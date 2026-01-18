एक टीम से दो जोड़ी सगे भाई भी खेलेंगे T20 वर्ल्ड कप 2026, इस टीम में मिली है एंट्री

एक टीम से दो जोड़ी सगे भाई भी खेलेंगे T20 वर्ल्ड कप 2026, इस टीम में मिली है एंट्री
T20 World Cup 2026 के लिए इटली की टीम का ऐलान हो गया है, जिसमें एक नहीं, बल्कि दो सगे भाईयों की जोड़ी भी शामिल है। पहली बार किसी टीम में एक साथ दो जोड़ी सगे भाईयों को शामिल किया गया है।
T20 World Cup 2026 के लिए शनिवार 17 जनवरी को इटली की टीम का ऐलान हो गया। इस टीम में एक ऐसा खिलाड़ी भी शामिल है, जो साउथ अफ्रीका के लिए खेल चुका है, जबकि इस टीम को ऑस्ट्रेलिया के पूर्व खिलाड़ी ने कप्तानी करते हुए टी20 विश्व कप का टिकट दिलाया था। इस टीम में एक और हैरान करने वाली बात ये है कि इसमें एक नहीं, बल्कि दो जोड़ी सगे भाई भी शामिल हैं। पहली बार किसी टीम में एक साथ दो जोड़ी सगे भाई टी20 विश्व कप खेलते हुए नजर आएंगे।
साउथ अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर जेजे स्मट्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए इटली की टीम का हिस्सा हैं, जो पहली बार टी20 विश्व कप में खेलने वाली है। कप्तानी वेन मैडसेन करेंगे। टी20 वर्ल्ड कप टीम में दो भाई, हैरी और बेंजामिन मैनेंटी और एंथनी और जस्टिन मोस्का भी शामिल हैं। पहली बार किसी एक टीम में दो-दो जोड़ियां सगे भाइयों की शामिल हैं। एमिलियो गे चोट के कारण टूर्नामेंट में नहीं खेल पाएंगे। क्वालिफिकेशन कैंपेन के दौरान इटली को पूर्व ऑस्ट्रेलियाई इंटरनेशनल प्लेयर जो बर्न्स लीड कर रहे थे, लेकिन पिछले साल के आखिर में उन्हें कप्तानी से हटा दिया गया था। यहां तक कि उनको टी20 विश्व कप के लिए टीम में भी नहीं रखा है। उन्होंने पिछले साल जुलाई में यूरोप रीजनल क्वालिफायर में नीदरलैंड्स के बाद दूसरे स्थान पर रहकर यह जगह बनाई।
इटली को ग्रुप C में बांग्लादेश, इंग्लैंड, नेपाल और वेस्टइंडीज के साथ रखा गया है। वे 9 फरवरी को कोलकाता में बांग्लादेश के खिलाफ अपने पहले टी20 विश्व कप कैंपेन की शुरुआत करेंगे, 12 फरवरी को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में नेपाल के खिलाफ इटली को खेलना है और 16 फरवरी को इंग्लैंड और 19 फरवरी को वेस्टइंडीज का सामना करने के लिए कोलकाता लौटेंगे। इटली की टीम पहली बार किसी आईसीसी इवेंट में खेलने वाली है।
T20 विश्व कप 2026 के लिए इटली की टीम इस प्रकार है
वेन मैडसेन (कप्तान), मार्कस कैंपोपियानो, जियान पिएरो मीडे, जैन अली, अली हसन, क्रिशन जॉर्ज, हैरी मैनेंटी, एंथनी मोस्का, जस्टिन मोस्का, सैयद नकवी, बेंजामिन मैनेंटी, जसप्रीत सिंह, जेजे स्मट्स, ग्रांट स्टीवर्ट और थॉमस ड्रेका।