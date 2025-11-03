Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़It slipped twice but amanjot caught in third attempt that was not a catch but India s World Cup trophy laura Wolvaardt
2 बार छिटका फिर भी पकड़ ही लिया, अमनजोत का वो कैच नहीं भारत की वर्ल्ड कप ट्रॉफी थी!

2 बार छिटका फिर भी पकड़ ही लिया, अमनजोत का वो कैच नहीं भारत की वर्ल्ड कप ट्रॉफी थी!

संक्षेप: लौरा वोल्वार्ड्ट फाइनल में भी शतक पूरा करने के बाद बड़े शॉट खेलने की तैयारी में थी। उन्होंने दीप्ति शर्मा की गेंद को डीप मिडविकेट की तरफ खेला और अमनजोत के हाथ से गेंद दो बार छिटकी लेकिन उन्होंने तीसरे प्रयास में कैच पूरा कर स्टेडियम में मौजद दर्शकों के साथ टीम के खिलाड़ियों में जोश भर दिया।

Mon, 3 Nov 2025 03:26 PMChandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, भाषा
share Share
Follow Us on

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच महिला विश्व का का फाइनल। अफ्रीकी टीम के सामने 299 रन का लक्ष्य। 200 से ऊपर रन बन चुके हैं। 4 विकेट बाकी हैं। दक्षिण अफ्रीका की कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट शतक बनाकर खेल रही हैं। ठीक उसी अंदाज में जब इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में 169 रन की जबरदस्त पारी खेलकर टीम को जिताया था। तभी उनके एक शॉट से गेंद हवा में उछलती है। अमनजोत कौर उसे पकड़ने की कोशिश करती हैं। दो बार गेंद छिटकी लेकिन तीसरी बार में पकड़ में आ ही गई। भारतीय टीम जश्न में डूब जाती है क्योंकि लौरा का क्रीज पर रहना भारत से जीत का दूर रहना था। कह सकते हैं, वो कैच नहीं था, वर्ल्ड कप ट्रॉफी थी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

महिला विश्व कप के फाइनल में अपने शानदार क्षेत्ररक्षण से दक्षिण अफ्रीका की सलामी जोड़ी को पवेलियन भेजने में योगदान देने वाली अमनजोत कौर ने कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट के कैच को अपने अब तक के करियर का सबसे बड़ा कैच करार दिया।

भारत ने रविवार का यहां फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से शिकस्त देकर पहली बार विश्व कप के खिताब को अपने नाम किया।

अमनजोत ने दक्षिण अफ्रीकाकी सलामी बल्लेबाज ताजमिन ब्रिट्स को रन आउट कर वोल्वार्ड्ट के साथ पहले विकेट के लिए अर्धशतकीय साझेदारी को तोड़ा। उन्होंने इसके बाद 42वें ओवर में वोल्वार्ड्ट का शानदार कैच उस समय लपका जब वह शतक पूरा कर भारत और जीत के बीच खड़ी थी।

ये भी पढ़ें:अमोल मजूमदार: खुद भारत के लिए नहीं खेल पाए मगर बनवा दिया वर्ल्ड चैंपियन

दक्षिण अफ्रीका को आखिरी आठ ओवर में 79 रन की जरूरत थी और सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ 169 रन बनाने वाली वोल्वार्ड्ट फाइनल में भी शतक पूरा करने के बाद बड़े शॉट खेलने की तैयारी में थी। उन्होंने दीप्ति शर्मा की गेंद को डीप मिडविकेट की तरफ खेला और अमनजोत के हाथ से गेंद दो बार छिटकी लेकिन उन्होंने तीसरे प्रयास में कैच पूरा कर स्टेडियम में मौजद दर्शकों के साथ टीम के खिलाड़ियों में जोश भर दिया।

उन्होंने मैच के बाद कहा, ‘वह मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल कैच था। आज तक कभी मेरे हाथ से गेंद इस तरह से नहींछिटकी थी। मैं या तो कैच लपकती थी या छूट जाता था। यह पहली बार है जब भगवान ने मुझे तीन मौके दिये।’

ये भी पढ़ें:दीप्ति शर्मा ने वो कर दिखाया जो महिला क्या, पुरुष क्रिकेट में भी आजतक नहीं हुआ!

उन्होंने कहा, ‘वोल्वार्ड्ट का कैच काफी अहम था और उसके शतक के बाद हमें पता था कि वह एक छोर से बड़े शॉट खेलने की कोशिश करेगी।’

अमनजोत ने कहा कि वह गेंद और बल्ले की नाकामी को क्षेत्ररक्षण से पूरा करना चाहती थी।

उन्होंने कहा, ‘मैं बल्ले से बड़ा योगदान नहीं दे सकी थी और गेंदबाजी में भी बहुत प्रभावी नहीं थी, ऐसे में मेरा ध्यान बेहतर क्षेत्ररक्षण से उस कमी को पूरा करने पर था। मुझे पता था कि क्षेत्ररक्षण अच्छा रहेगा तो हम कुछ रन बचाकर दक्षिण अफ्रीका की मुश्किलें बढ़ा सकते है।’

अमनजोत ने दक्षिण अफ्रीका की मुश्किलें इससे पहलेब्रिट्स को रन आउट कर बढ़ दी थी। उनके सटीकथ्रो पर रन चुराने की कोशिश कर रही ब्रिट्स को पवेलियन लौटना पड़ा।

ये भी पढ़ें:जानती थी आज उसका दिन; दिल की सुन हरमन ने थमाई शेफाली को गेंद और कमाल हो गया

उन्होंने कहा, ‘दक्षिण अफ्रीका की बल्लेबाजी के समय पिच थोड़ी बल्लेबाजी के अनुकूल हो गयी थी। हम यही बात कर रहे थे कि साझेदारी तोड़ना काफी जरूरी है। हम नहीं चाहते थे कि किसी भी मौके को हाथ से जाने दे। दूधिया रोशनी में ओस गिरने के बाद क्षेत्ररक्षण मुश्किल हो जाता है।’

तेज गेंदबाज रेणुका सिंह ठाकुर ने इस जीत का श्रेय टीम की एकजुटता और महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) के अनुभव को देते हुए कहा कि टीम ने दबाव से निपटना सीख लिया है।

उन्होंने कहा, ‘हमारे गेंदबाजों में काफी एकजुटता है और सभी एक दूसरे का समर्थन करते हैं। जब गेंदबाजी में इतने सारे विकप्ल हो तो दबाव हावी नहीं होता है।'

रेणुका ने कहा, ‘डब्ल्यूपीएल से काफी बदलाव आये हैं। अभी हम ट्रॉफी जीत कर आये हैं और हमें फाइनल के दबाव के बारे में पता था इसलिए हमारा प्रदर्शन नहीं डगमगाया।’

ये भी पढ़ें:यह महिला क्रिकेट का 1983 वाला पल, वाटरशेड मोमेंट; कोच मजूमदार ने कही बड़ी बात

बाएं हाथ की स्पिनर राधा यादव को उम्मीद है कि टीम की इस जीत से भारतीय क्रिकेट में बड़ा बदलाव आयेगा।

उन्होंने कहा, ‘हमारे सीनियरों ने हमारे लिए शानदार मंच तैयार किया है और अब इस जीत का हमारे भविष्य पर काफी असर पड़ेगा।’

फाइनल में 24 गेंद में 34 रन की आक्रामक पारी के साथ टीम को 300 रन के करीब पहुंचाने में अहम योगदान देने वाली ऋचा घोष ने कहा कि वह इस जीत में योगदान देकर खुश है।

रिचा ने कहा, ‘मेरा ध्यान तेजी से रन बनाने पर था। जाहिर है उस समय गेंद थोड़ा रुक कर आ रही थी। ऐसे में शॉट खेलना मुश्किल था। मैं धैर्य बनाये रखने के साथ बाहर क्या हो रहा इस बारे में नहीं सोच रही थी।'

उन्होंने कहा कि पहली बार विश्व चैंपियन बनने के एहसास को शब्दों में बयां करना मुश्किल है।

ऋचा ने कहा, ‘हमने पहली बार खिताब जीता है इसलिए समझ नहीं आ रहा है कि इसे शब्दों में कैसे बयां करूं। मुझे हालांकि टीम की जीत में योगदान देने की बहुत खुशी है।’

Chandra Prakash Pandey

लेखक के बारे में

Chandra Prakash Pandey
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय टीवी पत्रकारिता से शुरुआत। न्यूज24, हमार टीवी, श्री न्यूज, फोकस न्यूज और न्यूज वर्ल्ड इंडिया में अलग-अलग भूमिकाओं के बाद 2016 में नवभारत टाइम्स.कॉम के साथ डिजिटल पारी का आगाज। देश, दुनिया, राजनीति, खेल, अदालत, अपराध से जुड़ीं खबरों पर लेखन। एनबीटी में करीब 9 साल की शानदार पारी के बाद मार्च 2025 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा और स्पोर्ट्स डेस्क इंचार्ज। मूल रूप से यूपी के देवरिया के निवासी। सीखने और समझने के सतत क्रम में भरोसा। और पढ़ें
Womens Cricket World cup 2025 India Vs South Africa Indian Women Cricket Team
लेटेस्ट IND vs AUS, Ind vs Aus Live Score, क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |