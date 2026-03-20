सनराइजर्स हैदराबाद को लगा बड़ा झटका, IPL शुरू होने से पहले ही बाहर हुआ 3 करोड़ी ऑलराउंडर
ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज़ी ऑलराउंडर जैक एडवर्ड्स पैर की चोट के कारण आईपीएल 2026 से बाहर हो गए हैं। 25 वर्षीय एडवर्ड्स को नीलामी में सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच) ने 3 करोड़ रूपये में ख़रीदा था।
हैदराबाद, 20 मार्च (वार्ता) ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज़ी ऑलराउंडर जैक एडवर्ड्स पैर की चोट के कारण आईपीएल 2026 से बाहर हो गए हैं।
25 वर्षीय एडवर्ड्स को नीलामी में सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच) ने 3 करोड़ रूपये में ख़रीदा था। इस सीजन में वह अपना आईपीएल डेब्यू कर सकते थे, जिसके लिए उन्हें अब इंतज़ार करना होगा। वह 2025 की नीलामी में साइन किए जाने वाले इकलौते अनकैप्ड विदेशी खिलाड़ी थे।
एडवर्ड्स का बीबीएल 2025-26 सीजन काफ़ी अच्छा रहा था, जिसमें उन्होंने सिडनी सिक्सर्स के लिए 13 मैचों में 19 विकेट लिए थे और 133 रन भी बनाए थे। उन्होंने सिक्सर्स के बीबीएल फ़ाइनल में पर्थ स्कॉर्चर्स से हारने के चार दिन बाद पर्थ में पाकिस्तान के खिलाफ़ टी20 में अंतरराष्ट्रीय डेब्यू किया, लेकिन यह प्रदर्शन यादग़ार नहीं रहा। उन्होंने दो ओवर में 25 रन देकर कोई विकेट नहीं लिया और छह गेंदों में सिर्फ़ 5 रन बना पाए। तब से उन्होंने अपनी राज्य की टीम न्यू साउथ वेल्स के लिए दो शेफ़ील्ड शील्ड मैच खेले हैं, जिनमें से आख़िरी मैच गुरुवार को ही समाप्त हुआ।
यह एसआरएच के लिए एक और बड़ा झटका है, क्योंकि उनके नियमित कप्तान पैट कमिंस भी लंबर स्ट्रेस समस्या से उबर रहे हैं और सीजन की शुरुआत में उपलब्ध नहीं होंगे। उनकी गैरमौज़ूदगी में ईशान किशन कप्तानी संभालेंगे।
एडवर्ड्स की चोट ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज़ों की चोटों की बढ़ती सूची में एक और नाम जोड़ती है। कमिंस के अलावा जॉश हेजलवुड, मिचेल स्टार्क और नेथन एलिस चोटों के कारण आईपीएल में आंशिक या पूरी तरह से नहीं खेल पाएंगे।
एसआरएच, 28 मार्च को बेंगलुरु में सीजन के पहले मैच में हिस्सा लेगी, जहां उनका मुक़ाबला मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा।
सनराजर्स हैदराबद का स्कॉड
सनराइजर्स हैदराबाद का फुल स्क्वाड: पैट कमिंस (कप्तान), ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, अनिकेत वर्मा, आर. स्मरण, ईशान किशन, हेनरिक क्लासेन, नितीश कुमार रेड्डी, हर्ष दुबे, कामेंदु मेंडिस, हर्षल पटेल, ब्रायडन कार्से, जयदेव उनादकट, ईशान मलिंगा, जीशान अंसारी, शिवांग कुमार, सलिल अरोड़ा, साकिब हुसैन, ओंकार तरमाले, अमित कुमार, प्रफुल्ल हिंगे, क्रेन्स फुलेट्रा, लियाम लिविंगस्टोन, शिवम मावी, जैक एडवर्ड्स।
सनराइजर्स हैदराबाद के शुरुआती कुछ मैचों की कप्तानी पैट कमिंस की जगह ईशान किशन करेंगे। क्योंकि कमिंस अभी पीठ की चोट के कारण पूरी तरह से रिकवर नहीं हो पाए हैं।
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लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
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विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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