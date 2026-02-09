टी20 विश्व कप से बाहर हो सकते हैं इटली के कप्तान कप्तान वेन मेडसन, कोच ने दिया फिटनेस अपडेट

Cricket Logo
Italy Captain Wayne Madsen Doubtful for Rest of T20 World Cup League Stage confirm head coach John Davison
संक्षेप:

इटली के कप्तान वेन मैडसेन टी20 विश्व कप 2026 के लीग स्टेज से बाहर हो सकते हैं। वेन का स्कॉटलैंड के खिलाफ मुकाबले के दौरान कंधा डिस्लोकेट हुआ। हेड कोच जॉन डेविसन ने इसकी पुष्टि की।

Feb 09, 2026 05:07 pm IST
इटली के मुख्य कोच जॉन डेविसन ने कहा है कि कप्तान वेन मेडसन का सोमवार को टीम के टी20 विश्व कप पदार्पण मैच में स्कॉटलैंड के खिलाफ 73 रन की हार के दौरान कंधा खिसकने के कारण लीग चरण के बाकी मुकाबलों में खेलना संदिग्ध है। डेविसन ने कहा कि अनुभवी कप्तान अब भी टीम के साथ यात्रा कर सकते हैं और 'कोचिंग स्टाफ' के रूप में डगआउट में शामिल हो सकते हैं। मेडसन स्कॉटलैंड की पारी के चौथे ओवर में मिडविकेट पर बाउंड्री रोकने के प्रयास में चोटिल हो गए थे। वह सख्त अभ्यास पिच पर गिरे और तुरंत अपना कंधा पकड़ लिया। इसके बाद उन्हें मैदान से बाहर ले जाया गया।

मेडसन बाद में मुकाबले से बाहर हो गए और इटली की टीम 208 रन का पीछा करते हुए 16.4 ओवर में 134 रन पर सिमट गई। डेविसन ने मैच के बाद संवाददाताओं से कहा, ''उनका कंधा खिसक गया है। फिजियो ने इसे वापस जगह पर कर दिया है लेकिन उन्हें यह देखने के लिए और स्कैन करवाने होंगे कि यह कितना गंभीर है।''

उन्होंने कहा, ''मुझे लगता है कि उनका खेलना संदिग्ध होगा.... मैं यह नहीं कहूंगा कि वह बाहर हो गए हैं लेकिन मुझे लगता है कि अगर क्रिकेट में आपका कंधा खिसक जाता है तो खेलना संदिग्ध होगा। इससे बाद वापसी काफी मुश्किल होती है लेकिन हम देखेंगे कि स्कैन क्या कहते हैं।''

डेविसन को उम्मीद है कि मेडसन टीम के साथ बने रहेंगे। इटली बृहस्पतिवार को वानखेड़े स्टेडियम में नेपाल के खिलाफ खेलने मुंबई जाएगा और फिर अपने आखिरी दो लीग मैच में इंग्लैंड (16 फरवरी) और वेस्टइंडीज (19 फरवरी) का सामना करने के लिए कोलकाता लौटेगा। डेविसन ने कहा, ''वह टीम का अभिन्न हिस्सा हैं। वह बहुत अनुभवी हैं। वह कोचिंग स्टाफ में शामिल हो सकता है।'' स्कॉटलैंड ने सोमवार को टी-20 विश्वकप में इटली को 73 रनों से हराकर टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की।

T20 World Cup 2026
