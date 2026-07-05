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जेकब बेथल ने लिया विश्व कप सेमीफाइनल की हार का बदला, भारत के मुंह से छीन ली जीत

Vimlesh Kumar Bhurtiya लाइव हिन्दुस्तान
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जेकब बेथल ने भारत के खिलाफ दूसरे टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में शानदार बल्लेबाजी करते हुए 76 रन बनाए और टीम इंडिया के मुंह से जीत छीन ली। इसी के साथ उन्होंने टी-20 विश्व कप के सेमीफाइनल में मिली हार का बदला भी टीम इंडिया से ले लिया है।

जेकब बेथल ने लिया विश्व कप सेमीफाइनल की हार का बदला, भारत के मुंह से छीन ली जीत

भारत और इंग्लैंड के बीच मैनचेस्टर में शनिवार 4 जुलाई को खेले गए दूसरे T20 मैच में इंग्लैंड ने टीम इंडिया को चार विकेट से हरा दिया है। इंग्लैंड की इस जीत के सबसे बड़े हीरो जेकब बेथल रहे। उन्होंने सही मायने में दूसरे T20 अंतरराष्ट्रीय मैच में टी-20 विश्व कप 2026 के सेमीफाइनल में मिली हार का बदला भारत से ले लिया है। उस मैच में जेकब बेथल शतक लगाने के बावजूद इंग्लैंड को मैच जिताने में असफल रहे थे, लेकिन आज उन्होंने वह बदला पूरा कर लिया है।

76 रनों की पारी, छीनी इंडिया के मुंह से जीत

मैनचेस्टर में खेले गए मुकाबले में अपनी 46 गेंदों में पांच चौके और पांच छक्कों की मदद से 76 रनों की पारी के साथ ही उन्होंने भारत के मुंह से जीत छीन ली। टीम इंडिया ने मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 190 रन बनाए थे और 191 रनों का लक्ष्य रखा था। इस लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड के शुरुआती दो विकेट सिर्फ एक रन के स्कोर पर ही आउट हो गए थे, लेकिन उसके बाद जेकब बेथल ने अपने साथी बल्लेबाजों के साथ मिलकर टीम को जीत के करीब तक पहुंचा दिया और अंत में जीत भी दिलाई। उन्होंने अपना एक छोर संभाले रखा और उनके इर्द-गिर्द हैरी ब्रुक 15 गेंद में 39 रन, टॉम बेंटन 32 गेंदों में 39 रन और जोफ्रा आर्चर ने 7 गेंद में 10 रन बनाकर टीम को जिताने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जेकब बेथल की यह पारी 165 से अधिक की स्ट्राइक रेट से आई लेकिन उन्होंने विश्व कप में मिली हार का बदला जरूर कहीं ना कहीं भारत से ले लिया है।

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विश्व कप में रन आउट के कारण रह गई थी कसर

बता दें कि भारत और इंग्लैंड के बीच आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 का सेमीफाइनल मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में 5 मार्च 2026 को खेला गया था, जिसमें भारतीय टीम ने संजू सैमसन की बेहतरीन बल्लेबाजी के चलते पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट के नुकसान पर निर्धारित 20 ओवर में 253 रन बनाए थे। इसके जवाब में इंग्लैंड की टीम 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 246 रन बना सकी थी और सात रनों से मुकाबला हार गई थी। इस मैच में जेकब बेथल ने एक छोर संभाले रखा था और पूरे भारतीय क्रिकेट प्रशंसकों की सासें थाम कर रख दी थीं। उन्होंने सेमीफाइनल मुकाबले में 48 गेंद में 8 चौके और 7 छक्कों की मदद से 218.75 की स्ट्राइक रेट से 105 रन बनाए थे और अंत में रन आउट हुए थे। अगर वे रन आउट नहीं होते तो बहुत संभावना थी कि सेमीफाइनल मुकाबला भी भारत से छिन जाता और टीम इंडिया तीसरी बार चैंपियन नहीं बन पाती। हालांकि आज के मुकाबले में उन्होंने भारत को अपनी बल्लेबाजी से हरा दिया है।

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Vimlesh Kumar Bhurtiya

लेखक के बारे में

Vimlesh Kumar Bhurtiya

विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार

संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।

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विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।

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