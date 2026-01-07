Cricket Logo
जैकब बेथेल ने बचाई इंग्लैंड की लाज, मगर टली नहीं है एशेज सीरीज की चौथी हार

जैकब बेथेल ने बचाई इंग्लैंड की लाज, मगर टली नहीं है एशेज सीरीज की चौथी हार

संक्षेप:

जैकब बेथेल ने इंग्लैंड की लाज सिडनी में बचाई और पारी की हार को टाला, मगर अभी तक एशेज सीरीज की चौथी हार टली नहीं है, क्योंकि करीब 100 ही रन उनके पास बचाने के लिए हैं। आखिरी दिन का खेल बाकी है।

Jan 07, 2026 01:55 pm IST
ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच जारी पांच मैचों की एशेज सीरीज आखिरी दिन पर खत्म हो गई। पांचवां टेस्ट मैच सिडनी में जारी और इसका नतीजा आखिरी दिन निकलेगा, क्योंकि चार दिन का खेल समाप्त हो गया है। इंग्लैंड की टीम ने चौथे दिन पारी की हार को टाला, जिसमें जैकब बेथेल का अहम योगदान था। हालांकि, मैच में इंग्लैंड की हार टलने की संभावना 5 प्रतिशत से भी कम लग रही है। इंग्लैंड के पास चौथे दिन के खेल के बाद 100 से ज्यादा रनों की लीड जरूर है, मगर हाथ में सिर्फ दो ही विकेट हैं।

देखा जाए तो चौथा टेस्ट मैच जीतने वाली इंग्लैंड की टीम ने एक बैटिंग यूनिट के तौर पर इस मुकाबले में अच्छा खेल दिखाया, लेकिन गेंदबाजी के नजरिए से चीजें अच्छी नहीं रहीं। पहली पारी में इंग्लैंड ने जो रूट के 160 और हैरी ब्रूक की 84 रनों की पारी के दम पर 384 रन बनाए थे, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने ट्रैविस हेड और स्टीव स्मिथ के बड़े शतकों के दम पर 567 रन बना दिए। इस तरह इंग्लैंड पर पारी की हार का खतरा मंडराने लगा था, जिसे जैकब बेथेल ने अपने फर्स्ट क्लास करियर का पहला शतक ठोककर टाला।

जैकब बेथेल ने कमाल की पारी सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस एशेज टेस्ट मैच में खेली। वे चौथे दिन के आखिर में 232 गेंदों में 142 रनों की पारी खेलकर नाबाद लौटे। उनके साथ मैथ्यू पॉट्स हैं, जिनका खाता नहीं खुला है। स्कोर भले ही इंग्लैंड का 302 है, लेकिन 8 विकेट गिर चुके हैं। लीड महज 119 रनों की इंग्लैंड के पास है, क्योंकि पहली पारी के आधार पर ऑस्ट्रेलिया को 183 रनों की बढ़त मिली थी। इस बड़ी खाई को जैकब बेथेल के अलावा बेन डकेट और हैरी ब्रूक की 42-42 रनों की पारी ने पाट दिया।

हालांकि, मैच बचाने के लिए इंग्लैंड को कोई करिश्मा ही करना होगा, क्योंकि 119 रनों की लीड और आखिरी दिन की शुरुआत में बल्लेबाजी करना इंग्लैंड के लिए मुश्किल होगा। ऐसे में कहा जा सकता है कि 150 के आसपास का ही टारगेट ऑस्ट्रेलिया को मिलेगा, जो बहुत बड़ा नहीं होगा। पहले और ज्यादा से ज्यादा दूसरे सेशन में मैच का नतीजा निकल आएगा। सीरीज 3-1 से पहले ही ऑस्ट्रेलिया के नाम है।

विकाश गौड़
