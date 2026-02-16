होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More

इससे अच्छा तो बहिष्कार ही कर लिए होते…भारत से करारी हार के बाद पाकिस्तानियों का छलका दर्द

Feb 16, 2026 03:35 pm ISTChandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

टी20 विश्व कप में भारत के खिलाफ हार से पाकिस्तान का क्रिकेट समुदाय निराश है। सोशल मीडिया पर लोग टीम का मजाक उड़ाते हुए कह रहे हैं कि शायद पाकिस्तान सरकार को बांग्लादेश के समर्थन में बहिष्कार की अपील का पालन करना चाहिए था।

इससे अच्छा तो बहिष्कार ही कर लिए होते…भारत से करारी हार के बाद पाकिस्तानियों का छलका दर्द

पाकिस्तान की टी20 विश्व कप के मैच में चिर प्रतिद्वंद्वी भारत से 61 रन की हार के बाद स्टार बल्लेबाज बाबर आजम और तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी आलोचनाओं के घेरे में आ गए हैं। देश के कई पूर्व खिलाड़ियों ने कुछ अन्य सीनियर खिलाड़ियों के साथ-साथ उन्हें भी टीम से बाहर करने की मांग की है। शाहीन पर तो उनके ससुर शाहिद अफरीदी ही भड़क गए हैं। उन्होंने कहा कि अगर उनके हाथ में होता तो वह शाहीन को दोबारा टी20 टीम में ही नहीं चुनते। सोशल मीडिया पर मीम्स और व्यंग्य की भी बारिश हो रही है, जिसमें लिखा जा रहा कि इससे अच्छा तो बॉयकॉट ही कर लेते। कम से कम इस तरह की शर्मिंदगी से बच जाते।

इस हार से पाकिस्तान का क्रिकेट समुदाय निराश है और सोशल मीडिया पर लोग टीम का मजाक उड़ाते हुए कह रहे हैं कि शायद पाकिस्तान सरकार को बांग्लादेश के समर्थन में बहिष्कार की अपील का पालन करना चाहिए था।

कई क्रिकेट प्रेमियों ने पोस्ट किया, ‘अगर हमने बहिष्कार जारी रखा होता तो बेहतर होता।’

इस तरह की पोस्ट से पाकिस्तानी अपनी निराशा का इजहार कर रहे हैं, वहीं कई भारतीय और अफगान क्रिकेट प्रेमी भी इस तरह की पोस्ट करके पाकिस्तान के मजे लेने में पीछे नहीं हैं।

पूर्व कप्तान बाबर आजम, शादाब खान और तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी जैसे अनुभवी खिलाड़ी रविवार रात कोलंबो में खेले गए एकतरफा मुकाबले में उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। भारत के युवा सलामी बल्लेबाज ईशान किशन (40 गेंदों में 77 रन) ने पाकिस्तानी गेंदबाजी की जमकर धुनाई की। दूसरी तरफ भारत के तेज गेंदबाजों और स्पिनरों के सामने पाकिस्तान के बल्लेबाज बगलें झांकते हुए नजर आए।

दामाद शाहीन पर भड़के शाहिद अफरीदी

शाहीन अफरीदी के ससुर और पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी ने कहा, ‘अगर यह मेरे हाथ में होता तो मैं बाबर, शादाब और शाहीन को दोबारा टी20 टीम में नहीं चुनता। उन्हें पाकिस्तान के लिए अच्छा प्रदर्शन करने के कई मौके मिले हैं, लेकिन कल वे फिर से नाकाम रहे।’

अफरीदी ने कहा कि अब इस टी20 प्रारूप में युवा खिलाड़ियों को तैयार करने का समय आ गया है। शाहीन ने दो ओवर में 31 रन लुटाए वहीं बाबर को अक्षर पटेल ने पांच रन पर आउट किया।

ये भी पढ़ें:पाकिस्तानी दिग्गज ने की T20 से बाबर आजम, शाहीन अफरीदी और शादाब की छुट्टी की मांग

पूर्व कप्तान जावेद मियांदाद हार पर विस्तार से बोलने को तैयार नहीं थे, लेकिन उन्होंने स्वीकार किया कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम दबाव में आने पर चुनौती पेश करने में नाकाम रही है।

मियांदाद ने कहा, ‘भाई बड़े मैचों में ही खिलाड़ियों को अपना जज्बा दिखाना होता है। हमारे खिलाड़ी ऐसा नहीं कर पाए।’

बाबर का हमेशा समर्थन करने वाले एक अन्य पूर्व कप्तान मोहम्मद यूसुफ ने भी कहा कि इस करारी हार के बाद बाबर और शाहीन का टी20 करियर समाप्त हो जाना चाहिए।

यूसुफ ने एक्स पर पोस्ट किया, ‘शाहीन, बाबर और शादाब का करियर अवसान पर है। पाकिस्तान की टी20 टीम को नए खिलाड़ियों की जरूरत है, कमजोर टीमों के खिलाफ खोखली जीत की नहीं।’

शोएब अख्तर ने उड़ाया बाबर आजम का मजाक

पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने भारतीय न्यूज चैनल एबीपी पर बाबर के सुपरस्टार दर्जे का मजाक उड़ाया।

उन्होंने कहा, ‘आपने एक ऐसे खिलाड़ी (बाबर आजम) को सुपरस्टार बना दिया है जो आपको एक भी मैच नहीं जिता सकता। पिछले 15-20 वर्षों से कोई सुधार नहीं हुआ है। स्थिति की दुखद सच्चाई यह है कि एक समय हम भारत को कड़ी चुनौती देते थे, लेकिन आज हम उन्हें हराने का सपना भी नहीं देख सकते।’

ये भी पढ़ें:बेखौफ ईशान किशन ने हमसे मैच छीन लिया; पाकिस्तान के कोच ने बताया कहां हुई चूक

बाबर के मुखर आलोचक रहे अहमद शहजाद ने एक्स पर लिखा, ‘बाबर एक बार फिर सस्ते में चला गया। शायद इस प्रारूप में अपनी काबिलियत साबित करने के लिए यह उसके पास आखिरी मौका था।’

पूर्व कप्तान मोइन खान ने कहा कि अब यह स्वीकार करने का वक्त आ गया है कि भारत इस समय किसी भी प्रारूप में पाकिस्तान से कहीं बेहतर टीम है।

उन्होंने कहा, ‘इस बार हमारी उम्मीदें फिर से जाग उठीं थी लेकिन एक पेशेवर क्रिकेटर के तौर पर मेरे मन में हमेशा यह आशंका बनी रहती है कि भारतीय खिलाड़ी सबसे महत्वपूर्ण मौके पर अच्छा प्रदर्शन करेंगे।’

जावेद मियांदाद का भी छलका दर्द

मियांदाद ने शाहीन शाह अफरीदी के रूप में केवल एक तेज गेंदबाज के साथ खेलने की पाकिस्तान की रणनीति पर हैरानी जताई।

उन्होंने कहा, ‘फहीम अशरफ से गेंदबाजी क्यों नहीं करवाई गई। छह स्पिनरों के साथ उतरने का क्या मतलब है।’

ये भी पढ़ें:हार बर्दाश्त नहीं कर पाए शोएब अख्तर, लाइव टीवी पर नकवी को बताया जाहिल और नाकाबिल

पूर्व कप्तान राशिद लतीफ ने कहा कि अमेरिका और नीदरलैंड के खिलाफ दो लीग मैचों में जीत से मैच से पहले पाकिस्तान का आत्मविश्वास बढ़ा हुआ था।

उन्होंने कहा, ‘इस बार मैच से उम्मीद लगाए जाने के पीछे ठोस कारण थे। टीम टी20 क्रिकेट की जरूरतों के अनुरूप ढलती हुई लग रही थी और कोच माइक हेसन और कप्तान सलमान अली आगा के मार्गदर्शन में सहज दिख रही थी। लेकिन हमेशा की तरह हम यह भूल गए कि भारतीय टीम वास्तव में कितनी बेहतरीन है।’

लतीफ ने कहा, ‘वह (भारत) बड़े मैचों की टीम है और हर खिलाड़ी अपनी भूमिका अच्छी तरह से समझता है। दुर्भाग्य से कल का मैच देखकर यह स्पष्ट हो गया कि हमारी सारी रणनीति गलत थी।’

(एजेंसी से इनपुट के साथ)

Chandra Prakash Pandey

लेखक के बारे में

Chandra Prakash Pandey

चन्द्र प्रकाश पाण्डेय, असिस्टेंट एडिटर

चन्द्र प्रकाश पाण्डेय वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के इंचार्ज के रूप में कार्यरत हैं। टीवी और डिजिटल पत्रकारिता में करीब दो दशक का अनुभव रखने वाले चन्द्र प्रकाश को जटिल विषयों का सरल विश्लेषण करने में महारत हासिल है। बचपन में न्यूज के प्रति ऐसा प्रेम हुआ कि रात में रेडियो पर न्यूज बुलेटिन के दौरान पढ़ाई-लिखाई का अभिनय करते लेकिन कान और दिल-दिमाग ध्वनि तरंगों पर अटका रहता। तब क्या पता था कि आगे चलकर न्यूज की दुनिया में ही रचना-बसना है। रेडियो में कभी काम तो नहीं किया लेकिन उस विधा के कुछ दिग्गज प्रसारकों संग टीवी न्यूज की दुनिया में कदमताल जरूर किया। चन्द्र प्रकाश पाण्डेय ने टीवी पत्रकारिता से शुरुआत की। पेशे में पहला दशक टीवी न्यूज के ही नाम रहा जहां उन्होंने 'न्यूज24', 'श्री न्यूज', 'फोकस न्यूज', 'न्यूज वर्ल्ड इंडिया' और भोजपुरी न्यूज चैनल 'हमार टीवी' में अलग-अलग समय पर अलग-अलग भूमिकाएं निभाई। इस दौरान डेली न्यूज शो के साथ-साथ 'विनोद दुआ लाइव: आजाद आवाज' जैसे कुछ स्पेशल शो के लिए भी लेखन किया। अगस्त 2016 में उन्होंने 'नवभारत टाइम्स' के साथ डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में कदम रखा। NBT में उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स, कोर्ट से जुड़ी खबरों का लेखन-संपादन किया। इस दौरान उन्होंने लोकसभा और विधानसभा चुनावों समेत महत्वपूर्ण विषयों पर कई स्पेशल सीरीज भी लिखी जिनमें लीगल न्यूज एक्सप्लेनर्स 'हक की बात' की एक लंबी श्रृंखला भी शामिल है। मार्च 2025 से वह लाइव हिंदुस्तान में शब्दाक्षरों के चौके-छक्के जड़ रहे हैं।

चन्द्र प्रकाश पाण्डेय मूल रूप से यूपी के देवरिया के रहने वाले हैं। गांव की मिट्टी में पलते-बढ़ते, खेत-खलिहान में खेलते-कूदते इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई की। उसके बाद मैथमेटिक्स का छात्र 'राजनीति कला है या विज्ञान?' में उलझ गया। बी.ए. और बी. एड. की पढ़ाई के बाद पत्रकारिता की ओर रुझान बढ़ा और मॉस कम्यूनिकेशंस में मास्टर्स किया। अभी भी सीखने-समझने का सतत क्रम जारी है।

और पढ़ें
India Vs Pakistan T20 World Cup T20 World Cup 2026
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, लाइव स्कोर, क्रिकेट शेड्यूल, T20 वर्ल्ड कप 2026, T20 वर्ल्ड कप 2026 शेड्यूल और T20 वर्ल्ड कप 2026 प्वाइंट टेबल की पूरी जानकारी और खिलाड़ियों के आंकड़े हिंदी में पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
;;;