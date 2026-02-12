T20 WC में इटली की जीत अखबारों के फ्रंट पेज पर होगी...हेड कोच जॉन डेविसन ने क्यों कहा ऐसा?
इटली ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अपनी जीत का खाता खोल लिया है। इटली ने गुरुवार को नेपाल को 10 विकेट से रौंदा। यह इटली की आईसीसी टूर्नामेंट में पहली जीत है। हेड कोच जॉन डेविसन ने एक उम्मीद जताई है।
इटली क्रिकेट टीम के हेड कोच जॉन डेविसन को उम्मीद है कि उनकी टीम की पहले टी20 वर्ल्ड कप में पहली जीत स्वदेश में अखबारों के फ्रंट पेज की सुर्खियों में जगह बनाएगी जिससे वहां चल रहे शीतकालीन खेलों की कवरेज खेल पन्ने के पीछे चली जाएगी। पर्दापण कर ही इटली ने गुरुवार को टी20 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप सी मैच में नेपाल को 10 विकेट से हराकर इतिहास रच दिया। उसने टूर्नामेंट में अपने दूसरे ही मैच में यह बड़ी कामयाबी हासिल की।
मैच के बाद डेविसन ने पत्रकारों से कहा, ''मुझे लगता है कि यह कई देशों और इटली के कई अखबारों में मुख्य पेज की खबर होगी। मुझे उम्मीद है।'' उन्होंने कहा, ''हमारे लिए इस तरह का प्रदर्शन और शायद शीतकालीन खेलों को खेल के पिछले पन्ने पर पहुंचाना देश में क्रिकेट के लिए अविश्वसनीय होगा और इससे कुछ ध्यान क्रिकेट पर जाएगा।'' वहीं, कार्यवाहक कप्तान हैरी मानेंटी ने कहा कि इटली के खिलाड़ी क्रिकेट के खेल में एक अलग जुनून लाएंगे।
हैरी ने कहा, ''दुनिया में बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो क्रिकेट खेलते हैं और उन्हें वह खास मौका नहीं मिला जो हमें मिला है कि हम दिखा सकें कि हमारे पास कितनी प्रतिभा है। मेरा भाई (बेन मानेंटी) मेरे साथ टीम में है।'' उन्होंने कहा, ''मुझे नहीं लगता कि आप ग्रुप चरण में जीत के बाद मैदान पर बहुत सारे खिलाड़ियों को रोते हुए देखेंगे। आपको यह समझना होगा कि इटली क्रिकेट खेल में क्या ला रहा है।'' इटली ने नेपाल को 44 गेंद रहते रौंदकर आईसीसी टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की।
इटली के स्पिनरों ने अनुशासित गेंदबाजी करते हुए नेपाल की पूरी टीम को 19.3 ओवर में महज 123 रन पर समेट दिया। इसके बाद उसने एंथोनी मोस्का (नाबाद 62 रन) और जस्टिन मोस्का (नाबाद 60 रन) के बीच अटूट साझेदारी से 12.4 ओवर में यह लक्ष्य हासिल कर लिया। मोस्का बंधुओं में से बड़े भाई एंथोनी ने 32 गेंद की नाबाद पारी में छह छक्के और तीन चौके जड़े जबकि छोटे भाई जस्टिन ने 44 गेंद की नाबाद पारी के दौरान तीन छक्के और पांच चौके जमाए।
