महिला क्रिकेटर के यौन शोषण के आरोपों से हिला इटली क्रिकेट, पदाधिकारी सस्पेंड
इस मर्तबा पहली बार टी20 वर्ल्ड कप में हिस्सा लेकर इतिहास रचने के बाद इटली क्रिकेट अब नकारात्मक वजह से चर्चा में है। एक महिला क्रिकेट ने क्रिकेट इटली के एक पदाधिकारी पर यौन शोषण का गंभीर आरोप लगाया है। बोर्ड ने उस पदाधिकारी को सस्पेंड कर दिया है।
इस मर्तबा पहली बार टी20 वर्ल्ड कप में हिस्सा लेकर इतिहास रचने के बाद इटली क्रिकेट अब नकारात्मक वजह से चर्चा में है। एक महिला क्रिकेट ने क्रिकेट इटली के एक पदाधिकारी पर यौन शोषण का गंभीर आरोप लगाया है। आरोपों के बाद महिला क्रिकेट के को-ऑर्डिनेटर प्रबाथ एक्नेलिगोडा को देश के क्रिकेट बोर्ड 'द फेडरेशन क्रिकेट इटैलियाना' (FCRI) ने सस्पेंड कर दिया है।
FCRI की तरफ से जारी बयान में कहा गया है फेडरल प्रॉसिक्यूटर आरोपों की जांच करेगा। कथित यौन शोषण का ये मामला पिछले साल का है।
ईएसपीएन क्रिकइन्फो की रिपोर्ट के मुताबिक फेडरेशन ने अपने बयान में कहा है, 'फेडरेशन पुष्टि करता है कि 2025 के दौरान फेडरेशन की अध्यक्ष ने एथलीट्स और इससे जुड़े दूसरे पक्षों की पूर्ण सुरक्षा की अपनी सांस्थानिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए संबंधित व्यक्ति को हर तरह की फेडरल ड्यूटी और गतिविधियों से तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश दिया है।'
बोर्ड ने अपने बयान में कहा कि स्थितियों का पूरी तरह आकलन अभी नहीं किया गया है। सस्पेंशन का फैसला इसलिे लिया गया है ताकि अनावश्यक अटकलों पर रोक लगे और खेल के वातावरण की शुद्धता सुनिश्चित हो सके। बोर्ड ने अपने बयान में कहा है कि व्यक्तिगत गरिमा के पूर्ण सम्मान के साथ किसी भी तरह की फैक्ट-फाइंडिंग उचित फोरम में सुनिश्चित करने के लिए ये कदम उठाया गया है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्नेलिगोडा के वकील ने आरोपों को खारिज किया है और दावा किया है कि इसके पीछे कोई 'स्वार्थपूर्ण मकसद' है।
FCRI के मीडिया मैनेजर रकबीर हसन ने ईएसपीएन क्रिकइन्फो से पुष्टि की कि एक्नेलिगोडा ने बोर्ड अध्यक्ष मारिया लोरेना हैज पैज के साथ टी20 वर्ल्ड कप के लिे भारत और श्रीलंका का दौरा किया था लेकिन वह ऑफिशियल ड्यूटी से दूर रहे।
एफसीआरआई ने कहा कि आगे की प्रक्रिया फिलहाल फेडरल प्रॉसिक्यूटर के दफ्तर में चल रही है। यही दफ्तर मामले की पूरी जांच और कार्रवाई करेगा।
इटली की क्रिकेट टीम की बात करें तो उसने अपने विश्व कप डेब्यू में अच्छी छाप छोड़ी है। टी20 विश्व कप 2026 उसका पहला विश्व कप था और इस दौरान उसने नेपाल के खिलाफ 10 विकेट से बड़ी जीत दर्ज की। 124 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए उसने बिना कोई विकेट खोए जीत हासिल कर ली थी।
इतना ही नहीं, इंग्लैंड के खिलाफ भी इटली के खिलाड़ियों का जुझारूपन दिखा। इंग्लैंड ने 202 रन बनाए थे और लक्ष्य का पीछा करते हुए इटली ने इंग्लैंड टीम की सांसें अटका दी थी। बेन मनेंटी ने सिर्फ 25 गेंद में 60 रन की पारी खेली थी। इटली की टीम हालांकि 178 रन पर सिमट गई। टीम भले ही सुपर 8 में नहीं पहुंच पाई लेकिन उसने पहले विश्व कप में उसने अपनी छाप जरूर छोड़ी।
लेखक के बारे मेंChandra Prakash Pandey
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय, असिस्टेंट एडिटर
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के इंचार्ज के रूप में कार्यरत हैं। टीवी और डिजिटल पत्रकारिता में करीब दो दशक का अनुभव रखने वाले चन्द्र प्रकाश को जटिल विषयों का सरल विश्लेषण करने में महारत हासिल है। बचपन में न्यूज के प्रति ऐसा प्रेम हुआ कि रात में रेडियो पर न्यूज बुलेटिन के दौरान पढ़ाई-लिखाई का अभिनय करते लेकिन कान और दिल-दिमाग ध्वनि तरंगों पर अटका रहता। तब क्या पता था कि आगे चलकर न्यूज की दुनिया में ही रचना-बसना है। रेडियो में कभी काम तो नहीं किया लेकिन उस विधा के कुछ दिग्गज प्रसारकों संग टीवी न्यूज की दुनिया में कदमताल जरूर किया। चन्द्र प्रकाश पाण्डेय ने टीवी पत्रकारिता से शुरुआत की। पेशे में पहला दशक टीवी न्यूज के ही नाम रहा जहां उन्होंने 'न्यूज24', 'श्री न्यूज', 'फोकस न्यूज', 'न्यूज वर्ल्ड इंडिया' और भोजपुरी न्यूज चैनल 'हमार टीवी' में अलग-अलग समय पर अलग-अलग भूमिकाएं निभाई। इस दौरान डेली न्यूज शो के साथ-साथ 'विनोद दुआ लाइव: आजाद आवाज' जैसे कुछ स्पेशल शो के लिए भी लेखन किया। अगस्त 2016 में उन्होंने 'नवभारत टाइम्स' के साथ डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में कदम रखा। NBT में उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स, कोर्ट से जुड़ी खबरों का लेखन-संपादन किया। इस दौरान उन्होंने लोकसभा और विधानसभा चुनावों समेत महत्वपूर्ण विषयों पर कई स्पेशल सीरीज भी लिखी जिनमें लीगल न्यूज एक्सप्लेनर्स 'हक की बात' की एक लंबी श्रृंखला भी शामिल है। मार्च 2025 से वह लाइव हिंदुस्तान में शब्दाक्षरों के चौके-छक्के जड़ रहे हैं।
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय मूल रूप से यूपी के देवरिया के रहने वाले हैं। गांव की मिट्टी में पलते-बढ़ते, खेत-खलिहान में खेलते-कूदते इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई की। उसके बाद मैथमेटिक्स का छात्र 'राजनीति कला है या विज्ञान?' में उलझ गया। बी.ए. और बी. एड. की पढ़ाई के बाद पत्रकारिता की ओर रुझान बढ़ा और मॉस कम्यूनिकेशंस में मास्टर्स किया। अभी भी सीखने-समझने का सतत क्रम जारी है।और पढ़ें