इटली के बेन ने फुल मेंबर टीम के खिलाफ जड़ा सबसे तेज अर्धशतक, तोड़ा 12 साल पुराना रिकॉर्ड
टी-20 विश्व कप 2026 में इटली के ऑलराउंडर बेन मेनेंटी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए इतिहास रच दिया। इंग्लैंड के खिलाफ ग्रुप सी मैच में उन्होंने 22 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया, जो किसी एसोसिएट नेशन के बल्लेबाज द्वारा फुल मेंबर टीम के खिलाफ सबसे तेज अर्धशतक है।
बेन मेनेंटी ने सोमवार को तूफानी बल्लेबाजी करते हुए इतिहास रच दिया है। बेन मेनेंटी बतौर एसोसिएट नेशन बैटर एक फुल मेंबर टीम के खिलाफ सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने इस तूफानी पारी की मदद से नीदरलैंड्स के स्टीफन मायबर्ग द्वारा साउथ अफ्रीका के खिलाफ 25 गेंद में लगाए गए अर्धशतक के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। बेन मनेंती ने इंग्लैंड के खिलाफ मुकाबले के दौरान ये उपलब्धि हासिल की। इंग्लैंड ने टी20 विश्व कप के 29वें मुकाबले में इटली को 24 रनों से हराया।
इंग्लैंड ने इटली के खिलाफ मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 202 रन बनाए। इसके जवाब में इटली ने जस्टिन, मेनेंटी और ग्रांट की दमदार पारियों की बदौलत इंग्लैंड को कड़ी टक्कर दी। हालांकि इंटली की टीम 203 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 20 ओवर में सभी विकेट खोकर 178 रन ही बना सकी। सैम करन ने अंतिम ओवरों में बेहतरीन गेंदबाजी करके इंग्लैंड को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई।
इटली की पारी के दौरान बेन मेनेंटी बतौर एसोसिएट बल्लेबाज फुल मेंबर टीम के खिलाफ सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले बैटर बने। स्टीफन मायबर्ग ने 2014 में चटगांव के मैदान पर दक्षिण अफ्रीका के डेल स्टेन और मोर्ने मोर्कल जैसे गेंदबाजों के सामने 25 गेंदों में जो पारी खेली थी, उसे अब तक का सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। लेकिन मेनेंटी की इस आक्रामक पारी ने अब एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है।
इटली की टीम एक समय इंग्लैंड के खिलाफ 22 के स्कोर पर ही तीन विकेट गंवाकर संघर्ष कर रही थी लेकिन इसके बाद क्रीज पर उतरे बेन ने आक्रमक बल्लेबाजी की। उन्होंने विल जैक्स के ओवर में लगातार बाउंड्री लगाकर 22 गेंदों में अर्धशतक जड़ा। हालांकि इसके बाद वह ज्यादा देर तक क्रीज पर टिक नहीं सके 25 गेंद में 60 रन बनाकर आउट हो गए। उन्होंने अपनी पारी में चार चौके और 6 छक्के लगाए।
