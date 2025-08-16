जैकब बेथेल तोड़ेंगे 136 साल पुराना रिकॉर्ड! इस दिन इंग्लैंड क्रिकेट में रचा जाएगा इतिहास

इंग्लैंड ने आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए स्क्वॉड का ऐलान कर दिया है। इस टीम का कप्तान जैकब बेथेल को बनाया गया है। बेथेल जब पहले मैच में कप्तानी करेंगे तो वह इंग्लैंड क्रिकेट के इतिहास के सबसे युवा कप्तान बनेंगे।

इंग्लैंड ने अगले महीने डबलिन में आयरलैंड के खिलाफ होने वाली तीन मैचों की T20I सीरीज के लिए स्क्वॉड का ऐलान कर दिया है। इस टीम का कप्तान जैकब बेथेल को बनाया गया है। अगले महीने 17 सितंबर से शुरू हो रही इस सीरीज के पहले मुकाबले में जैसे ही बेथेल कप्तानी के लिए उतरेंगे तो वह इतिहास रच देंगे। इंग्लैंड के 148 साल के क्रिकेट इतिहास में वह टीम की कप्तानी करने वाले सबसे युवा कप्तान बनेंगे। जैकब बेथेल महज 21 साल के हैं। वह इंग्लैंड के पिछले युवा कप्तान मोंटी बोडेन का 136 साल पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ेंगे।

इंग्लैंड के पिछले सबसे युवा कप्तान मोंटी बोडेन थे, जो 1889 में तब 23 वर्ष के थे, जब उन्होंने नियमित कप्तान ऑब्रे स्मिथ के बुखार से बीमार पड़ जाने के कारण साउथ अफ्रीका में टेस्ट मैच में कप्तानी की थी।

जैकब बेथेल को कप्तानी की जिम्मेदारी देने का कारण नियमित कप्तान हैरी ब्रुक की अनुपस्थिति है, जो इस महीने की शुरुआत में साउथ अफ्रीका के खिलाफ होने वाली वनडे और T20I सीरीज में तो इंग्लैंड की कप्तानी करेंगे, मगर आयरलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए उन्हें आराम दिया गया है।

आयरलैंड में T20I सीरीज 17, 19 और 21 सितंबर को डबलिन के मालाहाइड में खेली जाएगी। साउथ अफ्रीका की इंग्लैंड में तीन मैचों की वनडे सीरीज 2 से 7 सितंबर तक खेली जाएगी, उसके बाद 10 से 14 सितंबर तक तीन मैचों की टी20I सीरीज होगी।

इंग्लैंड पुरुष टीम के चयनकर्ता ल्यूक राइट ने एक बयान में कहा, "जैकब बेथेल ने इंग्लैंड टीम के साथ रहने के बाद से अपने लीडरशिप क्वालिटी से प्रभावित किया है और आयरलैंड के खिलाफ सीरीज उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उन कौशलों को और विकसित करने का अवसर प्रदान करेगी।"