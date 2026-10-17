वेस्टइंडीज के हाथों सीरीज बराबर होने पर मायूस हुए अय्यर, गेंदबाजों से रही खास शिकायत, वैभव के बारे में क्या कहा?
भारत बनाम वेस्टइंडीज पांच मैचों की टी-20 सीरीज 2-2 से ड्रॉ रही, जिसके कारण भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर मायूस नजर आए। उन्होंने गेंदबाजों से खास शिकायत करते हुए कहा कि हम दूसरे और चौथे टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में बेहतर गेंदबाजी कर सकते थे। वैभव सूर्यवंशी के भी ना खेलने पर अपनी बात कही है।
भारत और वेस्टइंडीज के बीच पांच मैचों की टी20 अंतरराष्ट्रीय शृंखला 2-2 से बराबर रहने के बाद भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने शनिवार को माना कि टीम दूसरे और चौथे मुकाबले में बेहतर गेंदबाजी कर सकती थी। वे अपने गेंदबाजों के इस प्रदर्शन से खुश नहीं रहे, बल्कि निराश नजर आए।
वेस्टइंडीज के कप्तान और शृंखला के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी शाई होप ने शृंखला नहीं जीत पाने पर निराशा जताई लेकिन टीम के प्रदर्शन को सकारात्मक बताया। भारत और वेस्टइंडीज के बीच पांचवां और निर्णायक टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला बारिश के कारण रद्द हो गया। बारिश के कारण मुकाबला देर से शुरू हुआ और इसे नौ-नौ ओवर का कर दिया गया। भारतीय पारी के दौरान आठवें ओवर में एक बार फिर बारिश ने खेल रोक दिया। इसके बाद कुछ देर की इंतजार के बाद अंपायरों ने मुकाबला रद्द करने का फैसला किया।
अय्यर ने मैच के बार पुरस्कार समारोह में कहा, "नतीजा कुछ और हो सकता था, क्योंकि हम दूसरे और चौथे मैच में बेहतर गेंदबाजी कर सकते थे। ‘’ उन्होंने वेस्टइंडीज और होप की तारीफ करते हुए कहा, ''वेस्टइंडीज को श्रेय देना होगा। उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की। होप ने पूरी शृंखला में जिस तरह बल्लेबाजी की, वह शानदार थी। हार के बाद वापसी करने की उनकी क्षमता भी काबिलेतारीफ रही।'' भारतीय कप्तान ने टीम की आक्रामक मानसिकता पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि टीम इसी सोच के साथ खेलना जारी रखेगी। अय्यर ने युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी को लेकर कहा कि उन्हें लगातार अपने खेल और तैयारी की प्रक्रिया पर भरोसा बनाए रखना चाहिए। उन्होंने कहा, "मैं उनसे यही कहता रहता हूं कि उन्हें मौका जरूर मिलेगा। अपनी प्रक्रिया में निरंतरता बनाए रखनी होगी और कभी-कभी इंतजार भी करना पड़ता है। हमारे पास दो शानदार सलामी बल्लेबाज हैं। वैभव के साथ हमारी बातचीत इसी विषय पर होती रही है।"
अय्यर ने लगातार यात्रा और व्यस्त कार्यक्रम को लेकर भी कहा कि भारतीय टीम इन परिस्थितियों से अच्छी तरह निपट रही है। उनके मुताबिक, देश के भीतर लगातार यात्रा करना टीम के लिए नई बात नहीं है और खिलाड़ी इसके अभ्यस्त हो चुके हैं।
वेस्टइंडीज के कप्तान ने कहीं ये बातें
होप ने शृंखला जीतने का मौका गंवाने पर निराशा जताते हुए कहा, ''फिलहाल यह हमारे लिए पर्याप्त नहीं है। हम जीत के काफी करीब थे। हमारे पास 20 साल से भी अधिक समय में ऐसा करने का मौका था। हम निश्चित रूप से आगे बढ़ रहे हैं। सफलता का मतलब सिर्फ शृंखला जीतना नहीं है। इस दौरे से कई सकारात्मक बातें सामने आई हैं।'' होप ने टीम के गेंदबाजों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए शमर स्प्रिंगर, कीमो पॉल और रोस्टन चेज का विशेष उल्लेख किया। उन्होंने कहा, ''अहम ओवरों में खिलाड़ियों ने जिम्मेदारी निभाई और पूरी सीरीज के दौरान अलग-अलग मौकों पर टीम के सदस्यों ने आगे बढ़कर योगदान दिया।'' होप ने अपने प्रदर्शन और तैयारी को लेकर कहा, '' खिलाड़ी को लगातार असफलताओं के बावजूद खुद पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। अगर आप पिछले चार-पांच मैचों में रन नहीं बना पाए हैं, तब भी आपको खुद पर भरोसा रखना चाहिए। मेरी तैयारी और प्रक्रिया नहीं बदलती। मुझे लगता है कि मैं पर्याप्त तैयारी करता हूं।''
शृंखला में होप का प्रदर्शन वेस्टइंडीज के लिए अहम रहा। उन्होंने चार मैचों में दो शतकों की मदद से 261 रन बनाए और शृंखला के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुने गए।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
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परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
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