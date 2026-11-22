जैकब डफी का भारत के खिलाफ 'दोहरा शतक', कपिल देव के अनचाहे क्लब में हुए शामिल
जैकब डफी टेस्ट क्रिकेट की एक पारी में 200 से अधिक रन लुटाने वाले न्यूजीलैंड के पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं। भारतीय टीम ने जब 720 रन बोर्ड पर लगाए तो उनकी सबसे ज्यादा पिटाई हुई। इस लिस्ट में कपिल देव भी मौजूद हैं।
न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज जैकब डफी ने भारत के खिलाफ दोहरा शतक पूरा किया। यह डबल सेंचुरी उन्होंने बैट से नहीं बल्कि गेंद से बनाई। जी हां, भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ अपनी पहली पारी में 720 रन बनाए। इस दौरान सबसे ज्यादा कुटाई डफी की ही हुई। उन्होंने भारतीय कप्तान शुभमन गिल का विकेट जरूर निकला, मगर 33 ओवर में उन्होंने 201 रन लुटा दिए। डफी के अलावा न्यूजीलैंड के अन्य तेज गेंदबाज मैट हेनरी ने 33, काइल जैमिसन ने 31 तो नाथन स्मिथ ने 29 ओवर गेंदबाजी की, मगर किसी भी अन्य तेज गेंदबाज ने 100 से ज्यादा रन नहीं लुटाए। जैकब डफी अब एक टेस्ट पारी में 200 रन लुटाने वाले न्यूजीलैंड के पहले गेंदबाज बन गए हैं।
टेस्ट क्रिकेट की एक पारी में सबसे ज्यादा रन लुटाने वाल तेज गेंदबाज
बतौर तेज गेंदबाज टेस्ट क्रिकेट की एक पारी में सबसे ज्यादा रन लुटाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड पाकिस्तान के खान महमूद के नाम है। उन्होंने 1958 में वेस्टइंडीज के खिलाफ मुकाबले में 259 रन लुटाए थे। वह दुनिया के एकमात्र तेज गेंदबाज हैं, जिन्होंने एक पारी में 250 से ज्यादा रन लुटाए हैं। इस लिस्ट में भारत के महान तेज गेंदबाज कपिल देव का भी नाम है। उन्होंने 1983 में पाकिस्तान के खिलाफ हुए एक मुकाबले में 220 रन खर्च किए थे। अब न्यूजीलैंड के जैकब डफी का नाम इस लिस्ट में जुड़ गया है।
22 साल बाद किसी तेज गेंदबाज का जुड़ा इस लिस्ट में नाम
जैकब डफी से पहले इस लिस्ट में जुड़ने वाले आखिरी तेज गेंदबाज ऑस्ट्रेलिया के ब्रेट ली थे। भारत के खिलाफ 2004 में उन्होंने 201 रन खर्च किए थे। अब 22 साल बाद इस लिस्ट में डफी का नाम जुड़ा है।
259 - खान महमूद (PAK) v WI (1958)
247 - फजल महमूद (PAK) v WI (1958)
220 - कपिल देव (IND) v PAK (1983)
217 - इयान बॉथम (ENG) v PAK (1987)
201 - ब्रेट ली (AUS) v IND (2004)
201 - जैकब डफी (NZ) v IND (2026)*
भारत की 720 रनों की रिकॉर्डतोड़ पारी
भारत ने 720 रनों के साथ न्यूजीलैंड में महारिकॉर्ड बनाया। यह न्यूजीलैंड की सरजमीं पर एक पारी में बने सबसे ज्यादा रन है। इसी के साथ भारत बनाम न्यूजीलैंड 71 साल के टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में दोनों टीमों द्वारा बनाया गया यह एक पारी में सबसे बड़ा स्कोर है। पहले तीन दिन के खेल में भारतीय टीम ने इस मैच में अच्छी खासी पकड़ बना ली है। चौथे दिन भारत की नजरें मेजबानों को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेलने पर होगी। टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम ने हेनरी निकल्स और ग्लेन फिलिप्स के शतकों के दम पर 368 रन बोर्ड पर लगाए थे। इसके जवाब में भारत के लिए केएल राहुल ने शतक जड़ा। वहीं कप्तान शुभमन गिल मात्र 2 रन से सेंचुरी से चूके। यशस्वी जायसवाल ने 85 तो देवदत्त पडिक्कल ने 80 रनों की धमाकेदार पारी खेली।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें