कोहली का ही काम होगा, वही ये सब करते हैं...मोहम्मद शमी को नहीं पता किसने दिया 'लाला' नाम

तेज गेंदबाज ने कहा, ‘यह विराट का काम होगा। वह इस तरह की चीजें करते हैं। मैं एक दिन सोच रहा था कि लाला किस तरह का नाम है? यहां तक कि शाहिद अफरीदी के साथ भी यह नाम जुड़ा है। लेकिन मैं नहीं समझ पाया कि मेरा ये नाम क्यों रखा गया है? क्या मैं मोटा हूं? कुछ लोग जो जूलरी का काम करते हैं उन्हें लाला कहा जाता है, लेकिन उसके बारे में ठीक से नहीं जानता। मैं मोटा भी नहीं हूं। आप जब टीम में आते हैं तो आपको कोई न कोई नाम दे दिया जाता है। अगर आप इसे लेकर बहस की कोशिश करते हैं तो वे टीम में आपको और ज्यादा चिढ़ाते हैं। इसलिए चलो ठीक ही है।’