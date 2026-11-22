जैकब डफी टेस्ट क्रिकेट की एक पारी में 200 से अधिक रन लुटाने वाले न्यूजीलैंड के पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं। भारतीय टीम ने जब 720 रन बोर्ड पर लगाए तो उनकी सबसे ज्यादा पिटाई हुई। इस लिस्ट में कपिल देव भी मौजूद हैं।

न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज जैकब डफी ने भारत के खिलाफ दोहरा शतक पूरा किया। यह डबल सेंचुरी उन्होंने बैट से नहीं बल्कि गेंद से बनाई। जी हां, भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ अपनी पहली पारी में 720 रन बनाए। इस दौरान सबसे ज्यादा कुटाई डफी की ही हुई। उन्होंने भारतीय कप्तान शुभमन गिल का विकेट जरूर निकला, मगर 33 ओवर में उन्होंने 201 रन लुटा दिए। डफी के अलावा न्यूजीलैंड के अन्य तेज गेंदबाज मैट हेनरी ने 33, काइल जैमिसन ने 31 तो नाथन स्मिथ ने 29 ओवर गेंदबाजी की, मगर किसी भी अन्य तेज गेंदबाज ने 100 से ज्यादा रन नहीं लुटाए। जैकब डफी अब एक टेस्ट पारी में 200 रन लुटाने वाले न्यूजीलैंड के पहले गेंदबाज बन गए हैं।

टेस्ट क्रिकेट की एक पारी में सबसे ज्यादा रन लुटाने वाल तेज गेंदबाज

बतौर तेज गेंदबाज टेस्ट क्रिकेट की एक पारी में सबसे ज्यादा रन लुटाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड पाकिस्तान के खान महमूद के नाम है। उन्होंने 1958 में वेस्टइंडीज के खिलाफ मुकाबले में 259 रन लुटाए थे। वह दुनिया के एकमात्र तेज गेंदबाज हैं, जिन्होंने एक पारी में 250 से ज्यादा रन लुटाए हैं। इस लिस्ट में भारत के महान तेज गेंदबाज कपिल देव का भी नाम है। उन्होंने 1983 में पाकिस्तान के खिलाफ हुए एक मुकाबले में 220 रन खर्च किए थे। अब न्यूजीलैंड के जैकब डफी का नाम इस लिस्ट में जुड़ गया है।

22 साल बाद किसी तेज गेंदबाज का जुड़ा इस लिस्ट में नाम जैकब डफी से पहले इस लिस्ट में जुड़ने वाले आखिरी तेज गेंदबाज ऑस्ट्रेलिया के ब्रेट ली थे। भारत के खिलाफ 2004 में उन्होंने 201 रन खर्च किए थे। अब 22 साल बाद इस लिस्ट में डफी का नाम जुड़ा है।

259 - खान महमूद (PAK) v WI ​​(1958)

247 - फजल महमूद (PAK) v WI ​​(1958)

220 - कपिल देव (IND) v PAK (1983)

217 - इयान बॉथम (ENG) v PAK (1987)

201 - ब्रेट ली (AUS) v IND (2004)

201 - जैकब डफी (NZ) v IND (2026)*