Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Jacob Bethel described his first Test century as special gamily presence make it more special aus vs eng sydney test
जैबक बेथेल ने पहले टेस्ट शतक को बताया खास, स्टेडियम में फैमिली भी बनी शानदार पल की गवाह

जैबक बेथेल ने पहले टेस्ट शतक को बताया खास, स्टेडियम में फैमिली भी बनी शानदार पल की गवाह

संक्षेप:

जैकब बेथेल ने बुधवार को अपना पहला टेस्ट शतक बनाया जिससे इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पांचवां और अंतिम एशेज टेस्ट क्रिकेट मैच पांचवें दिन तक खींचकर अपनी उम्मीद भी कायम रखी। बेथेल ने पहले टेस्ट शतक को बहुत ही खास उपलब्धि बताई है। 

Jan 07, 2026 03:57 pm ISTChandra Prakash Pandey नई दिल्ली, भाषा
share Share
Follow Us on

जैकब बेथेल ने बुधवार को अपना पहला टेस्ट शतक बनाया जिससे इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पांचवां और अंतिम एशेज टेस्ट क्रिकेट मैच पांचवें दिन तक खींचकर अपनी उम्मीद भी कायम रखी। बेथेल ने पहले टेस्ट शतक को बहुत ही खास उपलब्धि बताई है। उन्होंने कहा कि परिवार वालों के सामने आए इस प्रदर्शन ने उपलब्धि को और भी खास बना दिया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

बारबाडोस में जन्मे 22 वर्षीय ऑलराउंडर बेथेल इंग्लैंड की दूसरी पारी के पहले ओवर में क्रीज पर आए क्योंकि मिशेल स्टार्क ने पांचवीं गेंद पर जैक क्रॉली (01) को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया था।

बेथेल की बेजोड़ पारी

बेथेल ने चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक 232 गेंद का सामना करके 142 रन बनाए हैं। उनकी इस शानदार पारी की बदौलत इंग्लैंड ने अपनी दूसरी पारी में आठ विकेट पर 302 रन बनाए हैं।

इस तरह से इंग्लैंड ने अभी तक 119 रन की बढ़त हासिल कर ली है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली पारी में 567 रन बनाकर 183 रन की बढ़त हासिल की थी। इंग्लैंड ने अपनी पहली पारी में 384 रन बनाए थे। पिच से चौथे दिन ही स्पिनरों को मदद मिल रही है जो इंग्लैंड के लिए सकारात्मक संकेत है क्योंकि उसकी टीम में तीन स्पिनर हैं।

ये भी पढ़ें:बैजबॉल छोड़ो, बेसिक पर लौटो; पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने इंग्लैंड को दी चेतावनी

बेथेल ने बेन डकेट (42) के साथ 81 रन, जो रूट (06) के साथ 32, हैरी ब्रूक (42) के साथ 102 और जेमी स्मिथ (26) के साथ 45 रन की साझेदारियां की।

ऑस्ट्रेलिया पहले तीन मैच जीत कर एशेज अपने पास बरकरार रखने में सफल रहा लेकिन चौथे मैच में जीत दर्ज करने वाला इंग्लैंड श्रृंखला में हार के अंतर को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है।

परिवार के सामने उपलब्धि हासिल करना और भी खास: बेथेल

बेथेल ने चौथे दिन का खेल समाप्त होने के बाद कहा, ‘यह उपलब्धि मेरे लिए खास है। मेरा परिवार यहां आया हुआ है और ऐसे में शतक लगाना बेहद खास बन गया है।’

बेथेल ने एक छोर से विकेट गिरने के बावजूद अपने धैर्य और कौशल का अच्छा नमूना पेश किया। ऑलराउंडर ब्यू वेबस्टर (51 रन देकर तीन विकेट) ऑस्ट्रेलिया की तरफ से अप्रत्याशित स्टार के रूप में उभरे।

ऑस्ट्रेलिया इस मैच में विशेषज्ञ स्पिनर के साथ नहीं उतरा है। ऐसे में वेबस्टर ने अपनी कामचलाऊ ऑफ स्पिन से बल्लेबाजों को गच्चा दिया। इससे इंग्लैंड का खेमा थोड़ा खुश होगा क्योंकि उसके पास स्पिन विकल्पों के रूप में बेथेल, विल जैक्स और रूट मौजूद हैं। पिच से स्पिनरों को मिल रही मदद को देखते हुए 170 रन का लक्ष्य हासिल करना भी आसान नहीं होगा।

वेबस्टर ने तीन गेंदों पर 2 विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया की कराई वापसी

वेबस्टर ने कहा, ‘मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि चौथे दिन स्पिनरों को विकेट मिलेंगे। लेकिन हमारी टीम जीत हासिल करने के लिए अच्छी स्थिति में है।’

वेबस्टर ने 52वें ओवर में तीन गेंदों पर दो विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया को वापसी दिलाई। उन्होंने ब्रुक को एलबीडब्ल्यू आउट किया और फिर जैक्स (00) को भी पवेलियन भेजा। इससे इंग्लैंड का स्कोर तीन विकेट पर 219 रन से पांच विकेट पर 219 रन हो गया।

ये भी पढ़ें:एशेज में ऑस्ट्रेलिया का कमाल, 134 साल में ऐसा करने वाली सिर्फ दूसरी टीम बनी

शाम के सत्र में ड्रिंक्स ब्रेक के बाद पहली ही गेंद पर जेमी स्मिथ रन आउट हो गए। उस समय बेथेल 123 रन पर थे और इंग्लैंड का स्कोर छह विकेट पर 264 रन था, जब उसके चोटिल कप्तान बेन स्टोक्स क्रीज पर आए। वेबस्टर ने हालांकि स्टोक्स (01) को टर्निंग बॉल को कट करने के लिए ललचाया और स्टीव स्मिथ ने स्लिप में शानदार कैच लिया।

स्कॉट बोलैंड ने ब्रायडन कार्स (16) को स्लिप में कैच आउट कराया। यह उनका इस पारी में दूसरा विकेट था। इससे पहले उन्होंने रूट को एलबीडब्ल्यू आउट किया था।

इंग्लैंड पर चौथी हार का मंडरा रहा खतरा

ऑस्ट्रेलिया ने सुबह अपनी पहली पारी सात विकेट पर 518 रन से आगे बढ़ाई लेकिन उसने अपने बाकी बचे तीन विकेट 49 रन जोड़कर गंवा दिए। सुबह के सत्र में इंग्लैंड को तब झटका लगा जब स्टोक्स को चोटिल होने के कारण मैदान छोड़ना पड़ा। उन्होंने 10 गेंदें फेंकीं और फिर दाहिनी मांसपेशी में दर्द के इलाज के लिए मैदान से बाहर चले गए। बल्लेबाजी करते समय उन्हें चलने में परेशानी महसूस हो रही थी।

ऑस्ट्रेलिया की पारी में ट्रैविस हेड (169) और स्टीव स्मिथ (138) ने महत्वपूर्ण योगदान दिया जबकि ऑलराउंडर वेबस्टर 71 रन बनाकर नाबाद रहे।

ये भी पढ़ें:सिडनी में भी निकल गई बैजबॉल की हेकड़ी, ऑस्ट्रेलिया ने कूट डाले 567 रन

स्मिथ ने सुबह 129 रन से अपनी पारी आगे बढ़ाई लेकिन उन्होंने जल्द ही जोश टोंग की गेंद पर विकेटकीपर को कैच दे दिया, जिससे उनके और वेबस्टर के बीच आठवें विकेट के लिए 107 रन की साझेदारी समाप्त हो गई।

आखिरी दो विकेट छह गेंदों के भीतर गिरे। स्टार्क (05) टोंग की फुललेंथ गेंद पर बोल्ड हो गए जबकि ऑफ स्पिनर विल जैक्स ने बोलैंड को पहली स्लिप में कैच आउट करवाया।

Chandra Prakash Pandey

लेखक के बारे में

Chandra Prakash Pandey
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय टीवी पत्रकारिता से शुरुआत। न्यूज24, हमार टीवी, श्री न्यूज, फोकस न्यूज और न्यूज वर्ल्ड इंडिया में अलग-अलग भूमिकाओं के बाद 2016 में नवभारत टाइम्स.कॉम के साथ डिजिटल पारी का आगाज। देश, दुनिया, राजनीति, खेल, अदालत, अपराध से जुड़ीं खबरों पर लेखन। एनबीटी में करीब 9 साल की शानदार पारी के बाद मार्च 2025 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा और स्पोर्ट्स डेस्क इंचार्ज। मूल रूप से यूपी के देवरिया के निवासी। सीखने और समझने के सतत क्रम में भरोसा। और पढ़ें
Australia vs England
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |