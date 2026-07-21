विराट कोहली कप्तान नहीं हैं, मगर… इंग्लैंड के क्रिकेटर ने बता दी RCB की टीम मीटिंग की ये बात
विराट कोहली कई साल पहले आरसीबी टीम की कप्तानी छोड़ चुके हैं, लेकिन फिर भी सबसे बड़े लीडर टीम के हैं। ये बात इंग्लैंड के ऑलराउंडर जैकब बेथेल ने कही है, जो इस सीजन आरसीबी के लिए खेले थे।
भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाज विराट कोहली कई साल पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी टीम की कप्तानी छोड़ चुके हैं, लेकिन लगातार टीम के लिए खेल रहे हैं। भले ही वह आरसीबी के कप्तान नहीं हैं, लेकिन फिर भी सबसे बड़े लीडर टीम के हैं। ये बात इंग्लैंड के ऑलराउंडर जैकब बेथेल ने कही है, जो आरसीबी का 2026 में हिस्सा रहे हैं और विराट कोहली के साथ पारी की शुरुआत भी कर चुके हैं। बेथेल ने यह भी कहा है कि फैंस उनके लिए क्रेजी हैं। दोनों साथ में जब बल्लेबाजी के लिए जा रहे थे तो हर कोई कोहली-कोहली चिल्ला रहा था।
द सुपर ओवर पॉडकास्ट में जैकब बेथेल ने विराट कोहली को लेकर कहा, "मैदान के बाहर, वह बहुत शांत इंसान हैं - उनके साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता है, जब मैं वहां था तब वह कैप्टन नहीं थे, लेकिन टीम में वह एक बहुत बड़े लीडर हैं - वह टीम मीटिंग के दौरान अविश्वसनीय जानकारी शेयर करते हैं।"
हर कोई कोहली-कोहली चिल्ला रहा था- बेथेल
बेथेल ने आगे यह भी बताया कि विराट कोहली के साथ खेलना और बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी का क्राउड कैसा था? बेथेल ने बताया, "यह क्रेजी था - जब हम बैटिंग करने जा रहे थे, तो फैंस 'कोहली, कोहली, कोहली' चिल्ला रहे थे - मैंने दूसरी बॉल पर बाउंड्री मारी और मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी आवाज कभी नहीं सुनी।"
आरसीबी के असली लीडर विराट कोहली ही हैं
विराट कोहली आईपीएल के पहले साल से ही आरसीबी का हिस्सा हैं। करीब एक दशक तक बीच में उन्होंने कप्तानी की जिम्मेदारी भी संभाली। हालांकि, टीम कभी चैंपियन नहीं बनी। पिछले दो साल में टीम दो खिताब जीती है। कप्तान भले ही रजत पाटीदार हैं, लेकिन टीम के भीतर सबसे बड़े लीडर आज भी विराट कोहली ही हैं। ये बात हर कोई जानता है, जो आरसीबी के खेमे का हिस्सा रहा है। तभी तो जेकब बेथेल ने यह बात कही है, क्योंकि विराट आरसीबी को लेकर कितने पैशनेट हैं, ये बात किसी से छिपी नहीं है।
कोहली कई बार इस बात को भी बोल चुके हैं कि वह जब तक क्रिकेट में एक्टिव हैं, तब तक आरसीबी के लिए ही खेलना पसंद करेंगे। प्रोफेशनल टी20 लीग में सिर्फ विराट कोहली ही एकमात्र खिलाड़ी हैं, जो एक ही टीम के लिए 19 सीजन अब तक खेल चुके हैं। आईपीएल में तो कोई खिलाड़ी ऐसा नहीं है, जो एक टीम के लिए इतने सीजन खेला हो।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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