यह शानदार था; एलिस पेरी ने की हरमनप्रीत कौर और जेमिमा रोड्रिग्स की तारीफ

संक्षेप: महिला विश्व कप के सेमीफाइनल में भारत ने जिस तरह असंभव से दिख रहे टारगेट को हासिल कर जीत दर्ज की, वो क्रिकेट इतिहास में हमेशा याद किया जाएगा। हरमनप्रीत कौर और जेमिमा रोड्रिग्स ने ऐसी पारियां खेली जिसकी विपक्षी भी दिल खोलकर तारीफ कर रही हैं। ऑस्ट्रेलिया की एलिस पेरी ने भी उनकी तारीफ की है।

ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर एलिस पेरी ने आईसीसी महिला विश्व कप के सेमीफाइनल में मिली हार के बावजूद भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर और जेमिमा रोड्रिग्स के प्रदर्शन की तारीफ की जिन्होंने अपनी टीम को फाइनल में पहुंचाया।

पेरी ने बृहस्पतिवार को मैच के बाद कहा कि इन दोनों खिलाड़ियों ने दबाव में जिस तरह का संयम दिखाया, उससे उनके ड्रेसिंग रूम में भी उनकी सराहना होगी।

भारत ने महिला वनडे में सबसे बड़े लक्ष्य का पीछा किया जिससे भारत ने रविवार को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होने वाले खिताबी मुकाबले में जगह बनाई।

पेरी ने कहा कि ऑस्ट्रेलियाई ड्रेसिंग रूम हरमनप्रीत (89) और जेमिमा (नाबाद 127) के शानदार प्रयासों की प्रशंसा करेगा।

जब उनसे पूछा गया कि क्या ऑस्ट्रेलियाई टीम कुछ अलग कर सकती थी तो उन्होंने जवाब दिया, ‘यहां खड़े होकर विचार करना और इन्हें बताना बहुत आसान है। लेकिन अब मैच के नतीजे के बाद ड्रेसिंग रूम में हम सभी हरमन और जेमी की तारीफ करेंगे। वे पावरप्ले में दो विकेट गंवाने के बाद जिस तरह से खेलीं और जिस तरह से उन्होंने लक्ष्य का पीछा किया। यह शानदार रहा।’

उन्होंने कहा, ‘हमने जो किया या जो कुछ नहीं किया, इन सबके बजाय जीत का सारा श्रेय उन्हें जाता है।’

पेरी ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया जेमिमा को 82 और 106 रन पर आउट करने के लिए छूटे दो कैच की चर्चा नहीं करेगा जिससे भारत को फायदा मिला।

उन्होंने कहा, ‘मैदान पर जज्बा हमेशा लड़ने का होता है, जब तक मैच खत्म नहीं होता, कोशिश करते रहने का होता है। जब तक आप अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं क्योंकि आप बस यही कर सकते हैं। आखिरकार यही खेल है।’

सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया की हार के लिए उन्होंने कोई बहाना बनाने से भी इनकार कर दिया। 2017 के विश्व कप में इसी चरण में उन्हें भारत से हार मिली थी और उसके बाद विश्व कप टूर्नामेंट में यह उनकी पहली हार है।