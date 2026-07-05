जेकब बेथल ने लिया विश्व कप सेमीफाइनल की हार का बदला, भारत के मुंह से छीन ली जीत
जेकब बेथल ने भारत के खिलाफ दूसरे टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में शानदार बल्लेबाजी करते हुए 76 रन बनाए और टीम इंडिया के मुंह से जीत छीन ली। इसी के साथ उन्होंने टी-20 विश्व कप के सेमीफाइनल में मिली हार का बदला भी टीम इंडिया से ले लिया है।
भारत और इंग्लैंड के बीच मैनचेस्टर में शनिवार 4 जुलाई को खेले गए दूसरे T20 मैच में इंग्लैंड ने टीम इंडिया को चार विकेट से हरा दिया है। इंग्लैंड की इस जीत के सबसे बड़े हीरो जेकब बेथल रहे। उन्होंने सही मायने में दूसरे T20 अंतरराष्ट्रीय मैच में टी-20 विश्व कप 2026 के सेमीफाइनल में मिली हार का बदला भारत से ले लिया है। उस मैच में जेकब बेथल शतक लगाने के बावजूद इंग्लैंड को मैच जिताने में असफल रहे थे, लेकिन आज उन्होंने वह बदला पूरा कर लिया है।
76 रनों की पारी, छीनी इंडिया के मुंह से जीत
मैनचेस्टर में खेले गए मुकाबले में अपनी 46 गेंदों में पांच चौके और पांच छक्कों की मदद से 76 रनों की पारी के साथ ही उन्होंने भारत के मुंह से जीत छीन ली। टीम इंडिया ने मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 190 रन बनाए थे और 191 रनों का लक्ष्य रखा था। इस लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड के शुरुआती दो विकेट सिर्फ एक रन के स्कोर पर ही आउट हो गए थे, लेकिन उसके बाद जेकब बेथल ने अपने साथी बल्लेबाजों के साथ मिलकर टीम को जीत के करीब तक पहुंचा दिया और अंत में जीत भी दिलाई। उन्होंने अपना एक छोर संभाले रखा और उनके इर्द-गिर्द हैरी ब्रुक 15 गेंद में 39 रन, टॉम बेंटन 32 गेंदों में 39 रन और जोफ्रा आर्चर ने 7 गेंद में 10 रन बनाकर टीम को जिताने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जेकब बेथल की यह पारी 165 से अधिक की स्ट्राइक रेट से आई लेकिन उन्होंने विश्व कप में मिली हार का बदला जरूर कहीं ना कहीं भारत से ले लिया है।
विश्व कप में रन आउट के कारण रह गई थी कसर
बता दें कि भारत और इंग्लैंड के बीच आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 का सेमीफाइनल मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में 5 मार्च 2026 को खेला गया था, जिसमें भारतीय टीम ने संजू सैमसन की बेहतरीन बल्लेबाजी के चलते पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट के नुकसान पर निर्धारित 20 ओवर में 253 रन बनाए थे। इसके जवाब में इंग्लैंड की टीम 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 246 रन बना सकी थी और सात रनों से मुकाबला हार गई थी। इस मैच में जेकब बेथल ने एक छोर संभाले रखा था और पूरे भारतीय क्रिकेट प्रशंसकों की सासें थाम कर रख दी थीं। उन्होंने सेमीफाइनल मुकाबले में 48 गेंद में 8 चौके और 7 छक्कों की मदद से 218.75 की स्ट्राइक रेट से 105 रन बनाए थे और अंत में रन आउट हुए थे। अगर वे रन आउट नहीं होते तो बहुत संभावना थी कि सेमीफाइनल मुकाबला भी भारत से छिन जाता और टीम इंडिया तीसरी बार चैंपियन नहीं बन पाती। हालांकि आज के मुकाबले में उन्होंने भारत को अपनी बल्लेबाजी से हरा दिया है।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
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