ड हेडली का 40 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है, हेडली ने 1985 में 79 विकेट चटकाए थे।

एक कैलेंडर ईयर में न्यूजीलैंड के लिए सबसे ज्यादा इंटरनेशनल विकेट:

जैकब डफी - 81* (2025)

रिचर्ड हैडली - 79 (1985)

कैसा रहा NZ vs WI मैच?

टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम ने अपनी पहली पारी 8 विकेट के नुकसान पर 575 रनों पर घोषित कर दी। डेवोन कॉनवे (227) ने इस दौरान दोहरा शतक जड़ा, वहीं कप्तान टॉम लैथम (127) ने शतकीय पारी खेली। वेस्टइंडीज ने पहली पारी में शानदार लड़ाई लड़ी। कावेम हॉज ने शतक जड़ 123 रनों की नाबाद पारी खेली। वेस्टइंडीज पहली पारी में 420 रन बना पाया। 155 रनों की बढ़त के साथ न्यूजीलैंड ने दूसरी पारी फिर 2 विकेट के नुकसान पर 306 रन पर घोषित कर दी। टॉम लैथम और डेवोन कॉनवे ने फिर शतक जड़े। कॉनवे न्यूजीलैंड के लिए एक ही टेस्ट में दोहरा शतक और शतक जड़ने वाले पहले खिलाड़ी बने। वहीं कॉनवे और लैथम की जोड़ी एक टेस्ट की दोनों पारियों में शतक जड़ने वाली टेस्ट क्रिकेट के इतिहास की पहली सलामी जोड़ी बनी।

462 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए वेस्टइंडीज ने चौथे दिन तो शानदार बल्लेबाजी की। पहला विकेट उनका 87 के स्कोर पर गिरा, मगर पांचवें दिन जैसे ही उनका विकेट गिरा तो पूरी टीम ताश के पत्तों की तरह 138 के स्कोर पर ही सिमट गई।

